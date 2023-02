Ahold, Heineken en het succes van 'domme business' op Beursplein 5

Op 4 maart bestaat de AEX veertig jaar. Ahold (Delhaize) en Heineken zijn twee van de weinige fondsen die al die tijd in de index zaten. Een supermarktketen en een bierbrouwer, het is niet de meest sexy business. Het zijn ook niet twee aandelen waarmee u het grote publiek op het puntje van de stoel krijgt.

En toch is het lucratief. Bruto herbelegd deden beide fondsen en de index sinds die start tot en met nu per saldo per jaar:

AEX: 10,4%

Ahold Delhaize: 11,0%

Heineken: 12,4%

Eten en drinken, het betaalt pensioenen. Ruim. Want waar we er in de regel dertig jaar voor uittrekken om ons eigen huis af te lossen, bouwen we in principe in veertig jaar een pensioen op. Het is daarom een mooi moment om daar bij die veertigjarige AEX (laat onze ijdele diva het maar niet horen) eens naar te kijken.



De fantasie kwam en ging

Het is meteen een leuke quiz: wie weet welke fondsen behalve Ahold Delhaize en Heineken van meet af aan in de toen nog dertien namen tellende index zaten? Shell (dat toen nog Koninklijke Olie heette, das war einmal), Unilever (nu 100% Brits), Philips en Akzo(Nobel). In juni 1983 werd Aegon toegevoegd.

Dat is alles. Sindsdien kwamen en gingen tientallen namen: ABN (Amro), KLM, Gist-Brocades, Hoogovens, NN (dat een comeback maakte), Versatel, UPC, KPNQwest, Hagemeyer, Fortis, Getronics, BAM, BolsWessanen en Just Eat Takeaway om er een paar te noemen. De fantasie kwam en ging, zo mag u het ook zeggen.

Want uiteindelijk overleefde in de index alleen domme business als de genoemde supermarktketen en bierbrouwer, maar ook energie (Shell), verf (AkzoNobel), eten en verzorging (Unilever) en scheerapparaten. Dat is helaas zowat het enige product waarop alleskunner & allesverprutser Philips consequent marges maakt.

Schandaalvrij Heineken



En zelfs dat ging niet van een leien dakje. Onder CEO Cees van der Hoeven ging Ahold Delhaize wel even de wereld veroveren. Het deed te veel te dure overnames en een boekhoudschandaal deed het bedrijf in 2003 bijna de das om. De winkels draaiden echter door en dan is er toch nog zo'n rendement over veertig jaar.



Het laat overtuigend zien dat beleggingsrendement met bloed, zweet en tranen komt, zelfs als u in defensieve, domme businessaandelen zit. Als u goed kijkt ziet u dat behalve AkzoNobel ook Shell, Unilever, Heineken en Philips groeiaandelen waren. En alle kenden ze drama's, schandalen, toestanden en koersimplosies.

Alleen familiebedrijf Heineken bleef dit alles bespaard. Misschien dat het fonds (mede) daarom structureel zo duur is, maar dat is gissen en is zeker geen garantie. Een ding is zeker: beleggingsrendement komt nooit aanwaaien. Eminence grise Charlie Munger zegt dat u altijd rekening moet houden met -70% op uw belegging.

En dan zijn dit nog defensieve beleggingen. De risico's bij groeiaandelen zijn nog veel en veel groter, zie het komen en gaan van al die hippe en snelle fondsen in de AEX maar. Dat u het ook even weet als u in de facto monopolist ASML zit en zich veilig waant. Zie Alphabet maar de laatste maanden: het kan zomaar anders zijn.

En toch: buy & hold loont als u bent gespreid en u... het decennia volhoudt. Het is de drang om snel rijk te worden, die ons de das omdoet. Ritjes maken, stock picken, timen, ongeduld en de drang om outperformance te halen zorgen voor een nog groter verloop onder (zogenaamde) beleggers dan onder de fondsen in de AEX.