Slotcall: 80% inflatie, dus tijd voor een forse renteverlaging

quote: ischav2 schreef op 22 september 2022 18:39: Ik zou juist zeggen dat met schulden gefinancierde bedrijven meer de Sjaak zouden zijn. Zie het niet in koersverloop.

Het gaat om de contante waarde van de toekomstige winsten, bij 4% rente is een euro winst over een jaar vandaag (ruwweg) 0,96 waard, en bij 5% rente 0,95.Een euro winst over 10 jaar is vandaag bij 4% rente 1/1,04^10 ofwel ruim 67 cent, en bij 5% rente ruim 61 cent waard.In theorie is de prijs van een aandeel gelijk aan de contante waarde van de toekomstige opbrengsten, dus als die opbrengsten ver in de toekomst liggen wordt de contante waarde lager bij een rentestijging.Overigens heb je wel gelijk dat wat vandaag gebeurt onbegrijpelijk is: de rentestijging is precies wat er verwacht werd en toch schrikken we ons een hoedje?Ook die dot-plot kan ik niet als verklaring geven, de eindwaarde is ook weer wat iedereen verwachtte, alleen maximaal 3-6 maanden eerder. Dat maakt ook het verschil niet.