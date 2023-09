De Inflatie zwakt in zowel de eurozone als de VS duidelijk verder af

Hoewel het aan het renteverloop - vandaag overigens uitgezonderd - vooralsnog niet is te merken, gaat het met de inflatie wel degelijk de goede kant op. De inflatie in de eurozone is teruggevallen tot het laagste niveau van de afgelopen twee jaar en dat is uiteraard goed nieuws.

Euro zone inflation falls to lowest in 2 years as economy slows https://t.co/7eiYwXOMFu pic.twitter.com/YAROpqor36 — Reuters (@Reuters) September 29, 2023

Het zal er normaliter voor zorgen dat de ECB verdere ambities voor nog hogere rentes in de koelkast zal zetten. Hoewel de cpi over september op jaarbasis met 4,3% steeg, was dit beduidend lager dan over augustus (5,2%) en juli (5,3%).

En ook de zogeheten 'core inflation' - dat is exclusief volatiele items als voeding en energie - daalde tot 4,5% tegen nog 5,3% over augustus.

Ook in de VS beweegt de inflatie de goede kant op. Zo werd vandaag bekend dat de zogeheten PCE-kerninflatie over augustus op jaarbasis conform verwachting 3,9% bedroeg.

Damrak

Over naar het Damrak waar het sentiment na ronduit een slechte maand sinds gisteren weer wat is verbeterd. Het waren met name de afgelopen periode zwaar afgeserveerde fondsen die nu wat wisten op te veren.

We noemen een Adyen, DSM-Firmenich binnen de AEX, terwijl bij de AMX onder meer AMG, Corbion en TKH iets van het verloren terrein konden terugwinnen. Bij de smallcaps lieten onder andere BAM Groep en PostNL zich niet onbetuigd.

Meevallende inflatiecijfers in zowel Europa als de VS triggerden lagere rentes en gaven de koersen een zetje in de goede richting. Hiermee is zeker nog niet alle kou uit de lucht: vooral in de VS wordt door diverse beeldbepalende spelers, zoals bijvoorbeeld Jamie Dimon van JPMorgan Chase, gehint op een tienjaarsrente die tot boven de 5% zal stijgen.

De AEX verloor gaandeweg de dag wel zijn momentum - day high lag op ruim 736 punten - en sloot de dag af met een wat tegenvallende winst van 0,4% op een eindstand van afgerond 729 punten.

Top drie stijgers/dalers

Mithra

Het hing al geruime tijd in de lucht, maar inmiddels heeft het Belgische Mithra Pharmaceuticals concrete plannen bekend gemaakt om de torenhoge schuld van het concern te lijf te gaan met een omvangrijke emissie.

Bestaande aandeelhouders worden met een extreme verwatering geconfronteerd. Toch is het nog te vroeg de biofarmaceut af te schrijven. Hoe dat precies zit, leest u in een nadere analyse van de IEX Beleggersdesk:

Extreme verwatering bestaande aandeelhouders Mithra IEX Premium https://t.co/CAFv5PBTJI via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 29, 2023

Arcadis

De afgelopen weken was Arcadis veelvuldig in het nieuws daar het concern uiteenlopende orders wereldkundig maakte. Het is altijd lastig te achterhalen of daar nu een bepaalde marketingstrategie achter zit of dat er sprake is van een uitzonderlijke order intake. Wij gaan uit van het laatste en zien de ontwikkelingen derhalve als positief. Een update van de IEX Beleggersdesk:

Orderstroom Arcadis blijft goed IEX Premium https://t.co/YLBxz43uY5 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 29, 2023

Umicore

Umicore is een voorname speler op het gebied van recycling van batterijen en edelmetalen. Ook is het een belangrijke fabrikant van katalysatoren. Hoewel de vooruitzichten van met name de batterijensector goed zijn, is deze nog vol in ontwikkeling en zijn er vooral in China veel innovatieve bedrijven bezig. Of het ook een interessante belegging vormt, leest u in een analyse van de IEX Beleggersdesk:

Umicore: sterk in recycling IEX Premium https://t.co/yjl0Hmsp22 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 29, 2023

Inflatie wereldwijd op zijn retour

De jongste cijfers van de inflatieontwikkeling stemmen tot optimisme, in ieder geval in de eurozone. De geldontwaarding zwakt duidelijk af en dat betekent dat de ECB verdere ambities over renteverhogingen voorlopig in de ijskast kan zetten. En het is niet alleen de eurozone waar het tempo van de geldontwaarding duidelijk afzwakt:

De piek in de inflatie ligt duidelijk achter ons IEX Premium https://t.co/r0bbAll8cM via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 29, 2023

IEX Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag en dat betekent ook weer de wekelijkse IEX Beleggerspodcast, met vandaag onder andere NN Group, ASMI, het overnamebod op Renewi, staatsobligaties, big tech en meer:

Ik heb aandelen NN Group bijgekocht IEXnl https://t.co/XBbutnZlf8 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) September 29, 2023

Wall Street

Ook in de VS zagen beleggers het wat zonniger in dankzij een meevallend inflatiecijfer. Aandelen kregen hierdoor een beetje lucht na een ronduit barre septembermaand waarbij bijvoorbeeld de S&P 500 totaan vandaag een kleine 5% moest inleveren. Sportkledingfabrikant Nike (%) stal ondertussen de show dankzij sterke kwartaalresultaten, terwijl de eigenaar van cruiseschepen Carnival (-5%) een veer moest laten op een tegenvallende outlook.

Op het slot van Europa noteerde de Dow Jones 0,1% hoger, de S&P 500 pluste 0,4% en de Nasdaq voerde de lijst aan met een stijging van 0,9%

Rentes

De rentes namen vandaag - eindelijk - een keer ten goede en doken fors omlaag. Of hiermee alle kou uit de lucht is, is vers twee, maar feit is wel dat een land als Italië rentepercentages van meer dan 4,7% onmogelijk langere tijd kan betalen.

Tienjaarsrente Nederland 3,16% (min 16 basispunten)

Tienjaarsrente Duitsland 2,82% (min 15 basispunten)

Tienjaarsrente Frankrijk 3,37% (min 16 basispunten)

Tienjaarsrente Italië 4,74% (min 18 basispunten)

Tienjaarsrente VS 4,53% (min 7 basispunten)

Tienjaarsrente VK 4,45% (min 4 basispunten)

Brede markt

De brede markt oogde toch wat rommelig. De meeste Europese beurzen lieten een redelijk herstel zien, de VIX deed een flinke stap terug maar bijvoorbeeld ook de olieprijs moest inleveren. Ondertussen is goud duidelijk onder de $1.900 grens gezakt, terwijl bitcoin wel aardig stand weet te houden rond de $27k. De euro heeft wat moeite zich staande te houden versus de Amerikaanse dollar, iets waar overigens ook veel emerging markets mee worstelen.

Het Damrak

Adyen (+ 5,0%) lijkt een eerste serieuze poging te doen tot koersherstel na een lange periode van forse dalingen

(+ 5,0%) lijkt een eerste serieuze poging te doen tot koersherstel na een lange periode van forse dalingen Aegon (+ 1,4%), ASR (+ 1,7%) en NN Group (+ 0,4%) wisten verder te herstellen van de koersklappen van eerder deze week als gevolg van een voor de verzekeraars negatieve uitspraak rond de woekerpolisaffaire

(+ 1,4%), (+ 1,7%) en (+ 0,4%) wisten verder te herstellen van de koersklappen van eerder deze week als gevolg van een voor de verzekeraars negatieve uitspraak rond de woekerpolisaffaire Besi (+ 2,3%) wist net als de overige twee chippers op het Damrak te profiteren van een verbeterd sentiment

(+ 2,3%) wist net als de overige twee chippers op het Damrak te profiteren van een verbeterd sentiment Shell (- 2,1%) had te lijden onder een weer wat onder druk staande olieprijs

(- 2,1%) had te lijden onder een weer wat onder druk staande olieprijs OCI (+ 6,5%) profiteerde sterk van een koopadvies van een zakenbank (zie lager: Guruwatch)

(+ 6,5%) profiteerde sterk van een koopadvies van een zakenbank (zie lager: Guruwatch) TKH (+ 3,4%) is zelden in het rijtje stijgers te vinden, maar trok vandaag sterk aan op het bericht dat het een desinvestering heeft afgerond en een inkoopprogramma eigen aandelen start

(+ 3,4%) is zelden in het rijtje stijgers te vinden, maar trok vandaag sterk aan op het bericht dat het een desinvestering heeft afgerond en een inkoopprogramma eigen aandelen start BAM Groep (+ 4,7%) veerde vandaag krachtig op waarbij ook hier vooral het verbeterde sentiment als vermoedelijke reden geldt

(+ 4,7%) veerde vandaag krachtig op waarbij ook hier vooral het verbeterde sentiment als vermoedelijke reden geldt PostNL (+ 3,1%) behoorde tot de top stijgers vandaag, nieuws dat aan de koersstijging kon worden gerelateerd kon zo snel niet gevonden worden

(+ 3,1%) behoorde tot de top stijgers vandaag, nieuws dat aan de koersstijging kon worden gerelateerd kon zo snel niet gevonden worden Op de lokale markt zijn alle ogen van beleggers gericht op Renewi (+ 4,2%) dat een overnamebod heeft ontvangen en ook al heeft afgewezen

Agenda 02 oktober

00:00 Chinese beurzen gesloten

00:50 Tankan index - Derde kwartaal (Jap)

01:30 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Jap)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - September (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - September (Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - September (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (VK)

11:00 Werkloosheid - Augustus (eur)

15:45 Inkoopmanagersindex industrie - September def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - September (VS)

16:00 Bouwuitgaven - Augustus (VS)

Dan nog even dit

Pijnlijk verschil in performance

Total returns over last 10 years...

US Large Caps - S&P 500 $SPY: +204%

China Large Caps $FXI: -12% pic.twitter.com/LkRI65mdIb — Charlie Bilello (@charliebilello) September 29, 2023

Vrees bestaat dat stagflatie opduikt

Stagflation is 'the big bogeyman out there' — and many increasingly fear its return https://t.co/6aNst1S26Z — CNBC (@CNBC) September 29, 2023

Duitsland met afstand grootste nettobetaler EU

Good Morning from #Germany, which despite econ weakness is still by far largest net contributor to EU budget. Germany has transferred €19.7bn more to Brussels than it has received back. At least net contribution has fallen slightly from €21.4bn in 2021. https://t.co/YEwBcbDfBf pic.twitter.com/xr5WyBSQRS — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 29, 2023

Tienjaarsrente VS kan stijgen tot boven de 5%

BlackRock CEO Larry Fink expects 10-year Treasury yields to top 5% as shifts in geopolitics and supply chains make inflation more persistent https://t.co/GUkh01PDUC — Bloomberg Markets (@markets) September 29, 2023

Shutdown VS reële mogelijkheid, en dan?

Volatility, gold and stocks to avoid: Citi delivers its shutdown playbook https://t.co/Mtt7DXH0Rf — MarketWatch (@MarketWatch) September 29, 2023

Nederland kampt (bijna) met... deflatie