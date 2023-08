Beleggingsfondsen: een slimme manier om te investeren

Vreemd, ik heb 20 aandelen in mijn portefeuille en 3 beleggingsfondsen, deze laatsten destijds aangekocht op grond van zeer positieve analyses. Voor coronatijd stond praktisch alles in de plus en na de bekende dip staan inmiddels al mijn aandelen (nu anno 2023) zelfs ruim boven het niveau van voor die dip. Het vreemde is dat de 3 beleggingsfondsen die net zo hard waren gedaald als de overige aandelen, de daling nog steeds niet hebben goedgemaakt en blijven ze onverminderd tot zelfs 21% in de min staan?