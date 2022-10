Nog even voor de cijfers: waar ligt het aan bij ASML, Besi, ASMI en NXP?

Op de dag van de krach komt onder meer ASML met Q3's en dag later Besi. Bijt de cyclus al en waarom zúlke koersen bij zúlke aandelen?

Bent u al nerveus voor woensdag 19 oktober? Op de verjaardag van de beurskrach 1987 tarten deze bedrijven het noodlot met Q3-cijfers. Op die dag zeeg de Dow Jones 22,6% ineen, de ergste daling ooit op één dag.

De AEX hield met -12,0% de schade beperkt. In de loop van maanden liep de schade er weer uit. Het had geen blijvende impact, laat staan dat de krach een trigger was voor een depressie à la 1929. Nooit is achterhaald waarom het gebeurde.

Dat geldt ook voor de grote boze beursdagen van eind oktober 1929. Niemand weet hoe en waarom de markt van het ene moment op het andere van euforie naar paniek overschakelde. Geldt ook voor bodems in de markt, zoals in 2009 en zelfs in 1932, toen de daling sinds 1929 pas op Dow Jones -89% tot staan werd gebracht.

Dubbel jubileum voor Just Eat Takeaway

Hoe dan ook, onderstaand lijstje bedrijven komt woensdag met cijfers en voor Just Eat Takeaway is het een dubbel jubileum: twee jaar na de intradagtop op €110,65. Zou Elon Musk het historisch besef hebben om expres op deze dag met Tesla-cijfers te komen? Hij is er toe in staat, hoewel hij meer aan zijn hoofd heeft. Hoe zou zijn parfum Burnt Hair lopen...?

06:45 WDP - Cijfers derde kwartaal

07:00 ASML - Cijfers derde kwartaal

07:00 Just Eat Takeaway - Cijfers derde kwartaal



07:00 Nestlé - Cijfers derde kwartaal (Zwi)

13:00 American Airlines - Cijfers derde kwartaal (VS)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers eerste kwartaal (VS)

15:00 Nucor - Cijfers derde kwartaal (VS)

18:00 Deutsche Börse - Cijfers derde kwartaal (Dld)

22:00 Alcoa - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 PPG - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers derde kwartaal (VS)

Just Eat Takeaway en Tesla hebben al winstcijfers (!) en verkoopaantallen Q3 doorgegeven en we kijken of Nestlé en P&G het verhaal van PepsiCo bevestigen dat mensen van uit eten weer naar thuis eten overgaan. PPG heeft net als AkzoNobel al gewinstwaarschuwd en verder heeft iedereen de wekker staan voor ASML - wereldwijd.

Geen waarschuwingen van onze chippers

Dat niet alleen, de volgende dag komt ook Besi al door. Ofwel, we kunnen dan beter concluderen of de enorme afstraffing van de chippers terecht, is of niet. En hoeveel we daarvan op conto van de stijgende rente kunnen schrijven, waardoor torenhoge waarderingen uit den boze zijn en in hoeverre de cyclus chippers parten speelt.

Het is u niet ontgaan de laatste tijd, het regent winstwaarschuwingen en -bijstellingen van ook grote namen als Nvidia, Samsung, Micron, AMD, Applied Materials en ook mindere goden. Onze chippers ASMl, ASMI, Besi en het Nasdaq genoteerde NXP hebben niet gewaarschuwd voor Q3. De aandelen zijn wel flink gedaald...

Dit zijn onze chippers versus de sectorindex SOX (in rood), sinds de top van de laatste (die een week eerder was dan de brede S&P 500). Geïndexeerd, alles staat in euro's. Waarom liggen onze chippers zó slecht, terwijl ze tot nu toe dit jaar populair gezegd alleen punten en komma's in hun verwachtingen hoefden bij te stellen?

Alle semiconductor-fondsen op een rij

Voor de numbercrunchende liefhebbers en als service ziet u hieronder de onderliggende data van de SOX-componenten (alles in dollars), met ASML en Besi (in euro's) extra toegevoegd. Merk de grote verschillen in waardering en koersen op, iedere afzonderlijke chipper heeft nu eenmaal een eigen gebruiksaanwijzing.

Alles op volgorde van de koers dit jaar, u ziet

Slotkoers gisteren

Prestatie dit jaar

Verwachte koerswinstverhouding

Verwachte winst per aandeel groei

Verwachte omzetgroei

Dividendrendement

Verwachte dividendgroei

Merk op dat het duurste fonds nog het beste is blijven liggen en het goedkoopste... Dat zegt dus ook niet altijd wat. (Klik op de tabel voor een grote, leesbare versie)

Gratis geld is op

Belt u over een jaar maar weer es, krijgt u spreekwoordelijk van de ASML-verkoopafdeling te horen, als u graag een EUV-machine wil bellen. Het orderboek puilt tot in lengte van dagen uit, het bedrijf heeft een monopolie, werkt al aan de opvolger van EUV en ondanks hapering in de supply chain draait het nog goed.

Kan beter, maar gegeven de omstandigheden lijkt het in control. Nee, daar ligt het niet aan, maar ASML is slachtoffer van haar eigen succes op de beurs. De waardering was veel en veel te hoog geworden gegeven de cyclus en vooral de rente. Het gratis geld is op en daarmee is het verhaaltje van torenhoge waarderingen uit.

Woensdag wordt op een winst per aandeel van €3,57 over Q3 gerekend op €5,41 miljard omzet. Meestal verslaat ASMl de consensus, maar het draait vooral om de outlook en het orderboek (met EUV machines). Dit keer tellen zeker de woorden van de CEO over sector, cyclus, economie en supply chain mee. En misschien wel China.

Zie hier het onderliggende plaatje sinds de ECB in januari 2015 aan het gratis geld ging en de de grote finale daarvan in 2020. De waardering is weer aardig in de buurt van toen. Omzet en winst zijn echter in de tijd omhoog gevlogen, dat wij dus met z'n allen en met de wijsheid achteraf iets te enthousiast hebben ingeprijsd.

Spotgoedkoop Besi?

Misschien moet u voor een draai of bodem in de koers misschien wel meer op het rentebord letten dan de grafiek en fundamentals van ASML zelf. Want ook onze analist Paul Weeteling kan daar maar weinig gaten in schieten.

Besi is veel cyclischer dan ASML en wordt geacht donderdag €0,66 winst per aandeel en €168,58 miljoen omzet te rapporteren. Het concern meldde dit jaar al een paar keer dat de cyclus bijt. Het fonds oogt nu spotgoedkoop, maar zelfs in dit korte tijdbestek ziet u hoe de cyclus in de omzet en de winst van Besi kan hakken.

Ofwel, spotgoedkoop kan alsnog duurkoop zijn. Volgens Weeteling is het verhaal toch hetzelfde als bij ASML en zo meteen ook ASMI: grote risico's op korte termijn - zelfs nu nog na alle dalingen - maar op lange termijn lijkt er geen vuiltje aan de lucht voor haar business.

ASMI is gedecimeerd dit jaar, maar is nog altijd even duur als begin 2020. Omzet en winst lijken zich echter negens wat van aan te trekken en de cyclus lijkt zelfs geheel afwezig. De Q3-cijfers en - daar draait het om - zijn volgende week op 25 oktober.

Hier in euro's NXP, dat hiervoor gecorrigeerd veel minder van de chiprally profiteerde dan haar drie Nederlandse zusjes. De koers is ook veel minder hard afgekomen. De chippers heeft grote exposure naar de automotive sector toe en die verklaart dit wellicht. Het fonds doet precies tien keer de verwachte winst.

Dat klinkt niet duur, maar als die omzet en winst gaan tegen zitten... Alles draait om de outlook dus.

Begint de cyclus te bijten?

Nogmaals, aan de prestaties van onze chippers ligt het niet dat ze (minstens) zijn gehalveerd sinds de top. Wel aan de waardering en de rente. Van de bedrijven hopen we dit rondje te horen of het ook aan de cyclus ligt, zoals in de afgelopen weken al zo veel (of te veel) buitenlandse chippers hebben laten weten.

Of de cyclus inderdaad nu past begint te bijten en misschien ook die protectionistische maatregelen van de VS tegen China zeer doen, is de grote vraag. Als omzetten en winsten gaan haperen kan er op papier nog veel meer van de koersen af. Dan mag u weer hopen en bidden dat de rentes gaan dalen.

Dat zou wat zijn, maar kijk er ook weer niet raar van op als operationeel ineens alles mis gaat bij deze bedrijven, maar dat de koers toch oploopt, omdat de rentes dalen. Of dat VS en China aardiger met elkaar omgaan. Eén ding is zeker: er gaat geen bel als de koersen hun low aantikken en vinger aan de knop, want het gaat altijd snel.