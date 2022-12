Slotcall: Deze +4,6% is niets meer dan een doekje voor het bloeden

Beleggers beleefden een vrij sombere dag op het Damrak. De AEX sloot 0,5% lager met Unibail (-4,8%) als hekkensluiter. AMX-aandeel Fugro (+4,6%) probeert een beetje bij te komen na de afstraffing van gisteren. Dit is echter niets meer dan een doekje voor het bloeden.

Meer belasting voor beleggers

Beursjaar 2022 is er voor zowel aandelen- als obligatiebeleggers een om snel te vergeten. Langlopende obligaties werden als gevolg van de gestegen rente minder waard en ook de aandelenkoersen hebben een veer gelaten. De AEX-herbeleggingsindex noteert year to date ruim 10% in het rood. Beleggers die hoopten op een handreiking van de Belastingdienst, komen echter bedrogen uit.

Sterker nog: de belastingen voor beleggers gaan in 2023 fors omhoog. Het is algemeen bekend dat het algemene belastingtarief in Box 3 tot en met 2025 jaarlijks met 1 procentpunt wordt verhoogd. Hierdoor betalen beleggers over hun fictieve winst in 2023 circa 32% belasting. Dit was in 2020 nog 30%.

Fictief rendement volgend jaar flink omhoog

Wat echter onopgemerkt is gebleven is dat het fictieve rendement voor beleggers in Box 3 komend jaar stevig omhoog gaat. Waar het fictieve rendement in 2022 nog uitkwam op 5,53%, ligt het voorlopige tarief in 2023 op 6,17%.

Om het verschil tussen het oude systeem in 2020 en het nieuwe systeem in 2023 duidelijk te maken, schetst analist Niels Koerts voor u vijf verschillende situaties: de belegger met een vermogen van €50.000, €100.000, €250.000, de miljonair en de miljardair.

Herstel goudprijs biedt perspectief voor Barrick Gold

Voor Barrick Gold (+3,6%) draaide de wind afgelopen weken naar een veel gunstigere richting. De goudprijs liep hard op en de olieprijs kwam juist hard af. Mijnbouwactiviteiten, waaronder het delven van goud en koper zoals in het geval van Barrick, verstoken veel fossiele brandstoffen. Een lagere olieprijs scheelt dus in de kosten.

Als het tegelijkertijd ook nog eens beter gaat aan de inkomstenkant dankzij een hogere goudprijs, verbetert het beeld voor beleggers heel snel en dat is nog niet terug te zien in de koers. Of dat ook betekent dat dit een subliem koopmoment is, leest u in de analyse van Barrick Gold.

Aantal afgegeven bouwvergunningen VS daalt ruim 11% op maandbasis

Het aantal afgegeven bouwvergunningen in de Verenigde Staten is in november flink gedaald, nadat in oktober ook al sprake was van een daling. In november daalde dit aantal met 11,2% tot 1,342 miljoen stuks. In oktober was er sprake van een afname van 2,4%.

Top 3 stijgers en dalers

Met +4,6% zijn Kendrion en Fugro stijgers van de dag. Unibail is daler van de dag, want Van Lanschot ging ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd daalde dit aandeel slechts zo'n 1,7%.

Rentes

De rentes staan de laatste dagen stevig in de lift. Vandaag is geen uitzondering.

Nederland: +9 basispunten (2,62%)

Duitsland: +9 basispunten (2,29%)

Italië: +8 basispunten (4,46%)

Verenigd Koninkrijk: +15 basispunten (3,65%)

Verenigde Staten: +9 basispunten (3,67%)

Brede markt

De AEX (-0,5%) presteerde vergelijkbaar met de Franse CAC 40 (-0,4%) en de Duitse DAX (-0,4%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 22,2 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,1%), Dow 30 (+0,1%) en de Nasdaq (-0,3%).

De euro stijgt 0,2% en noteert nu 1,063 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+1,7%) stijgt, maar niet zo hard als zilver (+4,2%).

Olie: WTI (-1%) en Brent (-1,3%) dalen.

Bitcoin (+1,4%) stijgt.

Het Damrak:

Van een decemberrally is het bij de AEX (-0,5%) nog niet gekomen. De Nederlandse hoofdindex koerst deze maand juist dik 2% láger. Maar geen nood, want Lukas Daalder legde ons twee weken geleden in de IEX BeleggersPodcast uit dat de decemberrally vaak pas richting het einde van de maand plaatsvindt.

(-0,5%) nog niet gekomen. De Nederlandse hoofdindex koerst deze maand juist dik 2% láger. Maar geen nood, want Lukas Daalder legde ons twee weken geleden in de IEX BeleggersPodcast uit dat de decemberrally vaak pas richting het einde van de maand plaatsvindt. S&P Ratings heeft de kredietwaardigheid van PostNL (-0,8%) verlaagd en wel om de volgende reden: "Een verslechtering van het consumentenvertrouwen en de inflatie wegen op de volumes van PostNL en drukken de marges in het pakketsegment."

(-0,8%) verlaagd en wel om de volgende reden: "Een verslechtering van het consumentenvertrouwen en de inflatie wegen op de volumes van PostNL en drukken de marges in het pakketsegment." De -8,2% van Van Lanschot Kempen ziet er enger uit dan-ie is. Het aandeel ging vandaag namelijk €1,50 ex-dividend. Daarvoor gecorrigeerd daalde het aandeel slechts zo'n 1,7%.

ziet er enger uit dan-ie is. Het aandeel ging vandaag namelijk €1,50 ex-dividend. Daarvoor gecorrigeerd daalde het aandeel slechts zo'n 1,7%. Na de rally van de afgelopen weken levert Fastned (-3,4%) vandaag weer wat in. Toch mogen beleggers niet klagen; sinds begin deze maand staat het aandeel nog altijd ruim 8% hoger.

(-3,4%) vandaag weer wat in. Toch mogen beleggers niet klagen; sinds begin deze maand staat het aandeel nog altijd ruim 8% hoger. Ebusco (+1,8%) vindt vandaag zijn weg omhoog. Als we iets uitzoomen op de koersgrafiek dan ziet die weg er echter anders uit. Het aandeel koerst nog altijd onder de €14, terwijl de stukken van de bussenfabrikant in augustus nog bijna voor €23 over de toonbank gingen.

