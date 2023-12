Voorbeurs nu ook goud, bitcoin en sentiment, zijn we niet té bullish??

De AEX-indicatie is -0,2% en het zijn goud (all-time high) en bitcoin (enorme rally) die de show nu stelen.

Op het Damrak is nul nieuws, maar het zijn de rap dalende rentes en inflatie(verwachtingen) die de markten ondersteunen: aandelen, obligaties en inderdaad ook alternatieve assets. Die komt u in deze morning call tegen, nadat u gisteren al alles over de huidige staat van de aandelenmarkt in onze Vooruitblik las.

Europese futures openen tussen -0,2% en +0,4%

De Amerikaanse staan van -0,1% (Dow Jones) tot -0,4% (Nasdaq 100)

In Azië kleuren China, Japan en Taiwan rood en stijgen Korea en vooral India (+1,6%) op een voor premier Narendra Modi gunstige verkiezingsuitslag:

Alibaba -1,3%

Tencent -0,3%

TSMC -0,9%

Samsung +0,8%

Alibaba -1,3% Tencent -0,3% TSMC -0,9% Samsung +0,8% De volatiliteit (CBOE VIX-index) doet -2,2% op 12,6 en de BofA MOVE-index (obligaties) staat -3,3% op 11,5

De dollar stijgt 0,2% naar 1,0868

Goud doet +0,3% (op een all-time high!), olie daalt 0,9% en crypto stijgt 5% à 8%! Bitcoin staat nu op... $41.539,67!

Goud en bitcoin dus stelen nu de show, en het eerste noteert een all-time high - gefeliciteerd notoire goudkevers, of gold bugs. Best opvallend dit en vooral die versnelling, want de dollar - de aartsvijand van goud - trekt zelfs wat aan:



Op naar het volgende feestvarken: bitcoin. Precies een jaar na FTC en nu Binance, verzin het maar, maar het staat op het bord en dat is het enige dat telt. Bloomberg:

The token has rebounded on expectations the Federal Reserve will cut interest rates and hopes of greater demand from exchange-traded funds. The last time Bitcoin was at this level was in April last year — before the TerraUSD stablecoin collapse.



The industry is waiting for the outcome of applications from the likes of BlackRock Inc. to roll out the first US spot Bitcoin ETFs. Bloomberg Intelligence expects a batch of such funds to win regulatory approval by January.



And there’s another factor driving the price: Bitcoin halving, which is due to happen next year.



Hoe zat het ook weer, beweegt bitcoin niet gewoon mee met andere risicovolle assets als technologie-aandelen? Dit is versus de Nasdaq 100 en ja, de trends zijn min of meer hetzelfde, maar verder moet u van heel goeden huize komen om hieraan te verdienen.



Tussendoor: de koers van de Nasdaq 100 gaat harder dan de winstverwachtingen, waardoor de index weer duurder wordt. Het is maar dat u het weet.



Hier zijn ze dan eindelijk. De o zo belangrijke rentes moeten nog en ook hier Bloomberg:

Bond traders are growing more confident the Federal Reserve has reached the peak of its rate-hiking cycle, even as central bank officials try to temper animal spirits gripping the market.

Treasuries steadied in Asian trading Monday after extending their rally Friday, when Fed chair Jerome Powell said that policy was well into restrictive territory.

He echoed warnings from other officials last week in cautioning that it was “premature” to speculate on when policy might ease.



Dalende rentes = goed voor aandelen? Daar liepen de koersen in ieder geval in november schijnbaar van te genieten, maar of er meer in het vat zit? Zijn we namelijk niet een beetje erg bullish aan het worden met z'n allen? Aan de traffic te zien hebt u dit allemaal gelezen:



Nog één ding en is dit ook een opvallend plaatje? De Nederlandse gasfuture TTF - de EU-benchmark - neigt lager, ondanks het weer. Was vorige winter wel anders.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:18 Lagere kapitaaleis voor ING

08:11 Duits handelsoverschot neemt toe

08:08 AEX probeert renterally naar verwachting voort te zetten

07:47 Envipco ontvangt Roemeense minister in fabriek

07:21 Gemengd beeld in Azië

07:04 Europese beurzen openen naar verwachting verdeeld

06:58 Beursagenda: macro-economisch

06:57 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:56 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

03 dec Banencijfers VS in focus

03 dec Experts razend enthousiast voor december

03 dec Impax Asset Management kleiner in Arcadis

03 dec AEX stijgt verder in belangrijke inflatieweek

De agenda heeft swingender dagen gekend:

08:00 Handelsbalans - Oktober (Dld)

16:00 Fabrieksorders - Oktober (VS)

En dan nog even dit

De terugblik:

Dow Jones +0,8%

S&P 500 +0,6%

Nasdaq Composite +0,6%

Nasdaq 100 +0,3%

Russell 2000 +3,0%

SOX +0,3%

Nasdaq China Golden Dragon Index +0,1%

WATCH: S&P 500 closed at its highest level of the year on Friday as evidence of easing inflation boosted bets that the Fed was at the end of its monetary tightening campaign https://t.co/Go2oa2pdwK pic.twitter.com/hg2eViPRRR — Reuters Business (@ReutersBiz) December 2, 2023



Al even uit geciteerd:

Is Bitcoin’s return to the $40,000 level a sign the industry is maturing and another bull run is underway, or will the token be derailed again? Here’s everything you need to know https://t.co/Lso7J62IvC — Bloomberg Markets (@markets) December 4, 2023



Niet zo heel veel. Inkoopmanagersindices, Payroll Report en cijfers Broadcom:

Here’s a look at what to expect in business and finance news in the week ahead. Read more here: https://t.co/oLmivLk8nv pic.twitter.com/BwPwYwjKQT — Reuters Business (@ReutersBiz) December 2, 2023



Dit speelt nog steeds:

A court hearing into a liquidation petition filed against China Evergrande was adjourned in a Hong Kong court to next month, allowing more time to finalize a debt restructuring proposal in a major relief for the embattled developer. More here: https://t.co/r50rF7l4XO — Reuters Business (@ReutersBiz) December 4, 2023



Huh, hoe kan dit nou? Niets zo ingewikkeld als de energiemarkt dan maar.

Austria is overflowing with Russian natural gas, delaying efforts to pivot from Kremlin-controlled energy https://t.co/L8kwctS0h4 — Bloomberg Markets (@markets) December 4, 2023



Eens of oneens? Goud is per definitie handelen en geen beleggen, want het verdient geen geld en betaalt geen yield. Er is alleen een prijs.

Gold just hit a record high. How do you invest? Here's everything you need to know. https://t.co/pt9LfQ0fKV — Bloomberg Markets (@markets) December 4, 2023



In India zijn ze ook dol op goud, maar dit terzijde:

Prime Minister Narendra Modi’s party win in key state elections may be a boost for Indian equities with foreign inflows likely to surge to greater peaks, according to market participants https://t.co/EFIflIlimN — Bloomberg Markets (@markets) December 4, 2023

Veel plezier en succes vandaag.