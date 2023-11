Weinig nieuws voorbeurs, maar er is genoeg om ons mee te vermaken

De AEX-indicatie is -0,2% na een druilerig dagje ook op Wall Street.

Wen er maar aan? Zien we vaker rond deze tijd van het jaar: nieuws, koersen, reuring, omzet en volatiliteit drogen langzaam op. Op het Damrak doen we het met Brunel, Ebusco en CTP en het Chinese Shein wil naar de Nasdaq, dat is het wel zo'n beetje. Desondanks is dit een volle morning call met veel plaatjes, opgelet.

Europese futures openen een lummelige -0,1% à -0,2%

De Amerikaanse peopen er nu net een plusje van 0,1% uit

In Azië kleuren de meest markten groen met Korea en Taiwan zelfs ruim +1%, de chippers liggen daar goed. Hongkong is weer eens de slechtste met -0,8%

Alibaba -2,4%

Tencent -0,9%

SMIC +2,7%

TSMC +1,2%

Samsung +2,0%

SK Hynix +0,5%

De dollar stijgt 0,1% naar 1,0945

Goud loopt 0,2% op, olie dikt 0,3% aan en crypto moet een paar tienden tot 1% terug. Bitcoin staat nu op $36.922,43

De rentes neigen lager na weer een dagje oorwassing (gisteren tot minus tien basispunten):



Er is zowaar nieuws op het Damrak, Brunel onthult zijn strategie voor de komende jaren. U ziet het goed, niet één cijfer? Meest opmerkelijke quote is dat het bedrijf denkt dat de enorme malaise in de windmolenindustrie tijdelijk is.



Geen bal te doen weer vandaag, dan verzinnen we zelf wel wat. Wist u dat er nog een aandelenrally gaande is? Die van de aandelenwaarderingen. De koersen stijgen sneller dan de winstverwachtingen en één keer raden wie er weer voorop loopt.



U weet welke zeven er helemaal uitspringen:



Dit plaatje komt uit een fraai Bloomberg-verhaal. Dat trekt vergelijkingen tussen toen en nu. Die Nifty Fifty zijn defensieve dividendaandelen uit de jaren zeventig. Ja echt, die waren toen heel sexy met torenhoge inflatie en galopperende rentes.



Hier is het stuk:

There's a way to balance fear of missing out against overcrowding in the Magnificent Seven giant tech stocks, says @johnauthers. Just weight it out https://t.co/KekMCrrhoE — Bloomberg Markets (@markets) November 28, 2023



Er zitten nog meer mooie plaatjes in, ja Big Tech is ook Big Expensive:



En minder mooie... Ga maar eens bij Gamestop of AMC kijken, da's schrikken.



Gelukkig is er ook nog een mooi verhaal. Wat dacht u hiervan? Een beurs waar u niet zomaar mag verkopen als u 5% of meer hebt: is dat nou wel of geen echte beurs?

The Beijing Stock Exchange has de facto implemented a new policy that prevents major shareholders of companies listed on its bourse from selling stock, worried that such sales could douse a long-desired rally https://t.co/w8mrG6BEwO pic.twitter.com/JiMgUBXH8g — Reuters Business (@ReutersBiz) November 28, 2023



Die plaatselijke index gaat echter wel als een dolle en vandaar ook die regels:



Want... Hier het verhaal, de fundamentals zijn weer ver te zoeken, zeg maar... Als westerling kan u hier niet zomaar terecht en dat is misschien maar goed ook. Dit is gokken:

The Beijing Stock Exchange 50 Index, a gauge of early-stage innovative companies listed in the capital, has gained more than 50% since its Oct. 23 low. Volumes on the measure, which attracted little interest since its launch in November 2022, have surged in recent weeks and are now catching the attention of financial authorities.



“Stocks on the Beijing exchange are not expensive and have a smaller float, making their shares easier to lift,” said Zhou Nan, managing director at Shenzhen Long Hui Fund. “Even though there might be another spike in share prices, because these firms suffer from poor market liquidity, investors are at great risk of being left holding the bag when the music stops.”

Investors desperate for returns in China’s lackluster equities are scooping up some of the smallest and most volatile stocks, sparking a $25 billion rally in one corner of the market https://t.co/I8Mvdm5Mgd — Bloomberg Markets (@markets) November 28, 2023



Nieuws, advies, shorts en agenda

De agenda:

08:00 Consumentenvertrouwen - December (Dld)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - September (VS)

15:00 Brunel - Beleggersdag

16:00 Consumentenvertrouwen CB - November (VS)

22:00 Hewlett Packard Enterprise - Cijfers vierde kwartaal (VS)

En dan nog even dit

Vink, zegt de Chinese centrale bank:

China’s central bank governor gave an upbeat assessment of the world’s second-biggest economy, saying it’ll meet its about 5% expansion target this year and achieve more healthy, sustainable growth in 2024 https://t.co/lOOBbBymwh — Bloomberg Markets (@markets) November 28, 2023



Black Friday zelf was $9,8 miljard online:

WATCH: Spending online on Cyber Monday is set to reach as much as $12.4 billion, representing a record and an increase of more than 5.4% compared to a year ago, Adobe Digital Insights said https://t.co/BAPONT5HIB pic.twitter.com/aavMYfwMJc — Reuters Business (@ReutersBiz) November 28, 2023



Adyen lag gisteren ook goed, maar over een all-time high hebben we het maar even niet:

WATCH: Amid Cyber Monday fervor, Affirm Holdings surged 12% as the payment platform's 'buy now, pay later' option was seen hitting an all-time high, boosting online holiday sales https://t.co/pZe5WotDwK pic.twitter.com/DsBfwQblI6 — Reuters Business (@ReutersBiz) November 28, 2023



Shein gaat naar de beurs, citaat CNBC

Shein has confidentially filed to go public in the U.S. as the Chinese-founded fast-fashion juggernaut looks to expand its global reach with a long-rumored initial public offering, CNBC has learned.

The retailer was last valued at $66 billion and could be ready to start trading on the public markets as soon as 2024, people familiar with the matter said Monday.

Shein files for U.S. IPO, as fast-fashion giant looks to expand its global reach https://t.co/Aw5sijCVD8 — CNBC (@CNBC) November 27, 2023



Belastingverlagingen, die kennen ze niet bij ons in Den Haag:

After the UK government offered permanent tax breaks for businesses to modernize plants and machinery, PM Rishi Sunak is hoping foreign investors will help speed up Britain's moribund economy. Sunak announced $36.8 billion of private sector investment https://t.co/oOynnHNbQJ pic.twitter.com/xYjOa4urDm — Reuters Business (@ReutersBiz) November 28, 2023



De uittocht van bedrijven uit China weegt?



Veel plezier en succes vandaag.