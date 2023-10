Beurzen trappen het vierde kwartaal in mineur af

Het sentiment op het Damrak blijft bar en boos. Vanochtend opende de AEX nog licht in de plus, maar al snel kantelde het sentiment en werd er weer vooral op de verkoopknop gedrukt.

Sombere macrocijfers uit de eurozone van de inkoopmanagersindexen gaven vooral een krimp weer. Tel daarbij op dat de rente toch weer opliep in zowel Europa als de VS, en de bears kenden opnieuw een goede dag.

Gevolg was dat de beurzen gaandeweg de dag dieper in het rood zakten. Een herhaling van zetten van de vorige maand. En dan is het de uitdaging toch nog enkele fondsen te vinden die de dag in de plus wisten af te sluiten. Welnu, dat is ASMI, Besi en NN Group nipt gelukt.

Dalers waren er ondertussen volop te vinden. We noemen AkzoNobel, DSM-Firmenich en Philips als grotere dalers, maar het lijstje fondsen dat in de min eindigde was aanzienlijk langer.

De midkap gaf evenmin veel aanleiding tot vreugde. Zo noteerde Flow Traders zelfs op een all time low, maar ook fondsen als Alfen, AMG en Just Eat Takeaway moesten gevoelig terug. Fugro, Galapagos en JDE Peet's konden de berendans, zij het nipt, ontspringen.

Kijken we tot slot nog even naar de smallcaps: Brunel, Fastned en ForFarmers wisten nog aardig stand te houden, maar stevige koersverliezen waren er voor onder andere Avantium, Kendrion en PostNL.

De AEX startte het vierde kwartaal derhalve in mineur en verloor op deze eerste handelsdag 0,6% om te sluiten op een stand van 724 punten.

Top drie stijgers/dalers

Flow Traders

De marktomstandigheden blijven suboptimaal voor Flow Traders, om maar eens een understatement van stal te halen. Beleggers handelen te weinig en de volatiliteit is vroegtijdig al in een winterslaap geraakt.

Pech dus voor Flow Traders en niet iets dan binnen the span of control van het management ligt. Tegelijkertijd geldt dat áls de vlam in de pan slaat op de financiële markten, het concern direct ook fors geld verdiend. Een update van de IEX Beleggersdesk naar aanleiding van een afgelopen vrijdag gehouden pre earnings call:

Viasat

Viasat, een communicatiebedrijf dat werkt met satellieten, kampt met serieuze problemen. Opvallend genoeg heeft de Baupost Group - een van 's werelds grootste hedge funds - serieus geld in het aandeel gestoken, zo'n $400 miljoen.

De fund manager, Seth Karman, staat te boek als een echte waardebelegger en is tevens bekend als risicoavers. Meer dan interessant genoeg dus om voor Premium leden eens in dit aandeel te duiken:

Modelportefeuille update

Ook de drie IEX Modelportefeuilles liepen afgelopen bar slechte week een deukje op, maar bleven structureel aanzienlijk beter presteren dan hun respectievelijke benchmarks. En er vielen de nodige lichtpuntjes te bespeuren:

Nationaal Beleggersonderzoek

Wall Street

Een wat aarzelend begin van het vierde kwartaal op Wall Street. Beleggers lijken toch de kat nog uit de boom te kijken. De opening rond 15:30 uur was mixed in de VS. Het goede nieuws uit de VS was overigens dat een shutdown op het laatste moment vermeden kon worden. De verder oplopende rente drukte het sentiment echter.

Tesla (%) was aanvankelijk de gebeten hond op het bericht dat het wat minder auto's had afgeleverd dan verwacht, maar het aandeel trok nadien alweer snel bij. En ondertussen wil Duitse sandalenmaker Birkenstock toch de sprong naar de beurs maken. De IPO-prijsvork is gesteld op $44 - $49 per aandeel. De eerste handelsdag zal naar verwachting woensdag 11 oktober zijn.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones 0,3% lager, de S&P 500 vrloor 0,1% en de Nasdaq zakte met 0,9% weg.

Rentes

De rentes leken afgelopen vrijdag even rechtsomkeerd te maken, maar vandaag wordt de opmars helaas weer voortgezet en het gaat best hard zoals hieronder zichtbaar is.



Bron: Reuters

Brede markt

De meeste Europese beurzen vonden in lijn met de AEX gaandeweg de dag naar beneden. Het sentiment is en blijft bar slecht, waarbij de stijgende rente voor een belangrijk deel als oorzaak kan worden aangevoerd.

De euro moest opnieuw terrein prijs geven ten opzichte van de Amerikaanse dollar op grofweg 1,05 en ook de olieprijs deed opnieuw een bescheiden stapje terug. Bitcoin trekt zijn eigen plan en rallied er aardig op los, terwijl goud wel duidelijk last heeft van de hogere rente. En de VIX, die doet vrijwel niks.

Het Damrak

Adyen (- 0,1%) werd opnieuw getrakteerd op een lager koersdoel van een Amerikaanse zakenbank, maar wordt door profs getipt als herstelkandidaat

(- 0,1%) werd opnieuw getrakteerd op een lager koersdoel van een Amerikaanse zakenbank, maar wordt door profs getipt als herstelkandidaat DSM-Firmenich (- 2,3%) lijkt het vertrouwen van beleggers aardig te hebben verspeeld. De overname van Firmenich valt niet lekker en prijsdruk bij de vitaminedivisie zijn voor de hand liggende verklaringen

(- 2,3%) lijkt het vertrouwen van beleggers aardig te hebben verspeeld. De overname van Firmenich valt niet lekker en prijsdruk bij de vitaminedivisie zijn voor de hand liggende verklaringen NN Group (+ 1,3%) veert opnieuw krachtig op na de koersval vorige week als gevolg van een negatieve gerechtelijke uitspraak rond de Woekerpolisaffaire

(+ 1,3%) veert opnieuw krachtig op na de koersval vorige week als gevolg van een negatieve gerechtelijke uitspraak rond de Woekerpolisaffaire Aperam (- 1,1%) is vrijwel volledig hersteld van de daling als gevolg van de winstwaarschuwing eind vorige maand

(- 1,1%) is vrijwel volledig hersteld van de daling als gevolg van de winstwaarschuwing eind vorige maand Flow Traders (- 5,5%) kwam vrijdag met een nogal sombere pre earnings call, de marktomstandigheden blijven matig tot ronduit slecht

(- 5,5%) kwam vrijdag met een nogal sombere pre earnings call, de marktomstandigheden blijven matig tot ronduit slecht Avantium (- 1,8%) is geen aandeel om in portefeuille te hebben op een risk off day als vandaag

(- 1,8%) is geen aandeel om in portefeuille te hebben op een risk off day als vandaag Pharming (- 1,8%) kan zich ook niet langer onttrekken aan het bearish sentiment op het Damrak

(- 1,8%) kan zich ook niet langer onttrekken aan het bearish sentiment op het Damrak Op de lokale markt moest ook beursuitbater Euronext (- 2,1%) een stapje terug doen op het sombere nieuws van Flow Traders

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Agenda 03 oktober

00:00 Chinese beurzen gesloten

06:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

16:00 Vacatures - Augustus (VS)

En dan nog even dit

