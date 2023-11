Baidu verruilt Nvidia voor Huawei om de... AI-chips!

Eerst de waan van de dag.

Gezien de Taiwanese im- en exportcijfers vliegen de chips daar nog niet de (TSMC-)fabrieken uit. En vliegen de ASML-machines nog niet in. Het bevestigt de trading updates van de chippers dit cijferrondje: de markt zou nu in Q4 moeten bodemen en dan volgend jaar aantrekken.



Baidu en de boycot

Dit is ook nieuws van de dag, maar dit is geen waan van de dag meer te noemen. Baidu ruilt de Nvidia-AI-chips in voor die van... Huawei. U weet wel, dat laatste is zo'n beetje het meest societas non grata in het Westen. Die Huaweichips zijn niet zo geavanceerd als die van tovenaar Jensen Huang, maar Baidu kiest er toch voor.

Dit Reuters-bericht spreekt verder voor zich. Baidu gaat er blijkbaar vanuit dat de westerse high-end-chipsboycot en blijvertje is en roeit met de binnenlandse riemen die het kan vinden. En die worden snel beter.



ASML-machines kunnen meer dan u denkt

Sinds een paar maanden weten we dat de Chinese chipfabrikant SMIC verder is dan werd gedacht. Die is al in staat 7 nanometer-chips af te leveren. Op papier zou dat helemaal niet moeten kunnen met de DUV-machines die het heeft en nog kan kopen van ASML, maar sinds de IEX Beleggersdag van 30 juni weten we beter.

Hoofd technologie Jos Benschop van ASML vertelde ons toen dat hun machines eindeloos zijn te tweaken en te pimpen. Zelfs dusdanig dat er met een bepaald type machine chips zijn te maken die geavanceerder zijn dan die van een op papier beter apparaat. Alles hangt af van hoe handig de gebruiker ermee is.

Hier nog een plaatje van Jos van toen: volgens hem zijn we nog lang niet bij peak Moore's Law.



Nog eentje, ASML denkt voor de toekomst niet meer in nanometers, maar in... atomen! Zeg maar wie daar als eerste is: het Westen of China? Mag u het nog een keer zeggen: heeft die boycot van China eigenlijk zin? Het deed al zijn best en wordt nu zelfs gedwongen zijn chipindustrie op te stoten in de vaart der volkeren.

Het land vergeet daarbij echt niet niet wie het boycot; wie weet heeft dat (ooit nog eens) vervelende consequenties voor ons land. Ondergetekende is voor vrijhandel en zo kan ASML gewoon dikke knaken verdienen in China, dat zich toch niet door een boycot laat stoppen. Vind wat u zelf vindt.



Is dit alles ook een reden dat ASML achterblijft sinds dit voorjaar, vraagt u zich nu misschien af. Kan altijd, maar de plaatjes duiden er niet op. ASML presteert dit jaar vergelijkbaar met zijn grootste klanten TSMC en Samsung. Vooral Nvidia, maar ook AMD doet het veel beter dan deze drie dankzij alle AI-fantasie.



De andere chippers

Wat dacht u van ASMI en Besi? Die doen het zelfs nog beter dan AMD! Blijkbaar denkt de beurs dat die twee een heel sterke marktpositie hebben met hun apparatuur. Net als ASML zijn het hoog-competitieve bedrijven die nooit een seconde achteroverleunen. Ze hebben hierin alle drie een trackrecord van decennia.

Ze kunnen de concurrentie met China vast prima aan, vandaar ook. NXP presteert weer vergelijkbaar met ASML, dat al jaren werkt aan High-NA EUV, de opvolger van de huidige EUV-machines. Dat kost miljarden aan investeringen en duurt nog jaren. En zo'n apparaat neemt uw hele woonkamer plus keuken in beslag, zo te zien. Wat een monster!

Helaas vermeldt de folder niet of u er ook mooie espresso en een goed getapt biertje uit kunt halen. En wat moet dit ding wel niet gaan kosten, honderden miljoenen per stuk?



Alphabet

Mist u nog één naam. Baidu werd ooit de Chinese Google genoemd. Klopte niet. Deed het nog veel beter! Nu niet meer. Eigenlijk is het al negen jaar per saldo zijwaartsen. China mag dan alles kunnen, de Chinese beurs kan er weer geen hout van. Dit is de Nasdaq-notering van Baidu, de eerste Chinees die daarvoor koos.