"Ik heb aandelen NN Group bijgekocht"

Het is een week die menige belegger niet snel zal vergeten. En dat geldt voornamelijk voor de aandeelhouders van verzekeraars. Het Hof veegde de vloer aan met het verweer van NN Group dat het zijn polishouders voldoende heeft geïnformeerd over de risico's en kosten van wat bekend is geworden als Woekerpolissen. Gevolg: een ongenadig harde koersdaling voor zowel NN Group als ASR.

In deze uitzending van de IEX BeleggersPodcast gaan we daarom uitgebreid op de Woekerpolisaffaire in. De vraag of NN Group voor particulieren nog een geschikte belegging is staat centraal. Daarnaast legt ondergetekende uit waarom hij ervoor heeft gekozen om aandelen NN Group bij te kopen.



Verder komen de volgende onderwerpen aan bod:

Stijgende rentes, maar meevallende inflatiecijfers

ASMI verhoogt zijn doelstellingen, maar waarom zijn beleggers er niet enthousiast over?

Het bod op Renewi: hoe groot is de kans op een hoger bod?

Is dit een goed moment om langlopende staatsobligaties te kopen?

Big Tech

De versnelde ronde: leidt een stevige rentedaling tot een koersexplosie?

Frozen Orange Juice

Kiek op de Grafiek: Basic-Fit



Basic-Fit heeft de afgelopen maanden onder druk gestaan. Het aandeel heeft flink wat terrein moeten prijsgeven, maar de dalende fase is onlangs afgebroken. Er is hierdoor ruimte vrijgekomen voor wat herstel. De dalende trend is de afgelopen weken overgegaan in een meer neutraal koersverloop, waarbij de toppen en bodems telkens steeds wat verder uit elkaar zijn komen te liggen.

Dit 'broadening patroon' signaleert een mogelijke koersbodem en draai van de trend. Daarnaast was er duidelijke divergentie zichtbaar tussen de koersontwikkelingen en de RSI-indicator. Terwijl de koers nog lagere bodems vormde, deed de RSI dat al even niet meer. Dit duidde erop dat de kracht van de dalende trend steeds verder afnam, wat vaak voorafgaat aan een trenddraai.

We zien nu in eerste instantie ruimte voor herstel richting de laatste top rond €29,02, maar gaan ervan uit dat het neutrale koersverloop nog even zal worden voortgezet. Pas na een doorbraak boven de laatste top zal er ruimte vrijkomen voor een groter herstel.