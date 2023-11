Waarom we stilstaan bij het 40-jarig beursjubileum van Aegon

Eerst de felicitaties:

Dit jaar viert Aegon twee jubilea: In 1983 werd het bedrijf opgericht door de fusie van de verzekeraars Ago en Ennia. In hetzelfde jaar noteerde Aegon op Euronext Amsterdam. Om dit 40 jarig jubileum en notering te vieren luidde de CEO van Aegon, Lard Friese, de Gong. #Gong pic.twitter.com/CoAjP6a3Sd — Euronext Amsterdam (@euronext_nl) November 9, 2023

Omdat het moet... De AEX was 2 maanden oud toen Aegon er ook in kwam. En ja, de koers is al dik 20 jaar eerder naar Bermuda vertrokken - sindsdien is er niet veel meer van vernomen - dan het bedrijf zelf, zeg maar. De top is van 6 januari 1999 op €53,68.



Dit is een beter en eerlijker plaatje: gelukkig wist Aegon sindsdien ook nog geld te verdienen voor haar aandeelhouders.







Met de wijsheid achteraf is het gemakkelijk. Aegon en andere verzekeraars hadden rond de top waarderingen die nu Adyen, Nvidia, Amazon en Tesla laten zien: bijna 40 keer de verwachte winst. En dat voor een cyclische verzekeraar die maar mondjesmaat groeit en waarde schept.



Foutje bedankt, lijkt de grafiek ook bijna te zeggen: we hebben ons 10 jaar vertild, maar doen sinds de kredietcrisis weer normaal, zeg maar. Anno nu komt alleen van Lanschot Kempen nog boven 10 keer de verwachte winst uit, maar eigenlijk hoort de vermogensbeheerder niet in dit rijtje banken en verzekeraars thuis.

Aegon doet nu 6,4 keer de verwachte winst. Het is een lange zit voor beleggers die op ruim €40 en zelfs dik €50 het aandeel kochten en nog wachten tot ze de aankoopkoers weer in het vizier krijgen.