Het is vlak voorbeurs, maar gelukkig is er tech om ons over te verbazen

En toen keerde de rust weer?

De AEX indicatie is +0,1% na een heuse tech rally op Wall Street met de Nasdaq 100 +2,5% en chipindex SOX zelf +6,8%. Met de groeten van Nvidia dus: +24,4%. Verder zou Washington dichter bij een schuldenplafondakkoord zijn, maar een een deal is er nog. Zo meer, op Vivoryon na is er geen nieuws op het Damrak.

Europese futures openen net een tiende in de plus of min

De Amerikaanse kleuren net eentiende rood

In Azië plust alles op weer een zepend Hong Kong na. Ik zie niet zo snel waarom, maar de Hang Seng daalt 1,9% en de Hang Seng Tech doet zelfs -2,2%. Let op Prosus dan maar weer:

Alibaba -2,9%

Baidu -2,2%

JD.com -3,8%

Tencent -3,0%

TSMC +4,2%

Samsung +2,2%

Hynix +5,5%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -4,4% op 19,1 en de BofA MOVE Index (obligaties) doet +5,5% op 139,5

De dollar daalt 0,1% naar 1,0736

Goud stijgt 0,3%, olie beweegt om een nabij nul en crypto doet niet mee aan de tech, of risicobereidheidrally. Bitcoin staat -0,5% op $26.350 en nog wat.

De rentes nog en die in Europa komen wel erg hard uit de startblokken:



Eerst maar even dit: we zijn er bijna, maar nog niet helemaal?

Speaking at a White House event, US President Joe Biden said that he and top Republican Kevin McCarthy were closer to a deal to cut spending and raise the government's $31.4 trillion debt ceiling https://t.co/D20Rzo6rdX pic.twitter.com/Jh4r9w4sih — Reuters Business (@ReutersBiz) May 26, 2023



Nog één verpletterend plaatje Nvidia: ondanks die +24,4% is het fonds toch goedkoper geworden?! Ja, de analisten gaven gisteren ook al de omzet- en winstverwachtingen een schop, vandaar. Bijzonder dit. Net al dat het fonds in één dag rond $184 miljard waard werd. Dat is net zoveel als heel Shell.



De AI-revolutie gaat in een generatie voor het eerste $10 biljoen fonds zorgen. Is dat een heel gewaagde voorspelling?



De Nasdaq 100 zelf wordt trouwens ook niet duurder, prijzen de analisten soms alweer een nieuwe winstronde in, voor na de al dan niet recessie, of in ieder geval dip? Daar begint het wel op te lijken.



Dit plaatje bevestigt dat. Iets met cyclus.



Wilt u de AEX zelf vast ook nog weten en die kost exact 15,0 keer de verwachte winst. Dat is duur voor Europese begrippen, maar met die chippers is onze index de enige die iets van AI fantasie heeft.



De index is €796 miljard waard. De hele market cap van het Damrak is €1,38 biljoen.



Zouden we met al dit spektakel bijna nog vergeten dat er een veenbrandbankencrisis is. En zo te zien er nog geen teken van brand meester, getuige PacWest. Of tekent zich hier een opgaand trendje af?



Opletten, vanmiddag is er nog een Amerikaans inflatiecijfer, voluit de Personal Consumption Expenditures Price Index (PCE). Daar schijnt vooral de Fed naar te kijken, zeggen ze.



Het enige nieuws vandaag op het Damrak, het bericht waarvan iedereen wist...



De timing ziet er niet slecht uit.



De AFM meldt deze shorts met... onder andere Besi. Geen kale short nemen wij aan Point72, toch?



