Nieuws zat, maar het is voorbeurs al aftellen naar hét Fed rentebesluit

De AEX indicatie is +0,4% na een keurig Wall Street en met vanavond hét Fed rentebesluit op de agenda.

Ja, er is even wat opluchting over de banken na het Credit Suisse gebeuren. Het gevaar is echter nog niet geweken, want zeg maar in hoeverre er nog een veenbrand-bankrun is. Bovendien is nog onduidelijk wat er met gevallen of om te vallen banken als Silicon Valley, Signature en First Republic moet gebeuren.

Het overzicht nu:

Europese en Amerikaanse futures bewegen allemaal op en rond nul en het kan goed dat het rustig is aan tot aan de Fed

In Azië kleurt alles lentegroen met Japan, Hong Kong, Korea en Taiwan allemaal ruim 1%. China doet het met een nul voor de komma

Alibaba +3,3%

Baidu -0,9%

Tencent +1,3%

TSMC +3,1%

Samsung +1,3%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -11,5% (!) op 21,4% en de BofA MOVE Index (obligaties) doet het 11,1% lager op 162

De dollar stijgt 0,1% naar 1,0752

Goud ligt vlak, olie verliest een halfje en crypto staat een paar tienden hoger

De rentes laten nogal wisselende standen zien:



Ja, u ziet het goed met die Zwitserse rente. Dit moet wel de hoogste score ooit op één dag zijn:



Dit is de BofA Move Index, ofwel de volatiliteit op de obligatiemarkt. Die kwam gisteren 11,1% af, maar staat nog altijd op zeg maar Lehman Brothers 2008 standen.



En ja, vanavond om 19:00 uur is het zover: het dit keer wel heel veel veelbesproken Fed rentebesluit. De consensus is een kwartje verhoging naar 4,75%-5,00%. Verder horen we in de persconferentie... ja, wat niet? Inflatie, arbeidsmarkt, economie, banken et cetera: de bingokaart is groter dan ooit.



Hier ziet u nog even de verwachtingen voor het december rentebesluit, de markt neigt de laatste week toch weer hoger. Zelden en misschien wel nooit eerder waren de rentes en renteverwachtingen zo volatiel als deze maand.



We zijn het alweer vergeten, maar bij het vorige rentebesluit zag Powell disinflation on the horizon. Die heeft hij om zijn oren gehad en we zijn benieuwd hoe hij het nu ziet.



Psst, wat in ieder geval bij ons helpt is dat Groningse gas future TTF gisteren voor het eerst sinds bijna twee jaar weer onder €40 sloot.



Er zijn meer dingen bij ons die goedkoper worden:

In februari waren de #prijzen van #koopwoningen voor het eerst sinds april 2014 lager dan in dezelfde maand een jaar eerder. Bestaande koopwoningen waren gemiddeld 0,8 procent goedkoper dan in februari 2022.https://t.co/K10YEm2Sef pic.twitter.com/zevOm7SlrC — CBS (@statistiekcbs) March 22, 2023



En dan zouden we bijna nog de cijfers en nieuws van Avantium vergeten: meer omzet, meer verlies, meer cash en geen outlook.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:17 Britse producentenprijzen stijgen minder hard

08:07 Beursblik: Zwitserse centrale bank blijft rente verhogen

08:03 Avantium levert PEF aan Deense Kvadrat

08:02 Hogere opening AEX voorzien

07:35 Omzetgroei voor Avantium

07:26 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel Basic-Fit

07:13 Prijzen Nederlandse koopwoningen lopen terug

07:09 Nederlandse investeringen lopen weer op

07:08 Nederlander minder somber

07:02 Europese beurzen openen naar verwachting licht hoger

06:58 Beursagenda: macro-economisch

06:57 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:56 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

21 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

21 mrt Olieprijs sluit hoger

21 mrt Wall Street sluit hoger

21 mrt Wall Street op winst

21 mrt Europese beurzen sluiten met winst

De AFM meldt deze shorts:



Inderdaad, Pharming weer:



De agenda:

07:00 Avantium - Cijfers vierde kwartaal

00:00 Marel - Jaarvergadering

00:00 Sligro - Jaarvergadering



00:00 Tencent - Cijfers vierde kwartaal (Chi)



00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Februari (NL)

06:30 Consumentenvertrouwen - Maart (NL)

06:30 Investeringen - Januari (NL)

08:00 Consumenten- en producentenprijzen - Februari (VK)

12:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

15:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

19:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

19:00 Federal Reserve - Persconferentie voorzitter Jerome Powell (VS)

En dan nog even dit

Opluchting, maar voor hoe lang?

Major US stock indexes ended higher on Tuesday amid easing worries over a banking crisis, as investors awaited the outcome of a Federal Reserve meeting https://t.co/fboL224Rao pic.twitter.com/rxD5ueZcXH — Reuters Business (@ReutersBiz) March 22, 2023

Bij deze:

The Federal Reserve is expected to raise interest rates by a quarter of a percentage point on Wednesday, a decision that will land amid a brewing political storm over the U.S. central bank's oversight of collapsed Silicon Valley Bank. More here: https://t.co/wOuodHsJqN — Reuters Business (@ReutersBiz) March 22, 2023

Bij deze II:

Bond traders are lacking true conviction about the Federal Reserve’s policy intentions for the first time since the central bank’s frenetic tightening cycle began a year ago https://t.co/z0R8VYwykR — Bloomberg Markets (@markets) March 21, 2023

De vorige voorzitter:

The American banking system is stabilizing after strong actions from regulators, further steps to protect bank depositors may be needed if smaller institutions suffer deposit runs that threaten more contagion US Treasury Secretary Janet Yellen told bankers https://t.co/L5IrDUQxy8 pic.twitter.com/TGHo2EeJ8A — Reuters Business (@ReutersBiz) March 22, 2023

Tja, want in hoeverre is er bijvoorbeeld ook nog...

A scramble by troubled U.S. lender First Republic Bank to secure a capital infusion kept worries about the broader banking sector alive on Wednesday as authorities considered steps to further strengthen financial stability. More here: https://t.co/PLrsnm96Ny — Reuters Business (@ReutersBiz) March 22, 2023

... een (stille) bankrun gaande?

In 1907 wist JP Morgan himself bankrun te stoppen door banken op te dragen (niemand die hem durfde tegenspreken) geld twee keer zo langzaam uit te tellen voor klanten en niet twee, maar drie keer na te tellen.



Zo werkt dat nu niet meer. pic.twitter.com/sXVwu0xUAH — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 21, 2023

Goh:

Additional Tier 1 debt just got a lot more expensive for European banks, a problem for lenders that use the notes as a crucial capital buffer https://t.co/uDnImiJOah pic.twitter.com/en6oc5i0R2 — Bloomberg Markets (@markets) March 22, 2023

ByteDance is helaas niet de enige...

TikTok caught in US-China battle over its powerful algorithm https://t.co/Z7mOzx3onu — Financial Times (@FT) March 22, 2023

Morgen dus:

TikTok's CEO plans to tell Congress his app does more to protect young users than rival social media platforms as he tries to head off a US ban or forced sale https://t.co/Jrv9aB5Ifm — Bloomberg Markets (@markets) March 22, 2023

Meer AI:

Google is opening public access to the conversational computer program Bard, its answer to the chatbot ChatGPT, while stopping short of integrating the tool into its search engine https://t.co/isIddjy4U3 — The Wall Street Journal (@WSJ) March 21, 2023

Ach...

End of QT? #ECB balance sheet rose in the past week by €2.5bn to €7,831.9bn as other claims on euro area credit institutions denominated in euro jumped. ECB's total assets now equal to 59% of Eurozone GDP vs Fed's 33% and BoJ's 133%. pic.twitter.com/bRXth3SvxH — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 22, 2023

Veel plezier en succes vandaag.