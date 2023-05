PostNL +10%, maar waarom beleggen in veredelde staatsbedrijven?

Eindelijk een beetje licht voor PostNL en vooral haar aandeelhouders.



Wat hebben we op de beurs toch eigenlijk met dit aandeel? Per saldo krimpende omzet en winst door de jaren heen, om over de koers maar te zwijgen. Het is en blijft een populair aandeel, terwijl het in feite één groot drama is. Almaar minder en minder.



Buy & Hold-beleggers van het eerste uur - zouden die er zijn? - staan op -60%. Herbelegd nog wel.



Misschien is de wijsheid dat u beter niet in bedrijven kunt beleggen waar links- of rechtsom de overheid een vinger in de pap heeft. Ooit vormde PostNL samen met het verkochte TNT Express en KPN de PTT.

Denk niet dat alles toen beter was. Was het niet ƒ125 gulden om uw telefoon aan te sluiten op een bestaande aansluiting?



ING komt weer voort uit de oude Rijkspostspaarbank en ook hier was u heel wat beter af geweest met een simpele indexbelegging.



Dit zijn ex-staatsbedrijven die de overheid naar de markt bracht. Er zijn er ook die de staat moest opdweilen, omdat niet alles helemaal naar wens ging. Helaas, ABN Amro blijft ook op de index achter.



Woensdag en donderdag komen ABN Amro en ING trouwens met cijfers. De fundamentele plaatjes zien er zeker niet slecht uit - misschien is dit wel een klein wonder met een recessie in de sterren geschreven - maar banken zijn even niet populair met die veenbrandbankencrisis in de VS. Dit risico is meteen de kans.



Even heel grof: ABN Amro heeft vooral exposure naar de huizen- en hypotheekmarkt en ING weer meer naar bedrijfsleningen.



Dan de uitsmijter nog, één keer raden: de Frans-Nederlandse staatsluchtvaartmaatschappij. Want dat is het. En we zien wel wanneer de Volksbank naar de beurs komt. Zijn er op voorhand al vrijwilligers om hier in te beleggen?