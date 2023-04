Dit zijn de mooiste dividendaandelen van het Damrak

April en mei zijn traditioneel de maanden waarin de Damrakfondsen hun jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen houden en ex-dividend gaan.

Deze week noteren Ahold Delhaize (€0,59) en Ordina (€0,395) ex-dividend op Beursplein 5. Wat zijn nu de mooiste en beste dividendaandelen van de Nederlandse beurs? Dat moet cursief, want er is geen eenduidig antwoord op te geven en daarom is het subjectief. Wat vindt u het belangrijkste?

U kan er nog meer verzinnen, maar dit zijn de belangrijkste factoren die een rol spelen bij of een fonds al dan niet een mooi dividendaandeel is.

Huidig dividendrendement

Dividendgroei

Track record dividendverleden

Pay out-ratio

Vrije kasstroom

Aandelenkoop

Het simpelste is natuurlijk om gewoon een uitdraai te maken van de hoogste dividendrendementen op het Damrak.



Oee, OCI kopen en we worden allemaal in geen tijd slapend rijk? Was het maar zo eenvoudig. Want OCI doet nog maar net mee als dividendaandeel en dat heeft alles te maken met eenmalige, buitensporige winsten. PostNL lijkt met dat percentage een mooi dividendaandeel, maar is het niet. Veel te wispelturig.

Hoe zit dat allemaal?



Yield, groei, track record

De theorie is natuurlijk simpel. De mooiste dividendaandelen:

doen een hoger dividendpercentage dan rente en benchmark-index

laten het dividend harder groeien dan inflatie, economie en marktgemiddelde

verbeteren zich consequent, ofwel laten het dividend liefst al jaren of zelfs decennia ieder jaar weer harder groeien dan inflatie, economie en marktgemiddelde

Er zijn fraaie voorbeelden van zulke aandelen, zoals de Dividend Aristocrats. Hier een paar voorbeelden en nee, ze zijn niet voor iedereen. Zeker niet voor hardcore ESG-beleggers, want het percentage foute bedrijven is heel wat hoger dan de mooiste dividendrendementen. Fossiel, wapens, vreten, slikken en paffen: lekker dan.



Terug naar het Damrak: merk op dat het vooral cyclicals en financials zijn die de hoogste dividendrendementen doen - veel meer dan de Shells, Unilevers, KPN's en Ahold Delhaizes van deze wereld. Heineken, RELX, Unilever, Wolters Kluwer en Beursplein 5-nieuwelingen Exor en UMG halen bovenstaand Damrak-rijtje niet eens.

Dat heeft alles met risico en rendement te maken. Cycliclas en financials zijn veel risicovoller en volatieler dan die defensieve (dividend)aandelen. Daarom zijn ze ook veel goedkoper en doen ze een hoger dividendrendement. Het lijstje is overigens afgekapt bij 2,6%.

Dat percentage is niet zomaar gekozen. De AEX doet (op basis van de slotstand vrijdag, zoals geldt voor alle scores in dit artikel) 2,7% dividendrendement en onze zogenaamde risicovrije tienjaars rente staat op en rond 2,6%.

Hier zijn de dividendrendementen van de AEX-fondsen plus een paar additionele kolommen, die voor dividendbeleggers echter van het grootste belang zijn.

Een dividendpercentage an sich zegt immers niets over de kwaliteit van het dividend. Het kan bijvoorbeeld een eenmalig superdividend zijn (OCI!), of gewoon onhoudbaar (mogelijk PostNL). Dat laatste meten we aan vrije kasstroom en pay out-ratio af. Niet onbelangrijk is ook de steeds populairdere aandeleninkoop.

Die is weliswaar niet vermeld in deze tabellen, maar is in feite ook (een soort) dividend, of in ieder geval aandeelhoudersreturn. Met wereldwijde divided taxes wint het wel aan belang. Het is ook aantrekkelijk voor bedrijven, want er is veel flexibeler mee om te gaan dan met dividend. Dat verlagen of passeren is een corporate afgang.

Bedrijven die hun eigen waardering te laag vinden, kunnen dat via aandeleninkoop met een stille hint laten merken. Denk aan Shell, Ahold Delhaize en de financials.



Dividendgroei is daarom veel belangrijker dan dividendrendement. Zo zijn ASML, ASMI en Besi door hun razendsnelle groei ondanks hun nu veel lagere percentages misschien veel aantrekkelijker als dividendaandelen dan PostNL. Vrije kasstroom en pay out-ratio zijn belangrijk om in de gaten te houden; die bevatten aanwijzingen voor hoe houdbaar dividend(groei) is.

Rekent u voor de gein eens uit wat aandeelhouders die tien jaar geleden ASML, ASMI en Besi buy & hold kochten nu voor dividendrendementen maken. Zo kocht Warren Buffett ooit voor in totaal $1,5 miljard aan Coca-Cola. Die aandelen zijn nu een veelvoud waard en hij beurt er $900 miljoen aan dividend op - and counting.



Bepaalt u zelf welke van de drie - percentage, groei of track record - u het belangrijkste vindt. Het is ondoenlijk om objectief de mooiste dividendaandelen uit te roepen. Zie hier bijvoorbeeld onze financials die hoge percentages doen, maar wiebellijntjes afleveren.



Welke kiest u?

Gelet op waardering (niet in de tabel) en percentage, groei of track record van het dividend komt ondergetekende op Ahold Delhaize, ASR, NN en vooruit, Relx, ASML en ASMI uit als momenteel de mooiste AEX-dividendaandelen. Zeker die laatste twee zijn echt wel aanvechtbaar hoor, want o zo cyclisch.

Zoek de verschillen met deze twee typische cyclicals! Nog een voordeel aan aandeleninkoop en neigt vooral ASML hier niet toe? Met bescheiden dividendverhogingen houdt het bedrijf speelruimte en blijft het flexibel. Een teveel aan cash kan ook naar aandeleninkoop. Beter misschien zelfs, want dividend korten of passeren is uit den boze.



Zie Shell maar, drie jaar geleden! Ondergetekende (long) denkt dat het energieconcern stiekem blij is van dat torenhoge dividend af te zijn. Het fonds is nu ieder kwartaal veel flexibeler bij het inzetten van de vrije kasstroom: wordt het dividend, aandeleninkoop, investeren of schulden aflossen (of windfall taxes betalen)?



Hier hebt u de formele defensieve waarde- en/of dividendaandelen van de AEX. Relx en Wolters Kluwer springen er goed uit, maar dat laatste fonds is niet zonder risico. Eigenlijk hoort Shell niet meer in dit rijtje thuis. Met die twee derde dividendverlaging drie jaar geleden is het fonds van in feite high yield bond in cyclical veranderd.



Hebt u de AMX-fondsen nog tegoed. SBM Offshore, TKH en CTP? Vastgoed vraagt eigenlijk om een eigen beoordeling.



Tot slot is hier de AScX. Brunel?