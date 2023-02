Shell boekt beduidend meer winst dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell heeft in het vierde kwartaal van 2022 meer winst geboekt dan een jaar eerder, maar ook op kwartaalbasis, terwijl de operationele vrije kasstroom op jaarbasis veel hoger uitviel dan verwacht. Dit bleek donderdag uit cijfers van de energiereus. Shell boekte een aangepaste winst van 9,8 miljard dollar, ruim meer dan de 6,4 miljard dollar in het vierde kwartaal van 2021, en ook iets meer dan de 9,5 miljard dollar in het derde kwartaal van vorig jaar. Dit laatste was niet verwacht. Analisten die bijdroegen aan de consensus samengesteld door Vara Research mikten op een aangepaste winst van 8,0 miljard dollar in de laatste drie maanden van 2022. De gemiddelde analistenverwachting was dat bij de tak Integrated Gas de winst iets zou teruglopen van 4,0 naar 3,8 miljard dollar. Maar Shell meldde een winst van 6,0 miljard dollar. Voor de divisie Upstream werd een winst voorzien van 3,4 miljard dollar. Dat was een jaar eerder 2,8 miljard dollar. Hier kwam Shell uit op 3,1 miljard dollar. Chemicals & Products was volgens de analisten goed voor een winst van 0,8 miljard dollar. Dat werd 0,7 miljard dollar. Een jaar eerder maakte deze divisie nog een verlies van 0,1 miljard dollar. De tak Renewables, in het laatste kwartaal van 2021 nog goed voor een heel kleine winst, verdiende in het vierde kwartaal van 2022 0,3 miljard dollar. Dat zou volgens de analisten een verlies van 0,1 miljard dollar zijn. In heel 2022 kwam de aangepaste winst van Shell uit op 39,9 miljard dollar. Dat is een ruime verdubbeling ten opzichte van de 19,3 miljard dollar in 2021. Kasstroom De operationele vrije kasstroom van Shell kwam in het afgelopen kwartaal uit op 22,4 miljard dollar. Dat was een jaar eerder in hetzelfde kwartaal 8,2 miljard dollar. Door de analisten werd dit ingeschat op 18,2 miljard dollar. Dividend Shell keert een dividend uit van 0,2875 dollar per aandeel. Dat was een kwartaal eerder 0,25 dollar. Daarnaast zal Shell voor nog eens 4 miljard dollar aan eigen aandelen inkopen. Dit programma moet afgerond zijn voordat Shell met de cijfers over het lopende eerste kwartaal komt. Bron: ABM Financial News

