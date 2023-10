Hoppa, weer €30 miljoen: laat geld ophalen maar aan Fastned over

Spot-on analyse in een paar regels?

Laat geld ophalen in ieder geval maar aan Fastned over. We herinneren ons de beursgang ooit, de roemruchte Berenberg-emissie van een paar jaar terug (help even, was die nou op €80 of €90?). Via direct mailings als deze haalt het bedrijf ook niet voor het eerst een leuke som op. Hebt u deze ook in de brievenbus gehad?



Strikt genomen is het vreemd dat het beursgenoteerde Fastned op deze manier geld ophaalt, want die beursnotering is er juist voor bedoeld om gemakkelijk toegang te hebben tot de kapitaalmarkt. Waarom dan deze mailing? Het antwoord staat al aan het begin van dit blog: markt en banken hadden meer dan 6% gevraagd.

Het risico waard?

Als het u te snel gaat: dit gaat over risico en rendement. Kijk mee, hieronder ziet u onze Nederlandse (formeel zijn de Duitse rentes de euro-benchmark) één-, vijf-, tien- en twintigjaars risicovrije rentes. U krijgt altijd uw coupons en er wordt altijd afgelost door de staat. Daarom heeft Nederland een Triple A-status bij álle kredietboeren.

Altijd is natuurlijk nooit de volledige 100%, maar veiliger en gegarandeerder dan dit wordt het nergens in het leven. Met die 6%-Fastnedleningen is dat zeker niet zo! U loopt risico op het bedrijf zelf. Worst case scenario: als het failliet gaat, moet u maar afwachten hoeveel u nog (terug)krijgt. Aandeelhouders zijn dan weggevaagd.

Fastned is een groei- en daarmee hoogrisicobedrijf. Het is nog altijd en misschien nog lang de vraag of het ooit gezonde omzetten, winsten en groei behaalt, waar een mooie, gestage en stabiele aandeelhoudersreturn uit voortvloeit. Is u die twee keer zo hoge rente die Fastned betaalt boven onze staatsleningen dat risico waard?

Wel voor degenen die op deze lening hebben ingetekend, maar - dit is strikt genomen geen feit, maar een aanname - niet voor de markt en de banken.



Geen kans

Als u het breder trekt: in hoeverre zijn Nederlandse aandelen nog aantrekkelijker dan die Nederlandse staatsobligaties? De AEX is veel volwassener dan Fastned en doet nu 2,5% dividendrendement. Dat is nog altijd minder dan de coupons die demissionair minfin Kaag betaalt en dan loopt u nog hoofdsomrisico ook!

Zijn wij beleggers nou zo dom, of...? Waar risico is, is ook een kans. Bij die leningen hebt u die niet. U krijgt u vooraf bepaalde coupons en wordt uiteindelijk tegen 100% afgelost. Daarmee basta. Bij aandelen hebben we de kans dat bedrijven groeien, steeds meer omzet en winst behalen, dividend verhogen en aandeleninkoop doen.

Gevoegd bij een hogere koers en herbelegde dividenden kan dat een vliegwiel aan rendement opleveren.



Rendement of rust

Kortom, er is upside. Dat kan echter, we weten er allemaal alles van, ook in meer downside eindigen dan ons lief is, als onze scenario's en wildste dromen niet helemaal volgens plan uitkomen. Dat is nu precies het risico dat we lopen als aandelenbeleggers. De historische data zijn echter klip en klaar: per saldo loont dat toch. Aanzienlijk zelfs.

Het komt alleen met bloed, zweet, tranen, slapeloze nachten en heel veel leergeld. There is no such thing as a free lunch!