Slotcall: 80% inflatie, dus tijd voor een forse renteverlaging

Het lukte de AEX () vandaag niet om het niveau van gisteren te halen; vooral de chippers en Unibail-Rodamco () trokken de index omlaag. De Fed kondigde gisterenavond aan de rente met 75 basispunten te verhogen. Daarbij was de zogeten dot plot toch wat steiler dan waar beleggers op gerekend hadden.

In navolging van de Federal Reserve was er nog een aantal landen dat vandaag de rente verhoogde. Zo deed Zwitserland er ook 75 basispunten bij, waar gerekend werd op een verhoging van slechts 50 basispunten. Daarmee komt de rente bij de Zwitsers nu uit op 0,5%.

In Noorwegen werd de rente vandaag met 50 basispunten verhoogd tot 2,25%. De centrale bank waarschuwde alvast dat in de rente in november waarschijnlijk verder verhoogd zal worden.

Renteverláging

Zoals iedereen wel weet worden de rentes verhoogd om de hoge inflatie tegen te gaan. Maar degenen die denken dat de inflatie hier al hoog is, moeten eens een kijkje nemen over de Turkse grens. Daar is de inflatie opgelopen tot een angstaanjagende 80%. Gelukkig heeft de Turkse centrale bank een meesterlijk plan bedacht om dit tegen te gaan: de rente verlagen. De rente wordt met maar liefst 100 basispunten omlaag gebracht naar 12%.

Nu wil het geval dat het beleid dat door de centrale bankiers wordt aangedragen niet altijd met open armen wordt ontvangen door president Erdogan. Hij heeft een flinke vinger in de pap en zijn koppigheid heeft de Turkse munt al een heel omlaag geholpen.

Daar lijkt vervolgens vaak een centrale bankier of econoom voor te moeten boeten. Met de alsmaar verder oplopende inflatie de afgelopen maanden heeft de Turkse leider dan ook al aardig wat centrale bankiers versleten. Afijn, laten we hopen dat deze tweede renteverlaging van dit jaar wel het gewenste effect heeft.

Landen met de hoogste inflatie

Schrok u van die 80% inflatie? Het kan nog erger. Toegegeven, wereldwijd zijn er maar weinig landen die wat inflatie betreft een grotere wanprestatie kunnen leveren, maar ze zijn er wel. Zo is de geldontwaardering in Venezuela (114%), Soedan (125%), Syrië (139%), Libanon (162%) en Zimbabwe (285%) nog extremer.

Er zijn overigens slechts twee landen waar op dit moment sprake is van déflatie: het Afrikaanse Benin, waar sprake is van 0,3% deflatie en de Solomoneilanden waar de deflatie 0,6% is.

Meer werkloosheidsuitkeringen aangevraagd in de VS

De initial jobless claims in de Verenigde Staten zijn afgelopen week gestegen. Dit is het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in Amerika. Dit aantal klom afgelopen week met 5.000 tot 213.000. Zoals te zien in de grafiek hieronder is dit nog altijd een laag niveau.

Meta op het laagste niveau sinds januari 2019

Meta (-0,3%) heeft een sterke marktpositie, lijkt redelijk recessieproof, verdient geld als water en beschikt over een oorlogskas van $40 miljard. Toch koerst het aandeel op het laagste niveau sinds januari 2019. Of het al tijd is om de handdoek in de ring te gooien, leest u in de uitgebreide analyse van Meta.

The Wall Street Journal meldt dat #Meta een reorganisatie gaat doorvoeren. Dit is uiteraard niet uit luxe.



Mede door de opkomst van TikTok en de privacy-update van Apple staat de omzet van Meta onder druk.



Toch zie ik kansen. Hieronder leest u waarom.https://t.co/KTcCW5bCLp pic.twitter.com/8AsWRj7MNk — Niels Koerts (@KoertsNiels) September 22, 2022

Beleggers geloven CTP niet

Tijdens de tweedaagse beleggingsdagen en tour heeft het logistiekvastgoedfonds CTP (-3,4%) nieuwe financiële doelen afgegeven. Die impliceren een winstgroei van 20% volgend jaar. Dat klinkt mooi, maar beleggers zien dat nog niet helemaal gebeuren.

Ook analist Peter Schutte nam het aandeel nog eens onder de loep en kwam daarna tot een advies en koersdoel. Deze informatie vindt u uiteraard in de volledige analyse van CTP.

Podcast met Paul Weeteling

Morgen verschijnt er weer een gloednieuwe aflevering van de IEX BeleggersPodcast. Niet alleen marktcommentator Arend Jan Kamp en analist Niels Koerts zullen daarin te horen zijn, want ook techaandelenanalist Paul Weeteling zal aanschuiven. Vragen aan het trio kunt u achterlaten in de reacties hieronder.

Rentes

De marktrentes stijgen vrolijk door. In Nederland tikken er tien basispunten bij en daarmee komt onze tienjaarsrente uit op 2,29%, het hoogste niveau sinds 2013.

Brede markt

De AEX (-1,9%) presteerde nog iets slechter dan de Franse CAC 40 (-1,7%) en de Duitse DAX (-1,7%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 28 punten.

Wall Street koerst in het rood: S&P 500 (-1%), Dow 30 (-0,5%) en de Nasdaq (-1,7%).

De euro daalt 0,2% en noteert 0,982 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,3%) en zilver (-0,8%) dalen beide.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+0,7%) vinden hun weg naar boven.

Bitcoin (+0,3%) klimt een beetje.

Het Damrak:

Opzoek naar een relatief aantrekkelijk gewaardeerd aandeel? Kijk dan eens naar Unilever (-0,0%), zeggen analisten van Credit Suisse. Zij menen dat het aandeel op dit moment koopwaardig is. Daarnaast noemen zij de komst van een activistische aandeelhouder. "We denken dat vele beleggers wachten op het management van Unilever om de groei en het marktaandeel radicaler aan te pakken. En we denken dat dit ook gaat gebeuren." Credit Suisse merkt verder op dat de verkoopprijzen hoog liggen en dat de inkoopkosten juist matigen. Dat is goed voor de marge.

(-0,0%), zeggen analisten van Credit Suisse. Zij menen dat het aandeel op dit moment koopwaardig is. Daarnaast noemen zij de komst van een activistische aandeelhouder. "We denken dat vele beleggers wachten op het management van Unilever om de groei en het marktaandeel radicaler aan te pakken. En we denken dat dit ook gaat gebeuren." Credit Suisse merkt verder op dat de verkoopprijzen hoog liggen en dat de inkoopkosten juist matigen. Dat is goed voor de marge. De chippers hadden het vandaag erg zwaar: ASML (-5,2%), ASMI (-6,6%) en Besi (-6,3%).

(-5,2%), (-6,6%) en (-6,3%). Als hooggewaardeerd en volatiel techbedrijf mag het geen verrassing zijn dat ook Adyen (-3,1%) vandaag inlevert. Daarnaast heeft Barclays zijn koersdoel voor het bedrijf met €100 verlaagd naar €1.830. Een koopadvies is wel nog altijd van kracht.

(-3,1%) vandaag inlevert. Daarnaast heeft Barclays zijn koersdoel voor het bedrijf met €100 verlaagd naar €1.830. Een koopadvies is wel nog altijd van kracht. Degroof Petercam heeft zijn koersdoel voor OCI (-0,6%) flink verhoogd. Was dit eerst €39, is dit nu €45. Het nieuwe koersdoel gaat nog altijd gepaard met een koopadvies.

(-0,6%) flink verhoogd. Was dit eerst €39, is dit nu €45. Het nieuwe koersdoel gaat nog altijd gepaard met een koopadvies. Omdat Pharming (-4,2%) de gemoederen op het IEX-forum altijd bezighoudt, is hier nog een klein nieuwtje van vandaag: BlackRock heeft zijn belang in het biotechbedrijf verkleind. Eerder deze week had BlackRock nog een belang van zo'n 3%, nu is dat nog zo'n 2,9%.

(-4,2%) de gemoederen op het IEX-forum altijd bezighoudt, is hier nog een klein nieuwtje van vandaag: BlackRock heeft zijn belang in het biotechbedrijf verkleind. Eerder deze week had BlackRock nog een belang van zo'n 3%, nu is dat nog zo'n 2,9%. Pharming presteert dit jaar overigens uitzonderlijk goed. Year-to-date staat het aandeel op +45%. Een bizarre prestatie waarmee Pharming het op-twee-na-beste aandeel van het Damrak is dit jaar.

Adviezen:

OCI: naar €45 van €39 en kopen - Degroof Petercam

Adyen: naar €1.830 van €1.930 en kopen - Barclays

Agenda vrijdag 23 september 2022

00:00 PB Holding (Stern) - Cijfers tweede kwartaal

06:30 Economische groei - Tweede kwartaal 2e raming (NL)

08:45 Ondernemersvertrouwen - September (Fra)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (VK)

15:00 Ondernemersvertrouwen - September (Bel)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - September (VS)