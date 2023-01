'Shell heroverweegt ambities om nutsbedrijf te worden' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Shell

(ABM FN-Dow Jones) Shell evalueert of de levering van energie aan huishoudens in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Duitsland nog wel past in de strategie van het bedrijf. Dat meldde persbureau Bloomberg op basis van een brief van Shell aan medewerkers. Het zou een aanzienlijke draai zijn voor Shell, dat recent ambities had om een grote energieleverancier voor huishoudens te worden. Europese energiebedrijven, die elektriciteit en gas aan huishoudens verkopen, stonden afgelopen jaar zwaar onder druk, door de sterke stijging van de energieprijzen na de Russische invasie in Oekraïne. De evaluatie die nu is aangekondigd, wijst erop dat Shell zich kan terugtrekken uit deze tumultueuze bedrijfstak, waar de marges laag zijn. De energiereus boekt intussen recordwinsten met de productie van olie en aardgas, terwijl het ook pogingen doet de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen. De evaluatie zal een aantal maanden duren, volgens het bericht van Bloomberg. Bron: ABM Financial News

