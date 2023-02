Er is opluchting voorbeurs, maar geen euforie

De AEX-indicatie is +0,7% - valt dat niet een beetje tegen met al die vrolijkheid ineens?

Want de Fed heeft een roze bril opgezet, ING heeft op het eerste gezicht goede cijfers, Wall Street scoorde +1,1% voor de S&P 500 en +2,2% voor de Nasdaq 100 en Meta ging +20% bonkers op meevallende cijfers. De truc is dat EUR/USD een cent stijgt en de markt met de rally sinds oudejaarsdag de Fed gewoon vóór is.

En dan hebben we vanmiddag de ECB nog met twee kwartjes verhoging en vanavond zijn er cijfers van Alphabet, Amazon en Apple. Inderdaad zijn ze hopelijk Triple A.

Europese futures doen dus maar een halfje hoger

De Amerikaanse doen tussen vlak (blue chips) en +0,3% (tech)

In Azië gebeurt er echter amper iets, alles bescheiden groen. Niks bijzonders, Tencent +0,6%

De volatiliteit (CBOE VIX-index) staat wel -7,9% op 17,9

De dollar zakt 0,2% verder naar 1,1011

Goud doet +0,4%, olie stijgt net 0,1% en crypto doet het met een paar tienden tot ruim een procent

De EU-rentes verwachten ook een tikje duivische ECB? De Amerikaanse rente kelderde gisteravond al twaalf basispunten.



Shell rolt nu om 08:00 uur door en dat is kort tijd om de meest complexe cijfers van het Damrak te duiden. Kom voorbeurs nog even terug voor meer.

02 Feb - 08:01:16 [RTRS] (SHEL.L) - SHELL PLC - DIVIDENDS DECLARED TO SHELL PLC SHAREHOLDERS FOR Q4 2022 AMOUNT TO $0.2875 PER SHARE

02 Feb - 08:00:25 [RTRS] (SHEL.L) - SHELL PLC - ANNOUNCES A SHARE BUYBACK PROGRAMME OF $4 BLN



De op het eerste gezicht goede cijfers - lees hier het hele wedstrijdverslag - van ING moeten in twee delen:



Want pas op pagina 3 vindt u de stroppenpot. Bijna een kwart minder dan het vorige kwartaal. Wellicht zegt dit iets over een recessie die niet echt bijt en misschien alweer over is. Want kort de bocht heeft ING vooral exposure aan bedrijfsleningen en en ABN Amro meer aan de hypotheekmarkt.

Het totale dividend over 2022 komt uit op €0,641.



Uit eigen werk en liveblog van gisteravond dan maar, de Fed ziet licht aan het eind van de inflatie- en economische tunnel! De centrale bank verhoogde zoals verwacht gisteravond de rente met één kwartje, vertelde niet hoeveel er nog meer komen, maar denkt nog niet te gaan verlagen dit jaar.

Krijgt de markt weer gelijk? Fed-voorzitter Jerome Powell is klip en klaar in zijn persconferentie van het Fed-rentebesluit van vandaag: er is duidelijke data dat inflatie op haar retour is. Bovendien dipt de economie nu, maar het is eigenlijk geen recessie en voor dit jaar zit er groei in het vat.

De koersen reageerden zoals gezegd opgetogen, maar:

Waarom geen euforie bij zo'n mooi en onverwacht bericht? Dit is niet onverwacht voor de beurs. De markt prijsde dit ook al (voorzichtig) in met onder meer rentes die kort door de bocht niet boven 5% uit gingen. Het lijkt op 2021, toen de markt al inflatie rook en de centrale banken die nog niet zagen.

En zo reageerden EUR/USD en de US Ten Year Treasury Yield (paars) - 1,10 en een basispuntje of twaalf dus:



En het bleef nog lang onrustig op de Big Board, want de (omzet)cijfers en outlook van Meta vielen eindelijk weer eens mee! Of is het meer opluchting dat het niet nog slechter wordt? Niels Koerts was er als de kippen bij gisteravond:

De omzet kromp met 4% tot €32,2 miljard maar dat is aanmerkelijk beter dan de $31,65 miljard waarop de markt rekende.

Het aantal dagelijkse actieve gebruikers stijgt met 5% tot 2,96 miljard, terwijl de consensus lag op een stijging van slechts 2,5%.



De winst per aandeel per aandeel ($1,76) valt wel lager uit dan verwacht, het aantal advertentie-impressies (+23%) zit stevig in de lift.



Meta doet een serieuze poging doet om de kosten omlaag te brengen. Tot slot heeft Meta een extra aandeleninkoopprogramma ter waarde van $40 miljard aangekondigd.



Nu de ECB nog vanmiddag: de economie valt wellicht mee in de EU, maar de inflatie dan? En dat is het enige mandaat van de bank (hoewel ze zichzelf ook een ESG- en duurzaam mandaat heeft toegeëigend). Het woord is vanmiddag aan president Christine Lagarde.



Screendump Bloomberg:



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:20 Duitse export omlaag

07:59 Meer winst voor Sligro

07:51 AEX naar verwachting hoger van start na rentebesluit Federal Reserve

07:49 ING ziet voorzitter raad van commissarissen vertrekken

07:43 Mithra werkt samen met Duits VaRi Bioscience

07:30 Winst ING schiet omhoog

07:28 Roche ziet omzet licht stijgen

07:06 ASMI investeert 100 miljoen in Zuid-Korea

06:51 Europese beurzen openen naar verwachting hoger

06:44 Beursagenda: macro-economisch

06:43 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:43 Beursagenda: buitenlandse fondsen

01 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

01 feb Meta verrast met vooruitblik

01 feb Wall Street sluit hoger na rentebesluit Fed

01 feb Olieprijs daalt

01 feb Wall Street hoger na rentebesluit Fed

01 feb Update: Fed verhoogt rente met 25 basispunten

01 feb Fed verhoogt rente met 25 basispunten

01 feb Wall Street wacht op Fed

01 feb Europese beurzen sluiten verdeeld

De AFM meldt deze shorts:



Besi dus:



De agenda is vol met de ECB dus en kijk eens wie er allemaal nabeurs Wall Street doorkomen. We bloggen live.

07:00 ING - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Shell - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Sligro - Cijfers vierde kwartaal



07:00 Deutsche Bank - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Infineon - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Roche - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

13:00 Eli Lilly - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Harley-Davidson - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Honeywell - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Merck - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Alphabet - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Amazon - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Ford - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Gilead - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:30 Apple - Cijfers eerste kwartaal (VS)



08:00 Handelsbalans - December (Dld)

13:00 Bank of England - Rentebesluit (VK)

14:15 Europese Centrale Bank - Rentebesluit (eur)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:45 Europese Centrale Bank - Toelichting rentebesluit (eur)

16:00 Fabrieksorders - December (VS)

En dan nog even dit

Gezellig dagje:

WATCH: U.S. stocks rallied to close higher after Federal Reserve Chair Jerome Powell acknowledged that inflation was starting to ease in remarks following a quarter-point rate hike by the U.S. central bank https://t.co/nVtOZg2YoJ pic.twitter.com/5ft97V1ULY — Reuters Business (@ReutersBiz) February 2, 2023



Druk ook vandaag:

Central banks, bank earnings and more economic data.



Investors, here's your What to Watch for Thursday https://t.co/bFZO8Bohf3 pic.twitter.com/eInEPcvkuM — Bloomberg Markets (@markets) February 2, 2023



Bij dezen:

The Federal Reserve announced a quarter-point rate hike, the smallest one since it began to aggressively raise borrowing costs to curb rampant inflation https://t.co/cSAEVtSDlp pic.twitter.com/zmepjnP1JM — Reuters Business (@ReutersBiz) February 2, 2023



Vanmiddag weer:

The ECB is about to deliver another half-point increase in interest rates, though investors will be more interested in clues about where borrowing costs are headed beyond this week https://t.co/Z3MND1Qhpb — Bloomberg Markets (@markets) February 2, 2023



Dit dus:

Meta's 'Year of Efficiency' was everything Wall Street needed to hear from Zuckerberg https://t.co/NpjJ7NAwiX — CNBC (@CNBC) February 2, 2023



-8,5% as we speak:

India's Adani Enterprises withdrew its $2.5 billion secondary share sale after Adani Group shares plummeted on concerns raised by a U.S. short seller. Here is a timeline of events that have wiped $86 billion off the market value of Adani Group companies https://t.co/sTa6AT0VMZ — Reuters Business (@ReutersBiz) February 2, 2023



Veel plezier en succes vandaag.