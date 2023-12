De IEX slotcall van donderdag 7 december 2023

Oef, wat een saaie beursdag is het vandaag op het Damrak...

Dan proberen we er maar een swingende en hopelijk fantasievolle slotcall van te maken. Het aftellen richting de feestdagen begint nu echt op de beurs en er zijn dit jaar op voorhand nog vier momenten aan te geven dat u op moet letten:

Morgen VS arbeidsmarktcijfers november, ofwel Payroll Report

Volgend week VS inflatie en Fed en ECB rentebesluiten

15 december is het ook nog Quadruple Witching Day als alle 2023 optieseries expireren en dan gaan ook het onder bod liggende Lucas Bols (dat schiet niet echt op dus, maar indexregels zijn indexregels) en Renewi de AScX in

Dan is het jaar op en zoals het nu lijkt is het voor aandelen een bovengemiddeld jaar. A bull market has to climb a wall of worry: misschien is deze oude beursklassieker als geen ander van toepassing op 2023. In eigen valuta, de Nasdaq 100 is weer groots, de Nikkei 225 ook, net als Italië (!) en wij doen ook lekker mee.

Onze mid en small caps zijn echter om te huilen en Belgen, Britten en Zwitsers bakken er ook niet veel van. China en Hong Kong - zeg maar het België van China - is ook niet veel soeps.



Randstad

Eens kijken wat we nog op het Damrak bijeen kunnen schrapen. Het gaat niet goed met de conjunctuur in Europa, het China verhaal kent u en de VS hapert misschien ook iets. Een van de eerste AEX die dan bij u op moet poppen, is het o zo cyclisch Randstad. Onze analist Martin Crum:

De arbeidsmarkt houdt tot op heden goed stand, maar vertoont logischerwijs ook enige haarscheurtjes. En dat betekent, zeker voor de markt voor flexibele arbeid, meer en langduriger tegenwind. Uitzendkrachten staan immers vooraan in de rij wanneer bedrijven hun activiteiten wat terugschroeven.



En daarmee komen wij uit op de uitzenders, specifiek: Randstad. De koers van 's werelds grootste uitzendconcern is samen met de rest van de markt krachtig opgeveerd van de lows van eind oktober.



De Bloombergconsensus is licht gewijzigd vergeleken met de laatste update, waarbij geldt dat de winstgevendheid voor FY23 iets hoger wordt ingeschat, maar voor FY24 en FY25 rekening wordt gehouden met een wat lagere omzet - per saldo zo'n €0,5 miljard.



De risico's bij Randstad liggen daarbij wel aan de onderkant: een (nog) verdere verslechtering van de economie van de eurozone of die van de VS is zeker mogelijk.



Voor wat betreft het dividend: het concern heeft er in het verleden blijk van gegeven geen moeite te hebben dat fors te verlagen, of zelfs op te schorten. Maar gezien de zeer solide balans en de lager dan gebruikelijke druk op de resultaten, schatten wij het dividend in als tamelijk bestendig.

Recessiegeluiden niet positief voor vooruitzichten Randstad IEX Premium https://t.co/0ZZpiFZhhl via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 7, 2023



Shopify

Kent us Shopify eigenlijk wel? Naam valt niet zo vaak. En dat is niet terecht? Onze analist Ivo Breukink:

Shopify investeert volop in het ontwikkelen van het huidige en nieuwe productassortiment. Afgelopen kwartaal werd ruim 18% van de omzet uitgegeven aan R&D. Een van de nieuwste producten waar het bedrijf mee bezig is, is de AI Sidekick.

Shopify is overigens niet alleen een online bedrijf: het biedt ook producten die ondersteuning bieden voor winkeliers in fysieke winkels. Het zijn soortgelijke ondersteunende producten als het voor webwinkels aanbiedt.

Dit jaar verwacht Shopify ongeveer $450 miljoen te verdienen aan diensten voor fysieke winkels. Dit is ruim 6% van de omzet en dit soort diensten zijn inmiddels het snelst groeiende deel van het bedrijf.



In de dagen op en tussen Black Friday en Cyber Monday werd er in totaal voor $9,3 miljard aan spullen verkocht via Shopify-webwinkels. Een stijging van 24% die mede mogelijk werd gemaakt door nieuwe gebruikers van Shopify.

Het aantal betalingen dat werd gedaan via Shopify Pay steeg zelfs met 60%. Er werd dus ook nog eens meer verdiend aan deze omzet.

Shopify groeit door en investeert in AI IEX Premium https://t.co/vjkNse03aC via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) December 7, 2023



AMD, Nvdia en AI

Als neef Yen-Hsun Huang van Nvidia en nicht Lisa Su van AMD hun toko's fuseren, hebben ze wereldheerschappij? Misschien is het ook niet zozeer de vraag of u nu Nvidia of AMD moet hebben, net als Alphabet en Microsoft. Allemaal kan ook!

MI300 "is the most complex chip, frankly, in the industry," $AMD CEO Lisa Su says. "I'm just so excited and really loved being part of the opportunity to really change the industry with our AI tech." pic.twitter.com/xo2DnxWoVu — Yahoo Finance (@YahooFinance) December 7, 2023



Niet dat ze bij Nvidia uit het raam kijken, daar zijn ze bijvoorbeeld heel handig in het omzeilen van exportbeperkingen voor China bij het ontwerpen van hun chips:

Nvidia will continue to develop a new set of products that comply with US government regulations involving exports of high-end chips to China, its CEO Jensen Huang said. More here: https://t.co/sp9KNTp4VH — Reuters Business (@ReutersBiz) December 6, 2023



Dan nog even dit spontane uitstapje.

Jammer, meer suggesties waren welkom geweest, maar met deze vier namen, ASML, TSMC en Arm is de chip-kant wel afgedekt. Misschien zijn Salesforce, SnowFlake en Amazon mooie cloud-fondsen (en die grote winkel van Amazon kan ook nog van pas komen) en Tesla dan maar voor de Elon Musk factor?

Wat u zelf maar wilt, maar met deze fondsen hebt u wel een soort van basis AI portfolio met fondsen met en sterke marktpositie, die in ieder geval bakken met geld verdienen en slagkracht hebben voor (dure) overnames en (grote) investeringen. En buybacks en dividend, opdat het allemaal Apple's mogen worden.

Mee eens om deze vier fondsen als basis voor #AI portfolio te nemen?

Helpen jullie? Welke zeg iets van tien namen moeten hier nog bij? Mss kunnen we samen portfolio maken

Ik prefereer fondsen met harde returns, maar that's me

Die Robo dinges is AI index, idd etf en benchmark pic.twitter.com/jXoiUXYF7c — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 7, 2023



Brede markt

Wie anders? VS technologie doet het weer, waar de rest bijna niks doet. Dit is zo langzamerhand geen Ground Hog Day meer, maar Ground Hog Millennium. Tot dusver dan, want er is nog veel mogelijk in de komende 976 jaren. Vraag daarvoor uw plaatselijke AFM gecertificeerde kermiswaarzegster voor advies op maat.

Serieus, het slecht liggen olie ligt vandaag een keer goed, bij bitcoin is het net andersom, goud glimt weer wat extra en de volatiliteit stijgt iets (VIX +0,9%). Geklokt op de Amsterdamse slotveiling. Om 22:00 zijn r nog Q3's van de enorme chipper Broadcom.



Yield, how low can you go? De rentes nog en weer verdwijnen er basispuntjes zomaar in het grote boze beurs zwarte gat:



Nog maar 2,04% en het ECB mandaat is 2,0%. De markt verklaart het inflatiespook bijna voor overwonnen. Voor de euro dan. Voor de dollar staat er nog 2,26% en de beurs denkt dat Fed en ECB maart volgend jaar een eerste kwartje renteverlaging doorvoeren.



Kijk maar, Bloomberg nog even uit de morning call van vanochtend.



De eerste renteverlaging van de Fed wordt al zelfbewuster ingeprijsd.



Dit is vooral goed nieuws voor (afgestrafte) groei- en cyclische aandelen en misschien ook wel voor achtergebleven defensieve fondsen...? Momenteel valt op dat de small caps niet meer doorpakken. Ondergetekende belegt in de AMX en had er wat meer van verwacht, mede omdat de Midkap Index slecht lag op de inflatiegolf.

Nou ja, teleurstelling dat het niet harder gaat: misschien is dit wel de meest voorkomende beursfrustratie. Als u wel bingo hebt, hebt u er altijd weer te weinig van, nietwaar? En zo hebben we altijd spijt :-)



Beursplein 5

Het bankenadvies van de dag is natuurlijk deze:

07 Dec 2023 05:15:50 - AIR FRANCE-KLM AIRF.PA: JP MORGAN CUTS TO UNDERWEIGHT FROM OVERWEIGHT; CUTS TARGET PRICE TO EUR 9.50 FROM EUR 21.50

Klik op het plaatje voor details, maar hier zijn de andere adviezen van vandaag. Die van JP Morgen voor Just Eat Takeaway is echter al van gisteren.



Marktbreed is er geen grote gemene deler: defensief, groei, cyclisch en financials bewegen al dan niet groen of rood door elkaar heen.