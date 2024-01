AEX trapt bomvolle beursweek waarschijnlijk af met klein minnetje

AEX opent naar verwachting met een licht verlies, al valt een zuinig plusje ook niet uit te sluiten. De focus ligt vooral op de resultaten én de schikking van Philips, de liquidatie van Evergrande en de bomvolle cijfer- en Fed-week.

Eerst Philips. Er lijkt nu eindelijk schot in de affaire met beademingsapparaten te zitten. Philips heeft een schikking getroffen met de Amerikaanse toezichthouder FDA en zet hiervoor €363 miljoen opzij. Daar blijft het niet bij: Philips verwacht dit jaar 1% van de omzet kwijt te zijn aan de terugroepactie. De zaak kan nu wel verder worden afgehandeld. Tot het zover is, staat de verkoop van nieuwe beademingsapparaten in de VS on hold.

Philips meldde verder dat het weer zwarte cijfers schrijft. Maar de resultaten zijn over de hele linie zwakker dan analisten hadden verwacht. De omzet daalde in Q4 naar €5,1 miljard, tegen €5,4 miljard een jaar geleden. Analisten rekenden op €5,3 miljard. Het bedrijf behaalde een nettowinst van €38 miljoen, terwijl vorig jaar nog een verlies van €105 miljoen in de boeken stond. Maar ook dat valt tegen: analisten hadden gerekend op een winst van €331 miljoen. De orderintake is met 3% gedaald, na een afname met 9% het kwartaal ervoor.

Op jaarbasis kijkt Philips nog wel aan tegen een verlies van €463 miljoen. In 2022 was het gat nog een stuk groter: €1,6 miljard.

Philips stelt een dividend voor van €0,85, maar dat wordt een stock-dividend, waar beleggers waarschijnlijk niet erg om zullen juichen.

Azië sluit overwegend hoger en nieuw drama Evergrande

De Aziatische beurzen zijn de week overwegend positief begonnen. De Nikkei 225 sprokkelde er nog wat puntjes bij en zit YTD al op een plus van 8,3%. Nog minder dan 7% te gaan en het all-time high van 38.915,87 punten uit december 1989(!) is binnen handbereik.

Het staat in schril contrast met China, dat maar niet écht wil herstellen na de coronacrisis. Enkele uren geleden kreeg de Chinese vastgoedmarkt een nieuwe klap te verwerken: een rechter in Hongkong heeft de liquidatie van de noodlijdende vastgoedreus Evergrande bevolen. De zaak was aangespannen door schuldeisers, die er schoon genoeg van hadden dat het bedrijf de ene na de andere betaling miste.

Er wordt nu een partij aangesteld die de bezittingen van Evergrande gaat verkopen om schulden af te lossen. Dit gaat om grote bedragen. Evergrande heeft meer dan €300 miljard aan schulden en daar staat €220 miljard aan bezittingen tegenover. De koers van Evergrande kelderde vannacht met meer dan 20% en de handel in het aandeel is daarna opgeschort.

De beurs in Hongkong bleef desondanks aardig overeind. Alleen de CSI 300 in Shanghai dook in de min.



Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij:

Nikkei 225 +0,8%

Shanghai Shenzhen CSI 300: -0,9%

Hang Seng (Hongkong): +0,5%

Kospi (Zuid-Korea): +0,9%

Aziatische techaandelen lagen er overwegend goed bij. Alibaba won 2% in Hongkong, TSMC kreeg er 0,6% bij in Taiwan en in Zuid-Korea steeg de koers van Samsung met 1,9%. Alleen Prosus-deelneming Tencent (-0,6%) hield het kruit niet droog.

Wall Street sloot beursdag in het rood af

Vrijdag sloten de indices die er op Wall Street toe doen in de min. De Dow Jones-index wist er nog wel een winstje van 0,2% uit te persen (en zijn all-time high nog verder aan te scherpen), maar de S&P 500 daalde met 0,1% en de Nasdaq zelfs met 0,4%. Dat laatste had alles te maken met de teleurstellende outlook waar Intel bij de cijferpresentatie mee kwam. Dit zette techaandelen - en dan met name chippers - wereldwijd onder druk.

Er was nog wel een kleine meevaller. De PCE-inflatie, het cijfer dat de Fed nauwlettend in de gaten houdt, bleek in december te zijn gedaald van 3,2% naar 2,9% op jaarbasis, terwijl op 3,0% was gerekend. Dat brengt het doel van 2% wat dichterbij, al gaat het wel in een uiterst traag tempo.

De indicatoren:

De Europese futures zijn lichtrood

In Azië kleurden de koersenborden grotendeels groen, op Shanghai na

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt licht naar 13,26

De euro stijgt met 0,1% ten opzichte van de dollar en noteert 1,0867

De Nederlandse tienjaarsrente maakt pas op de plaats en staat op 2,57%. De Amerikaanse verliest 3 basispunten en komt uit op 4,13%

De goudprijs staat 0,3% hoger op $2.025,42 per troy ounce.

De olieprijzen zitten in de lift na de dodelijke droneaanval op drie Amerikaanse militairen in Jordanië, vlak bij de Syrische grens. Iran krijgt de schuld, maar ontkent. Voor een vat WTI moet nu $78,20 worden betaald.

Bitcoin staat 0,6% hoger op $42.159,04 en is afgelopen week met ruim 5% opgelopen.

De AEX opent naar verwachting 0,1% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

08:22 CTP verhuurt ruimte aan Vitesco in Tsjechië

08:20 AEX trapt bomvolle beursweek waarschijnlijk af met klein minnetje

08:09 Philips bereikt akkoord met FDA

08:05 AEX start in aanloop naar drukke cijferweek en rentebesluit Fed afwachtend

07:54 Ebusco geeft omzetwaarschuwing

07:35 Flink meer omzet voor Ryanair maar winst verdampt

07:21 Aziatische beurzen noteren overwegend hoger

07:20 Cijfers Philips zwart, maar lager dan verwacht

06:53 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:46 Beursagenda: macro-economisch

06:44 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:43 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

28 jan Beurzen in opperbeste stemming richting drukke week met cijfers en Fed

IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Dat overzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

De totale netto shortpositie bij Alfen is inmiddels boven de 10% uitgekomen.



Adviezen

Twee koersdoelverhogingen, waaronder een flinke voor ASML:

ASML: naar €1.014 van €768 en kopen - Susquehanna Financial

UMG: naar €30 van € 26,25 en kopen - Barclays

De agenda: bomvolle week vol cijfers en rentebesluit Fed

Philips, Shell, ING, Alphabet, Microsoft, Meta, Apple… Dit zijn slechts enkele namen van grote bedrijven die komende week hun kwartaalcijfers presenteren. Daarnaast neemt de Fed een rentebesluit en verschijnen er diverse belangrijke macrodata, waaronder het maandelijkse Amerikaanse arbeidsmarktrapport en de Europese inflatie. Eigenlijk staan er elke dag wel belangrijke events op de agenda.

Maandag: Philips en Ebusco

De cijfers van Philips heeft u al gezien. Ook Ryanair is inmiddels doorgekomen. De luchtvaartmaatschappij meldde dat de winst was verdampt. Na sluiting van Wall Street volgt de Amerikaanse staalreus Nucor.

Verder hoopt Ebusco straks in een AVA groen licht te krijgen van de aandeelhouders voor de uitgifte van nieuwe aandelen en de plaatsing van converteerbare obligaties. Het rommelt sowieso bij Ebusco. Voorafgaand aan de AVA heeft de fabrikant van elektrische bussen een omzetwaarschuwing afgegeven en de benoeming van een extra CEO aangekondigd.

Dinsdag: Alphabet, Microsoft en Europees BBP

Morgen staat een trading update van afvalverwerker Renewi op de agenda. Rond de lunch volgen UPS, General Motors, Manpower en Pfizer. Na sluiting van Wall Street zijn Starbucks en de techreuzen Alphabet en Microsoft aan de beurt.



Er komen ook diverse macro-economische cijfers door: de Nederlandse producentenprijzen, het Nederlandse producentenvertrouwen, het Europese BBP over het vierde kwartaal, het Europese en ‘grote’ Amerikaanse consumentenvertrouwen en de Amerikaanse Case Shiller-huizenprijsindex. Voor de Europese economie wordt uitgegaan van een pas op de plaats, en dat komt met name door Duitsland.

Woensdag: KPN en rentebesluit VS

Woensdag komen er cijfers van KPN, de Zwitserse farmaceut Novartis, zijn Britse concurrent GSK (voorbeurs), de geplaagde vliegtuigbouwer Boeing, financieel dienstverlener Mastercard (na de middagboterham) en de Amerikaanse halfgeleiderproducent Qualcomm (na sluiting Wall Street).



Corbion (het voormalige CSM) houdt een beleggersdag, waarbij het bedrijf met een langverwachte strategie-update komt. Vrijdag meldde Corbion een koper te hebben gevonden voor de Amerikaanse emulgatorendivisie. Dat werd door beleggers met gejuich ontvangen. Het oordeel van Martin Crum van de IEX Beleggersdesk leest u hier.



De macro-economische agenda is overvol. Uit Japan komen de detailhandelsverkopen en industriële productie. Nederland publiceert de detailhandelsverkopen. En Duitsland komt met inflatiecijfers, de werkloosheid en een voorlopige raming van de economische groei over het vierde kwartaal. In de VS verschijnt de inkoopmanagersindex voor de regio Chicago en komt loonstrookjesverwerker ADP met een banenrapport, dat geldt als voorproefje van het cijfer van vrijdag.



Maar het wachten is vooral op het rentebesluit van de Federal Reserve, om 20 uur Nederlandse tijd. De algehele verwachting is dat de rente blijft zoals deze is: dit scenario is inmiddels voor 97,4% ingeprijsd. Maar misschien laat Fed-voorman Jerome Powell wel iets los over het moment waarop de rente voor het eerst sinds lange tijd omlaag kan. Wordt dat maart of pas later?

Donderdag: Shell, ING, Amazon, Meta en Apple

Donderdag volgt Bank of England met een rentebesluit. Volgens persbureau Reuters maakt de Britse centrale bank pas op de plaats, maar liggen er voor de rest van 2024 vier renteverlagingen in het verschiet.

Die dag staan de kwartaalcijfers van ING en Shell op de rol. Shell had overigens op 8 januari al voorlopige resultaten gepubliceerd, die niet zo positief werden ontvangen. Begrijpelijk, vond Martin Crum. Zijn visie kunt u hier lezen.

In het buitenland zijn onder andere BNP Paribas, Deutsche Bank, Infineon, Roche, Sanofi, Siemens Healthineers (voorbeurs), Honeywell, Merck (om 13 uur) en - met name - Amazon, Meta en Apple (om 22 uur) aan zet.



Verder wordt uitgekeken naar de Europese inflatie, de Amerikaanse bouwuitgaven en de inkoopmanagersindices voor de industrie uit Japan, China, Europa en de VS. De inflatie in de eurozone kwam in december uit op 2,9% en zal naar verwachting zijn gedaald naar 2,8%.

Vrijdag: TomTom en Amerikaans banenrapport

Vrijdag komen navigatiespecialist TomTom (voorbeurs), biotechbedrijf Abbvie en de Amerikaanse oliereuzen Chevron en Exxon Mobil (na de lunch) met hun kwartaalrapportage. Wat betreft TomTom kan ik u het interview dat collega Youri van Heumen onlangs had met CEO Harold Goddijn van harte aanbevelen.

In de VS worden de fabrieksorders en het ‘kleine’ consumentenvertrouwen (gemeten door de Universiteit van Michigan) gepubliceerd.

Maar de meeste aandacht gaat ongetwijfeld uit naar het Amerikaanse banenrapport over januari. Economen verwachten gemiddeld dat er 173.000 banen bij zijn gekomen. In december waren dat er nog 216.000. De werkloosheid is naar verwachting opgelopen van 3,7% naar 3,8%.

En dan nog even dit

Europa's eigen Magnificent Seven, met een hoofdrol voor ASML?

Europe is building its own Magnificent Seven. Rally in megacaps SAP, ASML, Siemens, TotalEnergies and LVMH boosts Euro Stoxx 50 to highest since 2001. Diversification by sector and geography seen as tailwinds. https://t.co/1WFKfQAnVw pic.twitter.com/zN8KxOHImt — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 27, 2024



Zeker is dat de index met zijn tijd is meegegaan. Zie hier de verschuiving van olie en banken naar tech:



Slechts een kwart van de S&P500-bedrijven is al doorgekomen met cijfers. Hiervan heeft 69% de wpa-verwachtingen verslagen. Dat lijkt veel, maar is lager dan gemiddeld. Financials stellen het meest teleur.

69% of $SPX companies have beaten EPS estimates to date for Q4, which is below the 5-year average of 77% and below the 10-year average of 74%. #earnings, #earningsinsight, https://t.co/X07ZfsjQBA pic.twitter.com/CHy2mmucL1 — FactSet (@FactSet) January 26, 2024

Einde aan graaiflatie?

We hoeven het niet meer te hebben over graaiflatie. 'De winstmarges van bedrijven zijn al behoorlijk verlaagd', aldus @KlaasKnot in #buitenhof. Hij verwacht hogere loongroei dan inflatie. 'In winstmarge zit enige ruimte om hogere lonen te kunnen betalen. Maar het is een dun pad'. pic.twitter.com/b2vEmnMn4Z — Buitenhof (@Buitenhoftv) January 28, 2024

Veel succes vandaag!