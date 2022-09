Nu wordt het echt spannend, want: drie of vier kwartjes?

De Zweedse kroon trok fel aan ten opzichte van de dollar op het besluit zelf, maar levert alles zo weer in en staat nu zelfs lager. Ja, de dollar is koning dit jaar. Alles draait nu om de Fed morgenavond.

Zie die Duitse rampzalige producentenprijzen over augustus van 45,8% YoY en nu dit. Niet drie, maar vier kwartjes. Onverwacht verhoogt de Zweedse centrale bank de rente in één klap van 0,75% naar 1,75%.

Auteur: Arend Jan Kamp

