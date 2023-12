Matte aandelen en rentes voorbeurs en de actie zit bij bitcoin

De AEX-indicatie is 0,1% in wat in feite de laatste beursweek van het jaar is met nog een drukke macroagenda.

Daarna is het uitbuiken tot het nieuwe jaar - rare gebeurtenissen daargelaten, die er natuurlijk altijd zomaar kunnen zijn. We doen het deze week met Fed- en ECB-rentebesluiten, inflatiecijfers uit EU en VS en eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over december. Bedrijfsnieuws en -cijfers zijn zeer dun gezaaid, ook nu.

Het overzicht:

Europese futures open vlak tot +0,3%

De Amerikaanse doen niks tot -0,2%

Overwegend bescheiden plussen zijn er in Azië met Japan (+1,5%) en Hongkong (-1,1%) als uitschieters

Alibaba -3,1%

Tencent -0,1%

TSMC +0,7%

Samsung +0,6%

Alibaba -3,1% Tencent -0,1% TSMC +0,7% Samsung +0,6% De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet -5,4% op 12,4 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat -6,2% op 121,7

De dollar zakt naar 1,0769

Goud ligt vlak, olie stijgt 0,8% en oeps, crypto krijgt ervan langs rond -5,0%. Bitcoin staat nu op $42.245,38

Het ene weekend is het andere niet? Hoe dan ook, bitcoin is blijkbaar even wat minder hip dan vorige week. Opvallend trouwens hoe hoekig de koers beweegt. Niettemin is de jaarwinst nog altijd indrukwekkend met dik +150%. Alleen Nvidia en Meta doen het nog beter met +225% en +176%, maar da's appels en peren.



Bloomberg doet een poging te duiden, maar er valt niks te duiden behalve de regel die u al in dit X-bericht leest? Elders in het artikel:

Coinglass data show that about $299 million worth of crypto trading positions betting on higher prices were liquidated on Dec. 11 as of 1:05 p.m. in Singapore — the highest such tally since at least mid-September.

Bitcoin briefly sank below $41,000 amid a broader crypto retreat as speculators took some profits from this year’s rally in digital assets https://t.co/XT9rJglRIs — Bloomberg Markets (@markets) December 11, 2023



De rentes krijgt u nog en wij doen zo vast ook wel mee:



Stilletjes nu in de markten, maar Bloomberg heeft dit:

The S&P 500 Index will hit a record high in 2024 as the US avoids sinking into a recession, according to Bloomberg’s latest Markets Live Pulse survey.

AA median of 518 respondents expect the S&P 500 to climb to 4,808 points next year — topping its previous closing peak of 4,797 hit in January 2022 — and the 10-year Treasury yield to drop to 3.8% from this year’s high of 5%.

More than two thirds of respondents indicated they don’t see a hard economic landing as the top risk to markets and majority expects Federal Reserve interest rate cuts to begin before July.

Toekomst en koersen zijn niet te voorspellen, maar we kunnen het schijnbaar niet laten. Even verderop van hetzelfde persbureau:

The euro zone won’t escape a first recession since the pandemic, with its economy shrinking for a second straight quarter in the final three months of the year, according to a Bloomberg poll of analysts.



The 0.1% contraction now predicted between September and December compares with the previous survey’s projection for output to remain unchanged. A mild recovery is seen at the beginning of 2024.

En het is de schuld van de Duitsers!



De economie kan nog zo beroerd zijn, de Duitse (herbeleggings)index DAX 40 staat op een all-time high en onze AEX maakt ook de indruk op een nieuwe jaartop 2023 uit te willen luiden. Intussen heeft de rally al bijna 10% opgeleverd, op intradagbais zelfs iets meer. Onze rente (paars) daarentegen laat een flinke veer.



De winstverwachtingen lopen zowaar iets op, zodat de index niet meer duurder wordt ondanks die stijging.



Drukke agenda deze week met veel macro's en de hoogtepunten zijn op voorhand de centrale banken. Voor het Fed-rentebesluit deze week is de consensus (97,1%) onveranderd op 5,25-5,50%. Tot het Payroll Report vrijdag prijsde de markt voor maart de eerste verlaging in. Nu niet meer.



Dat is nu weer mei. Nipt. De standen aan het einde van de week hangen af van de data en woorden van de voorzitter in de persconferentie na het rentebesluit.



Wat mag u verwachten woensdag van de Fed? Bloomberg is heel summier:



De woorden van Lagarde een dag later in Frankfort gaan ook op een goudschaaltje, nog een keer Bloomberg:



De bron:

Investors who have bet on an early start to ECB rate cuts risk getting derailed by Christine Lagarde this week https://t.co/FJo6rWpREN — Bloomberg Markets (@markets) December 10, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:15 AEX start handelsweek vermoedelijk rustig

08:07 Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Adyen

07:12 Gemengd beeld in Azië

07:02 Europese beurzen openen waarschijnlijk hoger

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

10 dec Rentebesluiten trekken aankomende week de aandacht

10 dec Chinese consumentenprijzen dalen harder

10 dec Galapagos presenteert nieuwe resultaten lopende CAR-T studies

08:15 AEX start handelsweek vermoedelijk rustig

08:07 Beursblik: Kepler Cheuvreux verhoogt koersdoel Adyen

07:12 Gemengd beeld in Azië

07:02 Europese beurzen openen waarschijnlijk hoger

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

10 dec Rentebesluiten trekken aankomende week de aandacht

10 dec Chinese consumentenprijzen dalen harder

10 dec Galapagos presenteert nieuwe resultaten lopende CAR-T studies

De AFM meldt deze shorts:



Bij AMG lopen ze terug?



De agenda:

22:00 Oracle - Cijfers tweede kwartaal (VS)

Het gaat nooit over Oracle. Waarom eigenlijk niet? Er zijn kleinere en vooral mindere aandelen.



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,4%

S&P 500 +0,4%

Nasdaq Composite +0,5%

Nasdaq 100 +0,4%

Russell 2000 +0,7%

SOX +0,7%

Nasdaq China Golden Dragon Index -0,7%

WATCH: All three major US indexes ended in the green on Friday after the new data showed employers added 199,000 jobs in November, more than economists expected https://t.co/ODGrrRwmB8 pic.twitter.com/59PE5L7nST — Reuters Business (@ReutersBiz) December 9, 2023



Fed- en ECB-rentebesluit, inflatiecijfers VS en inkoopmanagersindices deze week:

From the last big central bank push of the year to bitcoin's stellar rally, here are the stories to watch out for in business and finance. Read here: https://t.co/w4BQvs3Kpb pic.twitter.com/fE1lv6q6d6 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 9, 2023



Toe maar:

An investor group consisting of Arkhouse Management and Brigade Capital has made a $5.8 billion offer to take department store chain Macy's private, according to a person familiar with the matter. More here: https://t.co/OpYOwEfOZ1 pic.twitter.com/ewcTTKqysk — Reuters Business (@ReutersBiz) December 11, 2023



Het gaat ook wel eens mis:

Cigna Group walking away from talks with Humana put an early end to what would have been one of the biggest deals of the decade https://t.co/bitI27X6Sl — Bloomberg Markets (@markets) December 11, 2023



Chinezen zijn nu eenmaal niet uit een ei gekropen:

Huawei’s Mate 60 Pro smartphone shows “significant progress” in China’s domestic design and engineering of radio-frequency chips, according to the latest findings from research firm TechInsights https://t.co/2xLdJLFshu — Bloomberg Markets (@markets) December 11, 2023



Temu van Pinduoduo ls concurrent van Amazon en Walmart?

NEW: A little-known company behind a frighteningly addictive app is outpacing Jack Ma’s Alibaba and earning the celebrity CEO’s praise. Not everyone is convinced.



Read The Big Take ?? https://t.co/xPDi0Sx3b6 — Bloomberg Markets (@markets) December 11, 2023



Veel plezier en succes vandaag.