Hogere productie bij Upstream en goed resultaat met de gashandel voor Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft maandagochtend enkele inzichten gedeeld over de prestaties in het vierde kwartaal, die wijzen op een stabiele productie bij Integrated Gas, maar een flink hoger resultaat bij de handelstak en een hogere productie bij Upstream.

Bij Integrated Gas realiseerde Shell in het vierde kwartaal een productie van 880.000 tot 920.000 vaten per dag, ongeveer gelijk aan het niveau dat werd gemeld over het derde kwartaal, namelijk 900.000 vaten.

De onderliggende operationele kosten van de divisie worden geschat op 1,1 tot 1,3 miljard dollar, net als een kwartaal eerder en het resultaat van handel en optimalisatie zal significant hoger uitkomen dan in het derde kwartaal.

Bij de divisie Upstream lag de productie in het vierde kwartaal vermoedelijk op 1,83 tot 1,93 miljoen vaten per dag. Een kwartaal eerder was dat 1,75 miljoen.

Bij Upstream worden de onderliggende operationele kosten geschat op 2,2 tot 2,6 miljard dollar. Daarbij bevatten de verwachte belastingen van 1,6 miljard tot 2,4 miljard dollar bij Upstream, gunstige bewegingen in uitgestelde belastingposities.

Bij Marketing zullen de resultaten in lijn met het derde kwartaal van 2023 zijn, met verkoopvolumes van 2,35 tot 2,75 miljoen vaten per dag.

Bij de chemietak rekent Shell op een bezettingsgraad voor de raffinaderijen van 78 tot 82 procent, wat lager is dan in het voorgaande kwartaal door gepland onderhoud in Noord-Amerika.

Bij de tak Renewables zal het aangepaste resultaat weer rond nul schommelen. Daarnaast herhaalde Shell dat het werkkapitaal omgeven is door onzekerheden.

Door: ABM Financial News.

info@abmfn.nl

Redactie: +31(0)20 26 28 999

© Copyright ABM Financial News B.V. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.