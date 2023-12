Er is voorbeurs tegelijk niks te doen en van alles te beleven, echt wel

De AEX opent hoger na een wisselend rondje Wall Street, waar de Dow Jones uitblonk met +1,5% op een nieuwe jaartop (!) en tech en chippers 0,2% à 0,6% verloren.

Er is nu nagenoeg geen nieuws op het Damrak en internationaal is er ook nu ook weinig richtinggevende drukte. Alle ogen zijn vandaag gericht op de inkoopmanagersindices, meer is er ook niet. Tesla's introductie van de Cybertruck, kreeg gisteren een lauw onthaal. Het aandeel zakte. Zo meer.

Europese futures openen +0,4% à +0,9%

De Amerikaanse staan honderdsten hoger (Dow Jones) tot -0,2% (Nasdaq 100)

In Azië staat Hong Kong een paar tienden lagere, Japan ook en India wint iets. China doet amper wat en Korea verliest 1,2%

Alibaba -0,8%

Tencent -1,5%

TSMC +0,4%

Samsung -1,1%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) doet -0,5% op 12,9 en de BofA MOVE Index (obligaties) staat +0,6% op 115,3

De dollar zakt 0,2% naar alweer1,0902. De euro zakte namelijk de afgelopen dagen op de meevallende EU inflatiecijfers

Goud, olie en crypto blijft gaan, +1,0% à +2,5%. Bitcoin staat nu op $38.110,41

De rentes slapen uit vandaag?



En de prijs valt mee...? Het is een bijzonder ding, Cybertruck kan heel veel kunstjes en is van speciaal door Tesla ontwikkeld metaal gemaakt. Hoe betrouwbaar, mooi, leuk en goed het ding is gaat blijken. Bezit van de zaak is einde vermaak? Want de koers ging gisteren -1,7% en nabeurs nog een keer -2,1%.

The Cybertruck, Tesla's first new model in nearly four years, will be priced starting at $60,990 and will compete with the Ford’s F150 Lightning, Rivian's R1T and GM's Hummer EV https://t.co/vC4nhMMKFR pic.twitter.com/hzwCXgpG9x — Reuters Business (@ReutersBiz) December 1, 2023



De dag op het Damrak begint helaas niet goed, want er is weer een draak van een Nevi PMI uit, ofwel onze nationale inkoopmanagersindex. Die stand onder 45 duidt nog altijd op recessieachtige toestanden.



Hier het Nevi persbericht, pak de tissues er maar bij. De cruciale nieuwe orders weigeren gewoon aan te trekken - schandalig! Schiet niet op zo.



Eerste van de maand en dan doen we het inderdaad altijd met wereldwijde inkoopmanagersindices, de beste duiders van het huidige economisch momentum. Meevallertjes uit Azië (China!), laten we hopen dat we dat straks ook van de Europese landen en de VS kunnen zeggen.



Dan nog even huishoudelijk, binnenkort neemt uw trouwe voorbeursdienaar afscheid van u. Op IEX dan. Deze rubriek ben ik rond 2006 gestart met niemand minder dan Lukas Daalder, nu Chief Investment Strategist bij Blackrock Nederland.

Ik dank u voor uw (vele!) jarenlange bezoek en reacties, het hield mij draaiende.

Lees hier ons afscheidsstuk. Nogmaals dank en we'll meet again.



Dagelijks topdrukte bij Alfen, maar per saldo verandert er niet veel:



WATCH: The Dow closed at its highest level this year as investors crossed the finish line of a banner month for US stocks https://t.co/gsOD3r04qq pic.twitter.com/TcqdMFYQVS — Reuters Business (@ReutersBiz) December 1, 2023



Is de ECB weer behind the curve?

WATCH: A rapid inflation slowdown puts the European Central Bank in disagreement with investors. The ECB argues inflation will actually come back above 3% next year, only hitting the 2% target in late 2025, partly due to rapid nominal wage growth https://t.co/Qb4tutoZ5E pic.twitter.com/WFFcPnyhEe — Reuters Business (@ReutersBiz) December 1, 2023



Voor de liefhebbers, hier de hele show. Vanaf een minuut of 25.



Gisteren een jaar geleden:

WATCH: From the launch of the viral AI bot to OpenAI's boardroom battle, ChatGPT completes one year https://t.co/Gvpa2UP11T pic.twitter.com/XUQ4U3CcF8 — Reuters Business (@ReutersBiz) December 1, 2023



Welke had of hebt u (gemist)?



Singapore:

This tiny country drove 15% of Nvidia's revenue – here's why it needs so many chips https://t.co/PgIw4ra1mZ — CNBC (@CNBC) December 1, 2023



Bange, bearishe bankiers, u zou er bijna nog aandelen van gaan kopen? :-)

A mix of global economic unease and geopolitical uncertainty means optimism is in short supply among bankers from the City of London to Frankfurt's 'Mainhattan' financial district. More here: https://t.co/2hxuHHhJbI — Reuters Business (@ReutersBiz) December 1, 2023



De muziek achterna. As usual.

Global pension and sovereign wealth managers are flocking to India while growing hesitant on China, according to a new study. https://t.co/TYCMDrmoc9 — Bloomberg Markets (@markets) December 1, 2023



Intussen in China:

NEW: Huawei, once almost crippled by US sanctions, made a dramatic comeback.



With unprecedented state support, it's now leading China's efforts in chip independence https://t.co/0qZaiECrbj — Bloomberg Markets (@markets) December 1, 2023

'

Hoe zeg je uh-oh in het Frans?

A year after President Emmanuel Macron received a warning that France’s credit status faced closer scrutiny, the possibility of a humbling downgrade is looming ever larger https://t.co/pXCROow3HM — Bloomberg Markets (@markets) December 1, 2023



Onze gas future TTF veblikt of verbloosde niet in de afgelopen weken:

Europe’s icy start to December is forecast to give way to milder conditions as the month progresses, providing relief to the region’s energy systems https://t.co/7UNGmCRH3p — Bloomberg Markets (@markets) December 1, 2023



Kijk maar, de gasprijs daalde zelfs in november:



Veel plezier en succes vandaag.