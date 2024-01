AEX staat flink hogere opening te wachten na orderrecord ASML

De AEX-index staat een flink hogere opening te wachten, nadat indexzwaargewicht ASML een recordinstroom aan orders (ruim €9 miljard!) had bekend gemaakt en op Wall Street de S&P 500 en de Nasdaq een mooie klim maakten.

Het belangrijkste nieuws van vandaag is ontegenzeggelijk ASML. De kerncijfers:



De omzet is beter dan verwacht. De consensus rekende op €6,91 miljard en ASML mikte zelf op €6,7 tot €7,1 miljard. Ook de brutomarge is een meevaller: 51,4%, waar analisten gemiddeld rekenden op 50,77% en ASML eerder aangaf 50 tot 51% te voorzien.

Het belangrijkst is dat ASML voor een recordbedrag aan orders heeft binnengeharkt: €9,2 miljard. Desondanks blijft de outlook voor 2024 conservatief: de chipmachinefabrikant verwacht dat de omzet dit jaar een pas op de plaats maakt, maar houdt eraan vast dat dit een overgangsjaar is. Het concern verwacht in 2025 nog steeds een sterk herstel.

ASML stelt over heel 2023 een dividend voor van €6,10 per aandeel: 5,2% meer dan het jaar ervoor. In Q4 heeft het bedrijf geen eigen aandelen ingekocht.

De volledige cijferset vindt u hier. Houd verder de site in de gaten, want Ivo Breukink van de IEX Beleggersdesk pluist de cijfers natuurlijk voor u uit.

Dat de machines van ASML gretig aftrek vonden in Q4 is overigens geen verrassing. Volgens Persbureau Bloomberg heeft China de import van chipmachines vorig jaar met maar liefst 14% opgevoerd naar bijna $40 miljard: het hoogste bedrag sinds 2015. Vooral december was een topmaand. De VS draait de duimschroeven flink aan en China wil dat voor zijn door snel nog even zijn slag te slaan. Het land klopt dan vooral aan bij ASML. Dit effect loopt er straks natuurlijk uit, maar China is natuurlijk niet het enige land waar ASML aan levert.

Nikkei doet opnieuw een stap terug, Hongkong stijgt verder

De Aziatische beurzen laten een gemengd beeld zien. De Nikkei-index heeft duidelijk hoogtevrees gekregen na de stijgingen eerder deze maand. De Chinese beurs daarentegen heeft opnieuw de wind in de zeilen en dat is wederom te danken aan techaandelen. Het sentiment lijkt in China te zijn gedraaid nu Peking naar verluidt een steunpakket van $278 miljard optuigt om de aandelenmarkt te ondersteunen. Maar de Chinese beurs is erg grillig en het sentiment is broos.

Zoals gezegd is de stijging in Hongkong vooral techgedreven. Alibaba kreeg er in Hongkong nog eens 5,4% bij, nadat het aandeel de dag ervoor ook al in de lift zat. Prosus-deelneming Tencent (+1,8%) doet het ook aardig. In Taiwan deed TSMC (-0,1%) een klein stapje terug. En in Zuid-Korea verliest Samsung 1,6%.

Hier de standen van de belangrijkste indices op een rij:

Nikkei 225 -0,8%

Shanghai Shenzhen CSI 300: +1,3%

Hang Seng (Hongkong): +2,0%

Kospi (Zuid-Korea): -0,3%

Wall Street verdeeld gesloten na cijferlawine

Wall Street is verdeeld gesloten na een lawine van cijfers, maar de indices die er het meest toe doen eindigden wel in het groen. De S&P 500 steeg met 0,3% en de Nasdaq met 0,4%. Alleen de Dow Jones-index moest 0,3% prijsgeven.

Maar liefst zeven blue chips kwamen gedurende de beursdag met cijfers en deze werden wisselend ontvangen. Fraaie winsten voor Procter & Gamble (+4,1%), Verizon (+6,7%) en Halliburton (+2,5%). Maar 3M kreeg een koersverlies van 11% voor de kiezen na de cijferpresentatie. Ook Johnson & Johnson (-1,6%), General Electric (-1%) en Lockheed Martin (-4%) kregen de handen niet op elkaar.

Na sluiting van Wall Street waren Netflix en Texas Instruments nog aan de beurt. Ook deze cijfers waren een mixed bag. Netflix kwam met een goednieuwsshow: de streamingdienst verwelkomde een recordaantal abonnees, zag het marktaandeel sterk toenemen en behaalde een hogere omzet dan analisten hadden verwacht. Koren op de molen van beleggers, die het aandeel in de nabeurshandel maar liefst 6,7% hoger zetten.

Texas Instruments zag de winst en omzet verder omlaag glijden en verwacht dat de winst ook in dit lopende eerste kwartaal onder druk zal staan. De chipper werd hier genadeloos op afgerekend met een koersdaling van 4% nabeurs.

Verder loopt de spanning rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen op, nu de Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump ook de voorverkiezingen in New Hampshire lijkt te hebben gewonnen. Exit Nikki Haley?



Blaft Elon Musk vanavond de Tesla-bingokaart vol?

Vandaag gaat het cijferseizoen weer verder. Vooral de cijfers van Magnificent 7-aandeel Tesla (om 22 uur Nederlandse tijd) kunnen voor de nodige opschudding zorgen. Analisten verwachten dat de omzet in Q4 is gestegen, maar de marges onder druk stonden.

De productiecijfers zijn op 2 januari al bekend gemaakt. Tesla produceerde 494.989 auto's en leverde 484.507 voertuigen af. Dat waren er meer dan het kwartaal ervoor. Over heel 2023 produceerde Tesla 1,85 miljoen auto's en leverde het er bijna 1,81 miljoen af. Daarmee voldeed het concern aan de eigen doelstelling.

Tesla kampt wel met de nodige tegenwind. Het concern voelt de hete adem in de nek van concurrenten, en dan met name van het Chinese BYD. En de autofabrikant zag zich genoodzaakt de prijzen van het populairste model, Model Y, in Europa en China te verlagen. Intussen wordt de productie in de fabriek in Berlijn binnenkort twee weken stilgelegd, omdat sommige onderdelen niet geleverd kunnen worden als gevolg van de onrust in de Rode Zee. Beleggers zullen benieuwd zijn naar de outlook van Tesla.

Verder is het altijd bijzonder om Elon Musk te zien oreren. De topman is niet vies van controverse en de superlatieven vliegen je om de oren. Zal de bingokaart op de website van Bloomberg tijdens de earnings call vol komen?

De indicatoren:

De Europese futures kleuren groen

In Azië staat de Nikkei onder druk, maar China heeft eindelijk eens wind mee

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt naar 12,55

De euro stijgt met 0,1% ten opzichte van de dollar en noteert 1,0867

De Nederlandse tienjaarsrente maakt een pas op de plaats en staat op 2,60%. De Amerikaanse verliest 3 basispunten en komt uit op 4,11%

De goudprijs staat fractioneel lager op $2.027,77 per troy ounce.

De olieprijzen dalen heel licht. WTI kost $74,46 per vat en Brent doet $79,58.

De bitcoin heeft er zin in en staat 1,2% hoger op $$39.972,31, wat dus nog steeds onder de $40.000 is.

De AEX opent naar verwachting 1,2% hoger.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

08:16 Iets meer omzet bij Alstom

08:10 ASML: recordinstroom aan orders

08:07 Flink hogere opening AEX voorzien

07:33 Beurs Hongkong uitschieter in Azië

07:32 TKH neemt JCAII over

07:20 Erg sterke orderinstroom voor ASML

07:09 Japanse economie groeit weer

07:01 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:59 Trump wint ook in New Hampshire

06:49 Flinke stijging van Japanse export





IEX maakt ook elke ochtend een overzicht van het belangrijkste nieuws in de ochtendbladen. Dat overzicht vindt u hier.

De AFM meldt deze shorts.

Adviezen

Besi wordt getrakteerd op een flinke koersdoelverhoging:

Adyen: naar € 1.400 van € 1.300 en kopen - BMO Capital Markets

Besi: naar € 160 van € 120 en kopen - Sanford C. Bernstein & Co

De agenda: IBM en Tesla

ASML eist deze ochtend de hoofdrol op. Je zou bijna vergeten dat nog meer bedrijven hun boeken openen, waaronder het Duitse SAP en het Britse Easyjet. En wat te denken van AT&T en Kimberly-Clark, die na de lunch aan de beurt zijn?

Vanavond, na sluiting van Wall Street, komen er nog twee giganten door: Tesla (zie hierboven) en IBM.

De macro-economische agenda brengt niet veel bijzonders. Er verschijnen samengestelde inkoopmanagersindices uit de eurozone en de VS en dat is het wel zo'n beetje.

Het Japanse cijfer wees uit dat de Japanse economie weer groeit. De samengestelde index steeg namelijk van 50,0 naar 51,1. Alles boven de 50 punten duidt op groei, alles eronder op krimp. Beide cijfers (industrie en diensten) zaten in de lift, maar vooral de dienstensector floreert.

En dan nog even dit

Bioscoop op wielen: serieuze concurrentie voor Tesla?

China’s EV players ramp up competition with Tesla using new tech https://t.co/ONHH3XCqPp — CNBC (@CNBC) January 24, 2024

Fossiel is nog niet uitgespeeld

Morgen ECB-dag. Hier de scnario's en prognoses van economen van ING:

Here it is... Our latest ECB cheat sheet ahead of next week's meeting.



Catch up on our team's full analysis here: https://t.co/f3IhRAM4zc pic.twitter.com/gJsTd8uvkX — ING Economics (@ING_Economics) January 19, 2024

Griezelig

WHITE HOUSE: ROBOCALL CIRCULATING IN NEW HAMPSHIRE PURPORTING TO BE BIDEN IS FAKEhttps://t.co/ZZdKDZpHMc — *Walter Bloomberg (@DeItaone) January 22, 2024



Veel succes vandaag!