Hoor wie klopt daar, kinderen? Nou, er 'klopt' voorbeurs juist niks van

Oh, kom er eens kijken, de AEX opent lager. Niks Roetveeg of Zwarte Piet, gewoon Schraalhans dus.

Het heerlijk avondje komt er vast wel van, maar het is nog even de vraag of het ook een heerlijk dagje wordt. Er is nu niks te doen na een rode dag Wall Street. Wen eraan, er zijn geen bedrijfscijfers en -nieuwtjes vandaag. Hoort bij december. We doen het met inkoopmanagersindices dienstensector november en dat is het.

Europese futures openen -0,1% à -0,5%

De Amerikaanse staan -0,2% (Dow Jones) tot -0,5% (Nasdaq 100)

In Azië gaat alles onderuit, vooral China met Hongkong zelfs -2,3%. Japan doet ook -1,9%. Korea -0,8%, Taiwan -0,5% en weer is India de stijger met +0,5%. De Indiase beurs nadert trouwens $4 biljoen marktwaarde.

Alibaba -0,9%

Tencent -3,1% (let dus op Prosus)

TSMC -0,7%

Samsung -0,9%

Alibaba -0,9% Tencent -3,1% (let dus op Prosus) TSMC -0,7% Samsung -0,9% De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet +3,6% op 13,1 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat +6,0% op 118,3

De dollar trekt 0,1% aan naar 1,0827

Goud stijgt 0,5%, olie dikt 0,2% aan en crypto houdt halt of daalt een paar tienden na de weekend ally. Bitcoin staat nu op $41.643,74

De rentes gaan nu al in de zak naar Spanje! En aandelen staan lager. Interessant.



Zet de messcherpe rally in aandelen (hier in oranje de AEX) door en blijven de rentes (paars is onze tienjaars rente) dalen, dat is de vraag.



Zo ja, welke afdeling dan? De mid- en smallcaps lijken nog een inhaalslagje te moeten maken, zeker in vergelijking met onze technologie, maar u hebt op de beurs nooit ergens recht op.



Laat u trouwens even verrassen wie het het beste doet op Wall Street: ja, Ark Innovation ETF van Cathie Wood. Dat gaat of ging hard op de rente-, risk- of eindejaarsrally in november. Wat vindt u de beste term, of weet u een nog betere?



Enige agendapunt vandaag wordt gevormd door inkoopmanagersindices. Over de dienstensector in november welteverstaan. China valt mee en India en Japan iets tegen. Let verder natuurljk vooral op Duitsland en de VS. Nederland kent geen services PMI. Uitgever Nevi vindt dit niets toevoegen aan de bestaande manufacturing PMI.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:11 AEX vermoedelijk neutraal van start

07:20 Aziatische beurzen kleuren rood

07:19 Australië laat rente ongemoeid

07:11 Europese beurzen openen waarschijnlijk zonder grote bewegingen

07:07 Groei Chinese dienstensector trekt aan

06:55 Groeivertraging voor de Japanse dienstensector

06:51 Beursagenda: macro-economisch

06:50 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:49 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

04 dec Wall Street neemt adempauze

04 dec Beursupdate: AEX op Wall Street

04 dec Olieprijs blijft dalen

04 dec Biedprijs activiteiten GeoJunxion eerlijk volgens bijgewerkte fairness opinion

04 dec Wall Street koerst lager

04 dec Europese beurzen beginnen nieuwe week terughoudend

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

01:30 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (Jap)

03:30 Inkoopmanagersindex diensten - November (Chi)

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

09:15 Inkoopmanagersindex diensten - November (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex diensten - November (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (VK)

11:00 Producentenprijzen - Oktober (eur)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - November def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - November (VS)

16:00 Vacatures - Oktober (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones -0,5%

S&P 500 -0,5%

Nasdaq Composite -0,8%

Nasdaq 100 -1,0%

Russell 2000 +1,0%

SOX -1,2%

Nasdaq China Golden Dragon Index +0,6%

WATCH: US stocks ended lower on Monday after a five-week rally, as investors turned cautious ahead of jobs data due this week https://t.co/K6fUpIU0NZ pic.twitter.com/9x1UdOvRGC — Reuters Business (@ReutersBiz) December 5, 2023



De vaart is er nu weer (even?) uit. Risk rally, wat een goede naam trouwens:

WATCH: Risk rally: Crytpo-related stocks surged as bitcoin briefly passed $42,000 for the first time since April 2022; ether hit $2,274 https://t.co/R85zcy10my pic.twitter.com/LLEzbB4MuV — Reuters Business (@ReutersBiz) December 5, 2023



Bijna twee maanden uitstel dus:

WATCH: China's Evergrande Group said it has been granted an adjournment of a court hearing into a liquidation petition to January 29, giving the embattled property developer time to finalize a revamped offshore debt-restructuring plan https://t.co/IDr6ckCVUE pic.twitter.com/digx26BpaW — Reuters Business (@ReutersBiz) December 5, 2023



Wat is de synergie tussen het koude Alaska en het warme Hawaii?

Alaska Air Group to buy Hawaiian Airlines for $1.9 billion. An analyst told @reuters this will enable Alaska to expand in Asia Pacific and Hawaiian customers to travel non-stop to US mainland https://t.co/wJ6dPhE8vF pic.twitter.com/shrD93psFk — Reuters Business (@ReutersBiz) December 5, 2023



Het beste grote aandeel dit jaar:

Nvidia will build a network of semiconductor plants in Japan in partnership with the country’s companies to meet demand for AI-powering graphics chips, CEO Jensen Huang said https://t.co/ueJ7PWp8iQ — Bloomberg Markets (@markets) December 5, 2023



Veel plezier en succes vandaag.