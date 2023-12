Broadcom verslaat verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Broadcom heeft in het vierde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een hogere omzet behaald, die ook iets beter was dan verwacht, terwijl ook de winst toenam. Dit bleek donderdag nabeurs uit de resultaten van de Amerikaanse chip- en softwareproducent. "Broadcom's omzet voor het boekjaar 2023 steeg met 8 procent op jaarbasis tot een recordbedrag van 35,8 miljard dollar, dankzij investeringen in accelerators en netwerkconnectiviteit voor AI door hyperscalers", zei CEO Hock Tan in een toelichting. De omzet steeg afgelopen kwartaal met 4 procent op jaarbasis, van 8,9 miljard naar bijna 9,3 miljard dollar, waar het bedrijf zelf rekende op 9,27 miljard dollar. De aangepaste EBITDA bedroeg 65 procent van de omzet, conform de eigen verwachting van het bedrijf. Broadcom boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 3,5 miljard dollar, ofwel 8,25 dollar per aandeel, in vergelijking met 3,36 miljard dollar, ofwel 7,83 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder. Op aangepaste basis bedroeg de winst 11,06 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden voor het vierde kwartaal op een aangepaste winst van 10,96 dollar en een omzet van 9,28 miljard dollar. Outlook "In het fiscale jaar 2024 verwachten we dat halfgeleiders hun gemiddelde tot hoge eencijferige omzetgroei zullen handhaven, waarbij de bijdrage van VMware de geconsolideerde omzet naar 50 miljard dollar zal stuwen en de aangepaste EBITDA naar 30 miljard dollar", zei Tan. De aangepaste EBITDA zou daarmee uitkomen op 60 procent van de omzet, volgens het bedrijf. Dat was in het net afgelopen boekjaar 65 procent van de omzet. Het aandeel Broadcom noteerde donderdag in de elektronische handel 2,5 procent lager. Bron: ABM Financial News

