Het begint steeds meer op een echte crisis te lijken en AEX-indicatie voorspelt weinig goeds

De AEX indicatie is -0,8% na weer een horrorsessie vrijdag op Wall Street.

Oktober, misschien nog wel beruchter dan september, is begonnen en het nieuws begint steeds meer 2022 te worden. Slechte aandelenbeurzen, de dollar die alle valuta achter zich laat, een kantelende economie, geopolitiek waar niemand blij van wordt en vooral een imploderende obligatiemarkt.

Europese futures openen net als de AEX lager

De Amerikaanse staan 0,1% (Dow Jones) tot 0,5% hoger (Nasdaq 100)

In Azië staat op de 0,6% stijgende Nikkei 225 na alles rond 0,5% à 1,0% lager

De volatiliteit (CBOE VIX Index) staat -0,7% op 31,6

De dollar daalt nu weliswaar 0,3% naar 0,9823, maar is overal koning

Goud doet +0,4%, olie staat +2,5% op productiebeperkingplannen Opec en crypto staat 0,5% à 1,0% lager

De vastrentende markt houdt zich nog gedeisd, maar er is genoeg gespreksstof voor bij de koffieautomaat:



Er is namelijk een ware obligatiekrach gaande dit jaar, zo schreef ik gisteren nog in mijn vooruitblik en dat was net voor dit nieuws aan. Het al zo geplaagde Credit Suisse heeft een probleem.

Credit Suisse executives reassure investors after CDS spike -FT https://t.co/f6gNbnGVuj pic.twitter.com/PqGpyTvmQ4 — Reuters Business (@ReutersBiz) October 2, 2022

De slechte markten beginnen inderdaad hun tol te eisen. Natuurlijk gaan al de wildste geruchten rond en ook Deutsche Bank wordt al genoemd. Dit zijn echter nu de feiten en niet meer. Voor wie het stukje niet open krijgt:



Het zijn vooral de keihard afgekomen lange (staats)obligaties die hard aankomen. In het VK gaat de Bank of England die weer kopen, in alle haast besloten vorige week, om pensioenfondsen, verzekeraars en andere institutionele investeerders te beschermen. De rentes stijgen te hard en wie volgt, is dan snel de vraag.

I don't think #CreditSuisse is the next #Lehman.



But instead, another confirmation, after UK pension funds almost collapsed, that the current financial system can not handle (much) higher interest rates.



Some fall faster than others.



Chart: Credit Suisse credit default swap. pic.twitter.com/BUhky2EQuF — jeroen blokland (@jsblokland) October 2, 2022

En de koers van Credit Suisse, ach das war einmal:



Opgelet vandaag, want eerste van de maand en dan doen we het altijd met inkoopmanagersindices industrie over de afgelopen maand. Recessie of geen recessie, dat is de vraag. Moet u Taiwan zien, wij zijn om 09:00 uur en let vooral op Duitsland, VK en VS.



Gelukkig is er ook nog een beetje fantasie voorbeurs. Dat lijkt onbelangrijk, maar bedrijven die gewoon hun ding (blijven) doen, is natuurlijk wat straks weer de bull market drijft. Ach een bull market, hoe zou dat ook alweer zijn? De beren zijn intussen al bijna een jaar de baas in Amsterdam.

De AFM meldt deze shorts:

Besi is exact gehalveerd sinds de top eind vorig jaar, maar er zijn die nog meer down side zien.

De agenda zonder PMI's en China is zelfs de hele week gesloten.

00:00 Chinese beurzen gesloten (Chi)

00:50 Tankan index - Derde kwartaal (Jap)

16:00 Bouwuitgaven - Augustus (VS)

En dan nog even dit

Het doet overal zeer:

Asia's factory output mostly weakened in September as slowing demand in China and advanced economies added to the pain from persistent cost pressures https://t.co/7FnPDPGOil pic.twitter.com/UHQeqKqk8L — Reuters Business (@ReutersBiz) October 3, 2022

En de euro?

Strong dollar, collapsing pound and battered yen make some investors bet on orchestrated intervention in FX markets, survey shows https://t.co/YNQTbcnIYb — Bloomberg Markets (@markets) October 3, 2022

Zie Nike:

Shoppers have shifted their spending away from things like apparel and footwear — in favor of travel and entertainment — leaving retailers with too much full-price stock https://t.co/yJWP05Wv1K — Bloomberg Markets (@markets) October 2, 2022

Zelfs Tesla:

Tesla delivered 343,830 cars worldwide in the third quarter, another record but less than expected https://t.co/E9npL24LYD — Bloomberg Markets (@markets) October 2, 2022

Toe maar, $682 miljoen in assets.

China's Xiaomi says it will protect its business interests after India freezes its assets https://t.co/ayDbRjL32W pic.twitter.com/8cZacvQymi — Reuters Business (@ReutersBiz) October 3, 2022

Yup:

A $1 trillion burden looms for the world's borrowers refinancing debt https://t.co/6tj2qguPEk — Bloomberg Markets (@markets) October 3, 2022

Bolsonaro versus Lulaover vier weken:

Here are some global stocks to watch for as Brazil's presidential vote heads to a runoff: https://t.co/MJE7maPja0 pic.twitter.com/wUYgSEw7NM — Bloomberg Markets (@markets) October 3, 2022

Hopen is verkopen:

“The overall price has got to do better, and once it does, the retail investor will become excited again” https://t.co/ObHWSTsLco — Bloomberg Markets (@markets) October 2, 2022

Onduidelijk is nog of het ding de dip ook kan kopen. Altijd.

WATCH: Elon Musk showed off a prototype of the humanoid robot 'Optimus', predicting that Tesla would be able to produce millions and sell them for under $20,000 — less than a third of the price of a Model Y https://t.co/qW9aLH2Hss pic.twitter.com/pMd4OdPM4X — Reuters Business (@ReutersBiz) October 3, 2022

Veel plezier en succes vandaag.