Ordina, Lucas Bols en nu Brill: <em>who's next on Euronext?</em>

Ordina, Lucas Bols en nu Brill dus. Wie is de volgende?

Zomaar een paar suggesties, wie weet er meer zogenaamde gedoodverfde overnamekandidaten? Cursief, want inderdaad: ook hier geldt weer always expect the unexpected.

ABN Amro

Aegon

Allfunds

B&S

Pharming

TomTom

Ctac

Renewi

Brill dus en daar kunnen we kort over zijn. De Koninklijke mag dan anno 1683 zijn, de beursdata gaat niet verder terug dan dit. Keurige belegging. Punt. Haalt het niet bij RELX en Wolters Kluwer, dat wel. De koersstijging van vandaag komt er nog wel bij.



Het is wel een structureel probleem op de lokale markt. Genoeg te vinden, maar het zijn veelal kleine aandelen met vaak één of meer grootaandeelhouders, weinig free float en amper dagelijkse omzet. U kunt er eigenlijk alleen buy & hold in. Want als u er uit moet, zult u net zien dat er geen boek is.

Brill is ook zo'n aandeel. Dit zijn de grootaandeelhouders en goh, Teslin zal er ook eens niet bij zijn:



De hoeveelheid vrij verhandelbare aandeel is 61%, maar zie hier de dagelijkse omzetten in september. Op de meeste beursdagen is er gewoon geen handel.