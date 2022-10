12 afgestrafte groeiers voor waaghalzen en durfals

Kent u deze? Anno februari 2001, dus net de dotcom-bubbel gemist, maar hieronder ziet u de - ja, die bestaat - de AEX Technology Index.

Dit zit er in en dan weet u dat de index uit ASML bestaat, een tikje Prosus en een likje ASMI en Besi. Just Eat Takeaway ook? Nou, niet meer... De rest krijgt u er spreekwoordelijk bij. Er zijn geen producten op deze index, want die zijn niet te maken met zoveel kleine en vaak illiquide aandelen. Adyen zit er inderdaad niet in.

ASML

Prosus

ASMI

Besi

Just Eat Takeaway

CM.com

Ordina

TomTom

Ctac

Ease2Pay

GeoJunxion

Lavide

MKB NedSense

MotorK

Rood Microtec

TIE Kinetix

Helaas is er geen herbelegde data. Het is wel wat u van technologie mag verwachten: heel hard omhoog of omlaag en er is of enorme outperformance, of juist underperformance. De index doet exact tegen tien keer de huidige winst, dat is ook wel eens wat meer geweest. Hier is de beginnersdata:

Market Cap: €295,57 miljard

YTD: -37,0%

Price/Earnings 10,09

Dividend yield 1,1%



Zo ziet het er onderliggend uit en het is natuurlijk des techs dat u veel niet-ingevulde cijfers bij met name de lokaaltjes tegenkomt. Lavide ziet er trouwens tegen - niet blazen - 0,07 keer de winst aardig uit. TIE oogt wat dat betreft taaier. Neem deze cijfers met een korrel zout, u weet dat er dan meer aan de hand is.



Vanwaar deze exercitie? Hierom:

This year has been brutal for high-growth stocks. There could be some values though, after all the carnage. https://t.co/cq58aagL7A — Barron's (@barronsonline) October 12, 2022

Barron's wijst op deze zwaar afgestrafte groeiaandelen, die dus niet meer hard groeien, van veel duurder intussen veel goedkoper zijn dan de markt (Nasdaq 100) en misschien wel de moeite van het oppikken waard zijn.

Volgens de methode van het blad, dat kijkt naar relatieve waardering en groei, komt niet één Nederlands techaandeel in aanmerking voor een plek in dit rijtje. Het is wel herkenbaar: wie van u zit er niet ook naar vooral de chippers te kijken, wanneer het weer kan?

U kunt inderdaad timen om all-in te gaan met groot risico dat u de verkeerd zit

U kunt al dan niet technisch plukjes bijkopen op de daling (doe ik zelf bij ASML)

U kunt wachten op een technische draai om all-in te gaan, of gestaffeld

Wat u ook doet, verlies nooit uw geduld. Dat is bijna per definitie kostbaar. En of u die twaalf Barron's-aandelen moet hebben? Adobe, AMD, Netflix, PayPal en Zoom: het waren in ieder geval mooie namen. Ze zijn het nu niet meer, maar kunnen het zeker weer worden. Dit is alleen meer gokken dan beleggen?