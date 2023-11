En toen stond Adyen weer op €1000: hoe duur of goedkoop is dat?

Op slotbasis is het nog afwachten, maar intradag is de horde in ieder geval genomen. Dat nemen ze u nooit meer af. Niet dat u daar iets aan hebt, maar toch. Adyen staat weer boven €1000! Eerder ging het fonds in mei 2020 al door die - zoals dat zo mooi heet - magische grens.

De strategie-update vorige week was misschien een mooie gelegenheid geweest om minimaal een 1:20 split door te voeren, om het aandeel zo veel gemakkelijker verhandelbaar en daarmee aantrekkelijker voor kleine particulieren te maken. Het mocht echter niet zo zijn.



In onze vooruitblik van afgelopen zondag stond al een 'alles-er-op-en-er-aan'-analyse van Adyen, maar hier volgt nog een korte samenvatting. Na alle cijfers en al het gedoe doet het aandeel nu 41 keer de verwachte winst. Dat is het goedkoopste in jaren, maar het is wel gedaan met de fraaie stairway to heaven onderliggende lijntjes.



Hier nog een paar. Merk op dat Adyen nog altijd echt een groeiaandeel is. Zie ook het aantal uitstaande aandelen. Wees u er van bewust dat er geen dividend en aandeleninkoop is: u moet het puur en alleen van de koers hebben. U kunt ook voor 3% dividend op de AEX gaan. Of kiezen voor geen risico meer met onze tienjaars-staatsobligaties à 3%.

Kortom, denk en reken goed na of dit aandeel in uw porto en binnen uw risicoprofiel past. Op termijn kan Adyen inderdaad een subliem aandeelhouders-return fonds worden, maar dat is nu gewoon nog (lang) niet aan de orde.



Tot slot nog even over die waardering van het aandeel: hoewel er natuurlijk (veel) meer maatstaven hiervoor zijn dan alleen de koerswinstverhouding, geeft die nog altijd een prima eerste indicatie. Enfin, de waardering van Adyen mag dan fors zijn afgekomen; ze springt er binnen de sector nog altijd uit - en niet zo'n beetje ook.

Volgens hen die er verstand van hebben, heeft Adyen wel een superieur product: bijvoorbeeld verreweg de minste errors bij betalingen. Bij de Q3's viel ook op dat weliswaar Adyen ook een afnemend groeitempo meldde. Vergeleken met de desastreuze cijfers van onder meer Worldine was dat daarentegen een dikke, dikke meevaller.

Het relatief goed tot opperbest doen in moeilijke tijden - het zegt iets - meent de beurs blijkbaar. En wij weten dat kwaliteit een prijs heeft op de beurs. Vandaag is dat een ouderwetse rooie. Waarvan akte, maar tot slot kan u ook nog omdenken: Adyen is niet (veel) te duur, maar de rest is (veel) te goedkoop.