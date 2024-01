Netflix meldt recordaantal nieuwe abonnees Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Netflix

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Netflix is dinsdag nabeurs sterk gestegen nadat het streamingbedrijf een recordaantal nieuwe abonnees verwelkomde in het vierde kwartaal, naast nieuwe advertentie-inkomsten. Het aandeel steeg in de handel nabeurs 7,5 procent, na een stijging van 1,3 procent in de reguliere handel. Een recordaantal van 13 miljoen gebruikers abonneerde zich op de streamingdienst. Dit bracht het totaal op 261 miljoen betalende abonnees. Analisten hadden gemiddeld gerekend op een toename met 8,8 miljoen klanten. De nettowinst steeg van 55 miljoen dollar een jaar eerder naar 938 miljoen dollar, of 2,21 dollar per aandeel, en de omzet steeg met 12,5 procent tot 8,83 miljard dollar. "Onze gezonde omzetgroei weerspiegelt de voordelen van betaald delen, onze recente prijswijzigingen en de kracht van onze onderliggende bedrijf, gedreven door een sterk aanbod van content", schreef de leiding van het bedrijf in een brief aan aandeelhouders. Analisten rekenden vooraf op een winst per aandeel van 2,22 dollar, wat nagenoeg uitkwam, terwijl de omzet iets hoger uitviel dan de analistenconsensus van 8,72 miljard dollar. Voor het komende kwartaal gaf Netflix een stevige omzetverwachting af van 9,24 miljard dollar. Dit zou neerkomen op een groei van 21 procent vergeleken met een jaar eerder. Het nieuwe segment van Netflix, met reclames, zou volgens analisten flinken inkomsten gaan opleveren. Het aandeel werd dankzij de hoge verwachtingen de afgelopen 12 maanden al 35 procent meer waard. Netflix meldde dinsdag een toename van 70 procent, vergeleken met een kwartaal eerder. In landen waar de reclame-dienst wordt aangeboden koos al 40 procent van de nieuwe abonnees voor het reclamemodel en Netflix wil in het tweede kwartaal het basisabonnement gaan schrappen in Canada en het Verenigd Koninkrijk. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.