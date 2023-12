Het is een en al tech voorbeurs en we schudden wellicht weer op payrolls

De AEX opent naar verwachting licht hoger (+0,1%) na een fraaie (AI) technologie rally op Wall Street met AMD (+9,9%) en Alphabet (+5,5%) als uitblinkers.

We doen het vandaag met Amerikaanse werkgelegenheidscijfers en dat wil nog wel eens beweging opleveren. Verder is er niks te doen en zitten we weer met een vers rondje economische prutsdata uit dit keer ons land en Japan. Intussen lopen de aandelen vrolijk op en lopen de rentes terug. Wie krijgt gelijk...?

Bloomberg nog even over de actualiteit:

The rally in the yen spilled over into a second day as traders wagered that the Bank of Japan will scrap the world’s last negative interest-rate regime much sooner than previously thought.

The currency advanced as much as 1.1% against the dollar on Friday, after briefly jumping almost 4% during the New York session. The outsized move Thursday may have been amplified by speculators closing bearish wagers on the yen, after leveraged funds boosted these to the highest level in more than a year last week.



Bond traders who powered a ferocious rally in the $26 trillion US Treasury market are about to find out if they’ve gotten ahead of themselves. Softening inflation and employment data in the past month have convinced investors that the Federal Reserve is done raising interest rates and ignited bets that cuts of at least 1.25 percentage points are in store over the next 12 months.

Now into the mix comes a key report Friday on the US labor market, which bulls hope will provide fresh evidence of a cooling economy.

Nabeurs Wall Street zakte chipper Broadcom -0,6% op Q3's: verwachtingen verslagen, maar een wat dunne outlook met slechts hoge, enkelcijferige verwachte groei. Het overzicht nu:

Europese futures openen +0,1% à +0,4%

De Amerikaanse staan vlak tot +0,1%

In Azië gebeurt ook niet zo heel veel op Japan (-1,7%) en Korea (+1,0%) na

Alibaba +1,0%

Tencent -0,9%

TSMC +0,7%

Samsung +1,5%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet +0,7% op 13,1 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +3,8% op 129,7

De dollar stijgt 0,1% naar EUR/USD 1,0779

Goud ligt vlak, olie knalt +2,0% (Shell en Fugro wellicht, SBMO doet nooit wat) en crypto gaat lekker. Bitcoin behoudt momentum? staat nu +0,9% op $43.367,48. Ethereum doet zelfs +5,9%

De rentes stijgen zowaar een keer, de korte trend is spreekwoordelijk recht naar beneden.



Eerst dit, malaise, nulgroei, stilstand, (in stilte) morrende bedrijven over taxes en volatiele regeldruk, schaarse en dure energie: we zijn echt het Duitsland aan de Noordzee aan het worden. Als we het al niet zijn.



Met bijna +10% was AMD gisteren het grote feestvarken op de Big Board met die naar eigen zeggen nieuwe super AI-chips. Hoe kwam dit aan onder de chippers gisteren? Ja, Nvidia bleef ietsie achter op de SOX (+2,8%)...



... maar daar lag u vannacht waarschijnlijk niet heel erg van wakker, als u die stukken hebt. Dit is sinds de launch van ChatGPT eind vorig jaar. Microsoft deed trouwens +0,5% gisteren op de presentatie van Alphabet's Gemini, het nieuwe AI programma van de zoekgigant.



Onze oud-analist was wel wakker. Pardon, reticle silicon interposer en TSMC's CoWoS-S technology? Ach ja, wie werkt er niet dagelijks mee. Anders belt u Richard Blickman van Besi maar voor uitleg en duiding.

$AMD nieuwste AI-chip:



AMD’s MI300 is the most incredible form of advanced packaging in the world. There’s over 100 pieces of silicon stuck together, all sitting on top of a record breaking 3.5x reticle silicon interposer using TSMC's CoWoS-S technology.



Kassa voor Besi. pic.twitter.com/jv5N3lHy3Z — Paul Weeteling (@PaulWeeteling) December 7, 2023



Wekker voor 14:30 uur, Amerikaanse werkgelegenheidscijfers over november, ofwel Payroll Report. Bij en afwijking van de verwachting kunnn de koersen flink schudden. Zagen we vaak dit jaar. In principe is een tegenvallend rapport goed voor de aandelenkoersen. Iets met Fed en overspannen arbeidsmarkt.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:14 KLM draagt Draijer als bestuursvoorzitter voor

08:06 Licht hogere start AEX voorzien in aanloop naar banenrapport VS

08:05 Stevige daling Duitse inflatie in november bevestigd

07:21 Reuters: 'Shell ziet investeringskansen in Nigeria'

07:18 Nikkei in het rood

07:12 Europese beurzen openen licht hoger

06:58 Japanse economie krimpt nog harder

06:51 Productie Nederlandse industrie weer flink afgenomen

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

07 dec Broadcom verslaat verwachtingen

07 dec Galapagos organiseert een KOL-evenement

07 dec Wall Street sluit hoger richting banenrapport

07 dec Beursupdate: AEX op Wall Street

07 dec Olieprijs blijft onder 70 dollar

07 dec Wall Street koerst hoger

07 dec Europese beurzen blijven dicht bij huis

07 dec Euronext meldt lagere volumes

De AFM meldt deze shorts:

Dit is de Top 20:



En dit is het beeld. Duidelijk.



De agenda:

09:00 Laatste handelsdag Majorel



00:50 Economische groei - Derde kwartaal def. (Jap)

06:30 Industriële productie - Oktober (NL)

08:00 Inflatie - November def. (Dld)

14:30 Banengroei en werkloosheid - November (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - December vlpg (VS)

Helaas:



En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,2%

S&P 500 +0,8%

Nasdaq Composite +1,4%

Nasdaq 100+1,5%

Russell 2000 +0,9%

SOX +2,8%

Nasdaq China Golden Dragon Index -0,1%

WATCH: US stocks rose across the board on Thursday, powered by gains in shares of Alphabet and chip-maker Advanced Micro Devices on optimism around artificial intelligence https://t.co/MhyLL9VuoH pic.twitter.com/mwxnkIU44M — Reuters Business (@ReutersBiz) December 8, 2023



De vooruitblik:

US job growth likely picked up in November as thousands of automobile workers and actors returned after strikes, but the underlying trend will probably point to a cooling labor market. More here: https://t.co/G1aQ4aO1jo — Reuters Business (@ReutersBiz) December 8, 2023



Hier dus wel de consument:

Japan's third quarter GDP fell faster than initially estimated as Japanese shoppers are feeling cautious about spending. More here: https://t.co/gP8j9p7Pzz pic.twitter.com/grkAdR5WLO — Reuters Business (@ReutersBiz) December 8, 2023



Oh en de vijfjaars euro inflatie swap liep gisteren ook op van 2,04% naar 2,10%, opdat we niet te enthousiast worden?

ECB won’t lower interest rates as soon or as quickly as investors think, according to a Bloomberg survey of economists that suggests policymakers will push back against current market bets https://t.co/yMROL9WlMb — Bloomberg Markets (@markets) December 8, 2023



De race is on:

Alphabet shares jumped on Thursday as the release of the company’s Gemini AI model eased concerns about its position within the competitive market for artificial intelligence https://t.co/W7H0bkxwIL — Bloomberg Markets (@markets) December 7, 2023



De koers reageert in ieder geval lauw:

Chinese tech giant Tencent unveiled a big-budget console game named Last Sentinel, a title seen as the mobile gaming giant's most ambitious foray into the console market. More here: https://t.co/peXWAGju06 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 8, 2023



Zeg het maar:

WATCH: McDonald's opens its new concept store called 'CosMc's' in Illinoi pic.twitter.com/iENbOu8iH3 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 8, 2023



De prijs zit in ieder geval in een neergaande trend:

The OPEC+ coalition’s grip on global oil markets is looking less secure by the day https://t.co/Pqdc7vYk52 — Bloomberg Markets (@markets) December 8, 2023



De grootste olieproducent ter wereld:

Exports of US crude are nearing a record of 6 million barrels a day — flooding the market with oil and weighing on prices from Europe to Asia https://t.co/WDlcwiV2pO — Bloomberg Markets (@markets) December 8, 2023



Weer een kans die Nederland laat lopen?

France is working on a plan to lure more banks and hedge funds to Paris, bolstering its role as a post-Brexit finance hub https://t.co/B5g6QvNFmW — Bloomberg Markets (@markets) December 8, 2023



Veel plezier en succes vandaag.