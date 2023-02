Slotcall: nieuwe top AEX en feest (+8,0%) en drama (-12,5%) op bullish Damrak

Europese aandelen stijgen en Amerikaanse dalen op technologie na, dat net de voeten droog houdt.

Dat mag u voor een belangrijk deel aan een aantrekkende dollar toedichten, de munt stijgt 0,6% ten opzichte van de euro. De rentes lopen een paar basispuntjes op, maar in Europa trekken de gevoeligere aandelen zich er niets veel van. De AEX ook niet, de index staat op de hoogste stand sins januari vorig jaar.

Het sentiment is al bullisher, er is goedgemutste macrodata uit de VS en op het Damrak vallen de cijfers van Ahold Delhaize, Heineken en Vopak goed en die van Alfen en CM.com... minder. Om het zacht uit te drukken. En sinds wanneer handelt Warren Buffett in grote aandelen? Over dit alles gaat deze uitgebreide slotcall.

Oh ja, de AEX (oranje) zet vandaag een nieuwe hoogste slotstand neer in de rally sinds december en/of de draai in oktober, maar geen nieuwe hoogste intradagscore. Dat is 770,80 van gisteren, Valentijnsdag. Paars is onze tienjaarsrente... en het is niet de gewoonte dat beide samen oplopen.



Ahold Delhaize

Onze analist Peter Schutte vinkt de cijfers van Ahold Delhaize groen af op misschien de betere, maar nog altijd moeizame Europese marges na. Met 10,5% dividendverhoging en een eigen aandeleninkoop van 3,5% maakt het aandeel zijn defensieve status waar.

Ahold Delhaize laat aan het begin van het jaar nooit het achterste van zijn tong zien. De outlook voor 2023 oogt conservatief met een onderliggende operationele marge van meer dan 4%. De onderliggende winst per aandeel zou dan ongeveer stabiel blijven.

Kostenbesparingen dienen boven de €1 miljard uit te komen. Het concern verwacht dit jaar wederom een vrije kasstroom van circa €2 miljard en denkt voor circa €2,5 miljard te investeren in digitaal en online, en gezondheid en duurzaamheid.



Ahold blijft ook gecommitteerd aan het voor dit jaar lopende aandeleninkoopprogramma van €1 miljard en aan het dividendbeleid, maar maakt daarbij wel de kanttekening dat het dit continue aan de macro-economische omgeving zal toetsen.

Ook eventuele overnames kunnen de aandeelhoudersbeloningen doen veranderen. Het valt niet uit te sluiten dat Ahold een grote overname in de Verenigde Staten op het oog heeft.

Ahold Delhaize verrast met margeherstel in Europa IEX Premium https://t.co/mB3BwQd2ig via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 15, 2023



Heineken

Het verhaal is al zo oud als het aandeel bestaat? Heineken is duur en levert op korte termijn maar beperkt aandeelhouderswaarde op. In the long run zijn er echter nooit schandalen, akkefietjes, zeperds én koerszeperds. Dat is helaas wel het geval bij andere defensieve waarden, waardoor het aandeel er toch goed uit springt.

Onze analist Niels Koerts is niet erg onder de indruk van de cijfers, maar voetzoekers ontdekt hij ook niet.

De stijgende winstgevendheid in combinatie met de sterke balans stelt Heineken in staat om zijn dividend met liefst 40% te verhogen tot €1,73 per aandeel. Daarmee komt de Pay-out ratio uit op 35,1% en dat is in lijn met het dividendbeleid (een pay-out ratio van circa 30 tot 40%).

Hoewel er sprake is van een forse dividendverhoging is een yield van 1,9% nog altijd geen vetpot. Ook omdat het bedrijf geen eigen aandelen inkoopt. De focus ligt vooral op overnames en deze strategie pakt de laatste jaren niet geweldig uit. De beurskoers is sinds de herfst van 2015 immers niet vooruit te branden.

Alfen

Eerst de daggrafiek van Alfen, want wat hier vandaag allemaal gebeurde op de cijfers? Er zit bijna €20 euro tussen hoogste en laagste koers.

Niels volgt ook het aandeel Alfen en spreekt van uitstekende cijfers, maarr... Het is 2022 en dan eist de beurs op hoge toon margeverwachtingen in de outlook bij met name de dure groeiaandelen. Zie Adyen vorige week en Alfen durft een marge-outlook niet aan. Die staan ook wat onder druk en vandaar waarschijnlijk die koerszeperd.

De omzet dikte afgelopen jaar met 76% aan tot €439,9 miljoen en dat is €10 miljoen meer dan waar wij op rekenden. Hier staat echter tegenover dat de marges in het vierde kwartaal wat meer onder druk staan dan verwacht.



Over het gehele boekjaar 2022 wist Alfen zijn aangepaste ebitda weliswaar met 115% op te voeren tot €79,4 miljoen (marge van 18,0%), maar in het vierde kwartaal wist de energiespecialist een marge van slechts 15,8% te bewerkstelligen.

Ongekend negatieve koersreactie op sterke cijferset Alfen IEX Premium https://t.co/l9FnKx1sP1 via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 15, 2023



CM.com

Om het beestje bij de naam te noemen: CM.com wordt vandaag uitgekotst op de cijfers, zoals dat bruusk op de vloer heet en strandt op een haar van de bodem op €9,79. De afstraffing is op de hoogste omzet in haar driejarig beursbestaan. Analist Martin Crum legt de vinger op de zere plek:

Die discrepantie tussen een relatief stevige omzetgroei en een flink dalende brutomarge roept vraagtekens op. Margedruk is zichtbaar bij CPaaS en Payments.

Aangezien CPaaS - een cloud-based platform voor real-time communicatiekanalen zoals SMS en spraak - goed is voor circa 83% van de groepsomzet, is dat direct de zwakste plek bij de cijfers van CM.Com.



Het management wijt dit hoofdzakelijk aan de (afnemende) impact van Covid-19, maar dat vertelt niet het gehele verhaal. Die margedruk wordt overigens ook in 2023 verwacht en hier heeft het management echt wat slagen te maken.



Immers, een stevige groei van de omzet is uiteraard welkom, maar als dit ten koste gaat van de brutomarge zet het geen zoden aan de dijk.

Wat moet u nu als u vast zit in dit aandeel, omdat u op een veel hogere koers bent ingestapt? Om kort door de bocht te gaan, stel u zelf eerlijk de vraag: zou ik het aandeel nú met deze fundamentals, op deze koers willen hebben? Ja is hold en nee is sell. Ga niet zitten hopen, want hopen is verkopen.



Vopak, Ebusco, mooie macro's, bulls en Buffett

Hebt u nog even een dagje geduld voor een analyse van de goed ontvangen en degelijke Vopak-cijfers, maar hier is nog wel een recensie van Martin van de trading update van Ebusco van gisteren.

Ebusco levert minder bussen uit dan verwacht IEX Premium https://t.co/krduOh4ajS via @IEXnl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 15, 2023



Dat is nog niet alles vandaag, er waren ook nog macro's. Vorige maand schrok de beurs zich een hoedje van de duikelende New York Fed Index: toch recessie? Dat gevaar lijkt nu met dit dik meevallende februaricijfer even afgewend.



Kijk aan, de Amerikaanse detailhandelsverkopen vallen ook al mee.



Intussen is het beurssentiment gedraaid, er zijn eindelijk weer eens meer bulls dan bears. Of is het jammer genoeg?

8) The Bulls Are Back



Bulls finally outnumber Bears in the AAII Sentiment Poll, ending a record streak of 44 consecutive weeks of bearish sentiment. We haven’t seen more Bulls than Bears in this poll since March 2022.



Video: https://t.co/KpR9Az78Ra pic.twitter.com/zuvfngFR8K — Charlie Bilello (@charliebilello) February 15, 2023



Nog één ding over de brede markt vandaag: opmerkelijke transacties waren er in Q4 van Warren Buffett's Berkshire Hathaway. Al na drie maanden verkoopt hij al grootste deel van TSMC?! Het gebeurt zelden dat hij, de buy & hold belegger die hij is, al zo snel zo'n groot belang in zo'n groot fonds verkoopt.

Verder verkoopt hij een deel van Chevron en breidt hij zijn positie in Apple uit. Voor het hoe en waarom moeten we afwachten, of Buffett misschien vandaag commentaar geeft op de networks (meestal CNBC of Yahoo!), of anders op de Q4-cijfers of de aandeelhoudersvergadering dit voorjaar.



Belanden we eindelijk bij de brede markt uit. De aandelen spreken voor zich en ondanks die dollar gaan goud en olie wel erg hard onderuit. Bitcoin heeft dan weer de geest, ondanks intussen bijna dagelijks dingetjes, akkefietjes en een rood aanlopende SEC.



Zoals gezegd, de rentes tikken een paar beeps bij.



Beursplein 5

Dit zijn de bankadviezen vandaag met ING dat DSM verlaagt en KPN verhoogt. Let wel, Barclays herhaalt het koersdoel van €106 voor Alfen. Het is geen verhoging. Adyen stijgt ondanks een verlaging van KBC en Goldman Sachs verandert niets aan dat koersdoel en advies. Geldt ook voor JPMorgan met Air France-KLM.

Klik op het plaatje voor verdere details.



Verder nog iets? Offensief, defensief, cyclisch, financials en wat voor smaken we nog meer op het Damrak, er is op cyclicals na geen grote marktbrede gemene deler vandaag. Alles beweegt door elkaar.

TSMC staat -6,2% in New York na -3,5% vannacht in Taiwan. U weet intussen waarom, maar het lijkt onze chippers niet veel te deren

Cyclische waarden liggen goed tot aardig. Misschien omdat het recessiespook hoe langer hoe meer verdwijnt: zie ArcelorMittal, AkzoNobel, Signify, IMCD, DSM, Aperam en misschien ook OCI

Vastgoed heeft betere dagen gekend, Unibail, Eurocommercial, Vastned en NSI. Wereldhave valt nog mee

ING blijft maar worstelen met €13. Kijk naar de jaargrafiek en u bent vast geneigd om technisch te gaan kijken

Philips is een beetje dood geld aan het worden sinds de cijfers

Bij handelsfonds Air France-KLM moet u zerker technisch kijken

Leuke stijging van Just Eat Takeaway, maar per saldo zijwaarts het fonds sinds november

Azerion blijft maar dalen, dalen en dalen

Oh ja, morgenvroeg is het druk op het Damrak. Heel druk.