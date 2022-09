Slotcall: Een beroerde start van september

Vraag voor de podcast van morgen : Hoe kan het toch, dat AMG, met Lithiumprijzen van dik 600 % hoger dan begin verleden jaar, ( en met momenteel een prijs van 1 % onder de all time high van 492.500 yuan/ton )en met een spodumeen (li 6,2 %) prijs op een all time high van 5110 $/ton ( verleden jaar deze periode rond de 800/ 900 $/ton) zo mee zakt ?

Uw collega Kurt Vansteelandt (redacteur de Tijd ) noemde dit aandeel een tijdje terug 1 van de meest interessantste aandelen in Amsterdam. Zo bekijk ik het ook, en dit met Lithium prijzen die torenhoog blijven, en niet neergehaald worden naar omlaag, omdat er een tekort aan Lithium is. De energie transitie en omschakeling richting electr. mobiliteit gaat ook door zelfs met recessie.

De lithium tak alleen al, is veel meer waard dan de actuele koers.

Jij ( Arend Jan ) ook, noemde het aandeel, na Q1 resultaten een " no brainer " , een screaming buy dus.

OK, zo zie ik het ook.

Met dank. Lanciared