Waarom de AEX gaat zijwaartsen (en u weet het vast beter)

Strategie: ik middel ook, maar op twee sporen. Maandelijks gaat een vast bedrag naar de beleggingsrekening waarvan de helft bestemd is voor US Dividend aristocrats en de andere helft voor individuele aandelen. Die koop ik gestaffeld - halve positie per keer - en let ik op de weging (meer defensief dan risico in de portefeuille) plus een cash positie ter grootte van 2 posities te allen tijde vrij voor buitenkansjes (zoals Flatex gisteren).



Verder heb ik een beperkt bedrag op een turbo rekening om al naar gelang short of long te gaan in individuele aandelen, Munt paren en indices. Soms binnen de turbo's gehedged - short aex, long Adyen vandaag. De winsten room ik maandelijks af en koop ik Euro stoxx 50 trackers voor. Verlies wordt niet gecompenseerd, anders dan de vaste, maandelijkse en zeer geringe bijstortingen.



Verder heb ik mijzelf beperkt tot maximaal één aankoop per dag qua individuele fondsen.



Trackers gaan er nooit uit, enkel de individuele aandelen wanneer de weging in de portefeuille scheef groeit.



Na 2,5 jaar eindelijk een werkwijze gevonden die bij mij past.Metcsank aan de gecombineerde inzichten van jou Arend Jan en Niels Koerts.