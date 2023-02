Winst ING schiet omhoog

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft in het vierde kwartaal van 2022 de winst omhoog zien schieten dankzij een duidelijke toename van de rentebaten, zoals ook verwacht. Dit maakte de bank donderdagochtend bekend.

In het afgelopen kwartaal steeg de nettowinst met 15 procent tot krap 1,10 miljard euro. De consensus hield rekening met een winst van 1,15 miljard euro. De winst voor belastingen kwam zelfs 28,5 procent hoger uit op 1,71 miljard euro tegen de consensusverwachting van 1,66 miljard.

De rentebaten trokken dan ook aan van 3,29 miljard naar 3,86 miljard euro, waardoor de totale opbrengsten met 5,3 procent stegen tot 4,9 miljard euro. Wel zag ING de fee-inkomsten op jaarbasis met 4 procent dalen tot 888 miljoen euro.

Een deel van de verbeterde rentebaten is volgens Kepler Cheuvreux te danken aan de langzame 'pass-through' van de hogere marktrentes. Dat wil zeggen, de vertraging waarmee de gewijzigde beleidsrentes worden doorvertaald naar de daadwerkelijke rentetarieven die banken ontvangen en betalen voor leningen en spaargelden.

In heel 2022 stegen de totale opbrengsten fractioneel tot 18,56 miljard euro. De consensus mikte op 18,24 miljard euro. De operationele kosten bleven over het hele jaar grofweg gelijk op 11,2 miljard euro, hetgeen de consensus ook verwachtte.

"Ondanks het uitdagende klimaat en de effecten van de coronacrisis, presteerden we goed", zo stelde CEO Steven van Rijswijk donderdag.

"We beperkten de kostengroei, ondanks de impact van hogere salarissen en hogere marketingkosten, die nodig waren om het klantenbestand verder te laten groeien."

ING verwelkomde in het afgelopen jaar 585.000 nieuwe zogeheten primaire klanten, waardoor het klantenbestand tot 14,6 miljoen steeg. Dat is 4 procent meer dan eind 2021.

De CET1-kapitaalratio daalde in het afgelopen kwartaal op kwartaalbasis met 0,2 procentpunt tot 14,5 procent. Verder deed ING afgelopen kwartaal 269 miljoen euro in de stroppenpot. Dit is beduidend meer dan de 96 miljoen euro in het derde kwartaal.

ING wil een slotdividend uitkeren van 0,389 euro per aandeel over 2022. Er werd in augustus al een interim-dividend uitgekeerd van 0,17 euro per aandeel, naast een bedrag van 0,082 euro per aandeel in november 2022.

CEO Van Rijswijk zei dat hij overtuigd is dat ING in de huidige onzekere markt goed kan blijven presteren.