Een dubbel afscheid

Luisteraars van de vrijdagse IEX BeleggersPodcast kennen ze als duo. Op andere dagen van de week opereren ze weliswaar solo, maar Arend Jan Kamp en Niels Koerts verlaten nu wel zo goed als tegelijkertijd IEX.

IEX bestaat nu bijna 24 jaar en bijna vanaf het begin was Arend Jan Kamp erbij betrokken. Eerst in de functie van eindredacteur van de website en uiteindelijk als vaste marktcommentator en host van de IEX BeleggersPodcast.

Voor de meeste vaste bezoekers van de website en voor de abonnees is hij een van de meest herkenbare gezichten van IEX, en zijn dagelijkse voorbeurs-update - die zijn gelijke in Nederland niet kent - is voor veel Nederlandse beleggers de vaste start van de beursdag.

Onlangs kregen we van Arend Jan het bericht dat hij IEX per 1 januari gaat verlaten. Omdat hij in zijn carrière nog een keer wat nieuws wil doen. We hebben uiteraard nog ons best gedaan om hem op andere gedachten te brengen, maar zijn besluit staat vast.

Podcast-tegenspeler

Dan rest ons niets dan een diepe buiging te maken en hem succes te wensen in zijn nieuwe avonturen (en eraan toe te voegen dat zowel de voor- als de achterdeur bij IEX voor hem open staat).

Ook de analist die drie jaar lang fungeerde als Arend Jans vaste podcast-tegenspeler, Niels Koerts, gaat IEX verlaten. Begonnen als stagiair heeft deze jonge analist in vijf jaar tijd veel indruk gemaakt. Met een schat aan beurskennis, snelle analyses, duidelijke uitleg in de podcast, en als iemand die zich durft uit te spreken.

We zien hem, net als Arend Jan, niet graag gaan, maar wensen Niels uiteraard heel veel succes in de ongetwijfeld spannende nieuwe avonturen die hij tegemoet gaat.

IEX zelf gaat verder met het informeren en bijstaan van beleggers in alle soorten en maten. De afgelopen jaren hebben we onze dienstverlening uitgebreid met een wekelijks beleggingsblad, modelportefeuilles en de IEX BeleggersPodcast. Uiteraard gaan we daarmee door, net als met onze plannen voor verdere uitbreiding van ons beleggingsaanbod en ons team van redacteuren en analisten. Maar daarover later meer.

Voor nu wensen we Arend Jan en Niels veel succes. Hun bijdrage aan het succes van IEX is, om een favoriet literair citaat van Arend Jan aan te halen, “niet onopgemerkt gebleven” en ze blijven – ook als ze niet op de loonlijst staan – voelen als deel van de IEX-familie.