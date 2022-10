Nog even voor de cijfers: waar ligt het aan bij ASML, Besi, ASMI en NXP?

Ik las gisteravond op de FD site een verhaal over ASML. In 2019 kwam 1,4 miljard omzet uit China en in 2021 2,7 miljard. De genoemde 15%. Het zou volgens het FD een behoorlijke klap zijn als ASML niets meer aan China mag leveren. Daar in volgt het FD hetgeen iedereen al weet die in ASML is geïnteresseerd.



ASML geeft in het artikel aan dat ze verwachten dat de DUV systemen ed gewoon aan China geleverd mogen blijven worden. In hetzelfde verhaal staat dat de VS de druk op Nederland zal opvoeren om te voorkomen dat chips of apparatuur vanuit Europa en dus ook Nederland naar de China gaat. Dit is uiteraard ook geen nieuw verhaal. Een ieder weet hoe de EU omgaat met wensen vanuit de VS. Het moraal van het verhaal is dat het zeer waarschijnlijk gewoon einde oefening China gaat worden voor ASML, is dat niet het geval in 2023 dan in ieder geval in 2024. De escalatie tussen de VS en China loopt gewoon flink op.



Als ASML bovenstaande boodschap echter dit keer nog niet duidelijk naar buiten brengt en hoop blijft uitspreken dan is de kans groot dat het aandeel omhoog gaat met de cijfers. Als ze het verhaal vertellen zoals ik denk hoe het werkelijk gaat lopen en ook wel in het FD verwoord wordt dan gaat ASML niet omhoog met de cijfers maar omlaag.