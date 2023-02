Rente, inflatie en PostNL is wat de klok slaat voorbeurs

Het valt wel mee op opening na weer een rood Wall Street vrijdag.

De AEX indicatie is +1,0%. We doen het vandaag op het Damrak met slechte cijfers PostNL (zo meer), bar weinig nieuws, maar er is wel het inflatiespook. Verder is het nu nog rustig.

Europese en Amerikaanse futures openen en staan net 0,1% à 0,3% hoger

In Azië staat alles dan rood, maar wel met een nul voor de komma. Tencent koers -0,7%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat +2,5% op 21,7

De dollar trekt weer 0,1% aan tot 1,054

Goud doet het om en nabij nul, net als crypto en olie moet ruim een halfje terug.

De rentes doen zelfs kalm aan.



Over rentes gesproken en daarmee meteen aandelen, Fed en ECB gesproken: de inflatiecijfers deze en komende week kunnen wel eens cruciaal zijn voor de koersen.



Let daarom straks hier ook maar even op, hoewel er geen consensus is. België is wel de eerste, morgen is Spanje en woensdag zijn de Duitsers met de eerste schattingen van de inflatie februari (CPI en/of HICP).



PostNL heeft cijfers, die zijn niet goed, nog slechter dan verwacht (omzet en pakketten Q4 zijn ver onder consensus) en het bedrijf gaat reorganiseren. Jefferies maakt er al een winstwaarschuwing voor 2023 van. Het concern stelt toch nog €0,16 dividend voor na €0,42 over 2021.



De outlook nog en uiteraard geen aandeleninkoop meer. Ja, want dat dividendvoorstel verbaast mij een tikkeltje. Passeren bij zulke cijfers had ik logischer gevonden, hoewel de cash flow nog goed is.



Verder is er niks en zo wordt het afwachten of de AEX zaterdag vrolijk zijn veertigste verjaardag viert. Mede door de stijgende dollar loopt de winstverwachting weer wat op. De winst- en omzetverwachtingen houden niet over, maar de bedrijven vergeten ons niet met hun dividenden en aandeleninkoop.

Zeg maar of u de index te duur vindt, of mooi geprijsd tegen 13,8 keer de winst.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:16 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Nedap

08:13 Hogere opening AEX voorzien

07:55 Beursblik: PostNL geeft winstwaarschuwing af

07:39 PostNL schrapt honderden banen en stelt tweede tranche aandeleninkoop uit

06:56 Lichte stijging ondernemersvertrouwen

06:53 Europese beurzen openen naar verwachting verdeeld

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

26 feb Valuta: opwaartse beweging euro versus yuan

26 feb Valuta: Britse pond toont veerkracht

26 feb Defensiespecialist Thales creeert extra banen - media

26 feb Nog een drukke week in verschiet

08:16 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Nedap

08:13 Hogere opening AEX voorzien

07:55 Beursblik: PostNL geeft winstwaarschuwing af

06:56 Lichte stijging ondernemersvertrouwen

06:53 Europese beurzen openen naar verwachting verdeeld

06:49 Beursagenda: macro-economisch

06:48 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:47 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

26 feb Valuta: opwaartse beweging euro versus yuan

26 feb Valuta: Britse pond toont veerkracht

26 feb Defensiespecialist Thales creeert extra banen - media

26 feb Nog een drukke week in verschiet

De AFM meldt deze shorts:



U moet stalen zenuwen om het volatiele Besi te shorten?



De agenda:

07:00 PostNL - Cijfers vierde kwartaal



13:00 Target - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Zoom Video Communications - Cijfers vierde kwartaal (VS)



06:30 Producentenvertrouwen - Februari (NL)

10:00 Geldhoeveelheid - Januari (eur)

11:00 Consumentenvertrouwen - Februari def. (eur)

14:30 Orders duurzame goederen - Januari (VS)

16:00 Aanstaande woningverkopen - Januari (VS)

En dan nog even dit

Inflatie en rente dus...

U.S. stocks fell sharply Friday, wrapping up their worst week of 2023, after the Fed’s preferred inflation gauge showed a stronger-than-expected increase in prices last month.



The Dow fell 1.02%.

The S&P 500 shed 1.05%.

The Nasdaq lost 1.69%. https://t.co/pMJ9COXbyN pic.twitter.com/CF4walioJW — CNBC (@CNBC) February 24, 2023

Nog een keer België: 3%?

Belgium plans to lure mom-and-pop investors with a 10-year bond that pays a 3% coupon https://t.co/xBUb7Z6KuX — Bloomberg Markets (@markets) February 27, 2023

Wie hebben we hier? Hier met nu al een gevleugelde kreet over aandeleninkoop:

Buffett said those who claim all repurchases "are harmful to shareholders or to the country, or particularly beneficial to CEOs" are "either an economic illiterate or a silver-tongued demagogue.

In Warren Buffett’s annual letter to Berkshire Hathaway shareholders, the billionaire investor signaled he has lost none of his confidence in his company or the U.S. economy, and pushed back on critics of stock buybacks. Read more https://t.co/SdVLJpK7wY pic.twitter.com/8zT9PzT3uN — Reuters Business (@ReutersBiz) February 27, 2023

Zo, da's de moeite:

Blackstone's Schwarzman received over $1 billion in pay, dividends in 2022 https://t.co/iIY1BMVYML pic.twitter.com/YZmiCSknaF — Reuters Business (@ReutersBiz) February 26, 2023

Nog een hedge fund:

Union Pacific CEO to step down as hedge fund presses for change https://t.co/cMzahlNMvH pic.twitter.com/uncYcN1t2D — Reuters Business (@ReutersBiz) February 26, 2023

Roofbouw op moeder aarde en mensen voor de grondstoffen die nodig zijn om:

NEW: The electric Ford F-150 was pitched as a way to drive green. But an investigation by Bloomberg traced much of the aluminum in the truck to a refinery in the Amazon accused of sickening thousands of people.



Read The Big Take ?? https://t.co/gI3inpgmbm — Bloomberg Markets (@markets) February 27, 2023

De Chinese economie aldus Bloomberg:

China’s economy rebounded in February, although early indicators point to an uneven recovery https://t.co/iNwgkrxeAZ — Bloomberg Markets (@markets) February 26, 2023

Wel of niet in China beleggen? Wie wil het niet graag, maar het werkt daar anders dan hier:

Money managers looking for China to rebuild trust are getting mixed regulatory messages https://t.co/NalpK9pgdc — Bloomberg Markets (@markets) February 26, 2023

Hij is terecht?

China Renaissance says its missing founder Bao Fan is cooperating with a government probe @chengevelyn @CNBCi https://t.co/b8WuHuXPnt — Ted Kemp (@TedKempCNBC) February 27, 2023

Tot slot:

WATCH: Baidu said its fleet of robotaxis in China’s central city of Wuhan has increased to more than 100 fully driverless cars pic.twitter.com/gseBqAFAsN — Reuters Business (@ReutersBiz) February 25, 2023

Veel plezier en succes vandaag.