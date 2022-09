Slotcall: Een beroerde start van september

"Wake me up when september ends", zong Greenday-voorman Billie Joe Armstrong in zijn prachtige, gelijknamige nummer. Het geldt ook voor beleggers, want van de AEX (-2%) werden wij vandaag ronduit verdrietig.

'Sell in May and go away. But remember to come back in September', luidt een oude beurswijsheid. Zo wijs is dit gezegde echter niet, verschillende onderzoeken tonen namelijk aan dat september en oktober de slechtste beursmaanden zijn. Bewijs daarvoor werd vandaag weer volop geleverd.

Duitse industrie krimpt harder dan gedacht

De index die de activiteit van de Duitse industrie meet, kwam in augustus uit op 49,1 tegen 49,3 in juli. Een indexstand onder de 50 wijst op krimp, terwijl een stand boven de 50 op groei duidt. In de voorlopige meting werd melding gemaakt van 49,8, maar dat blijkt helaas dus nog wat lager te liggen.

In de Verenigde Staten en Nederland valt het nog mee. Zo groeit de Amerikaanse economie nog stabiel. De inkoopmanagersindex van ISM bleef ongewijzigd op 52,8, net als in juli. Dit terwijl er door economen voor augustus gerekend werd op een daling tot 51,8. In Nederland staat de inkoopmanagersindex nu op 52,6.

InPost stijger van de dag

InPost (+8,9%) is topper van de dag. Het bedrijf laat een beter dan verwachte marge-ontwikkeling zien, terwijl ook de volumes zich redelijk goed hebben ontwikkeld. De koers stijgt dan ook na het kwartaalbericht, en dat is nog niet vaak voorgekomen.

Bemoedigend is ook dat InPost beter blijft presteren dan de algehele marktontwikkelingen en daardoor in alle landen waar het actief is marktaandeel wint. Welke invloed dit heeft op het koersdoel en advies leest u in de analyse van InPost.

Allianz geteisterd door fraudezaken

Allianz (-1,5%) is dit jaar met een verlies van ruim 20% een van de slechtst presterende verzekeraars van Europa. Ter vergelijking: Aegon (+0,2%) en ASR (-1,4%) zijn veel beter blijven liggen. Zelfs NN Group (-14,5%) houdt de schade nog een tikje beter binnen de perken.

Operationeel is er niet zo veel aan de hand, maar wat Allianz de laatste maanden bleef achtervolgen, was een fraudezaak in de VS. Twee vermogensbeheerders van de verzekeraar werden afgelopen jaar beschuldigd van een omvangrijke effectenfraude. Dit heeft effect op het imago van Allianz, maar de vraag is of het ook effect heeft op beleggingscase. U leest het in de analyse van Allianz.

Erik Mauritz in de IEX BeleggersPodcast

Analist Niels Koerts zit de komende drie dagen bij de Tarzanbocht te juichen voor - hoe kan het ook anders - Max Verstappen in zijn RB18. Hij schuift dan ook niet aan in de IEX BeleggersPodcast. Maar the show must go on, en dus vervangt Hoofd Beleggersdesk Erik Mauritz hem. Vragen aan hem of Arend Jan Kamp kan u achterlaten in de reacties hieronder.

Rentes

Stijgende rentes. Daarover schreef marktcommentator Arend Jan Kamp in het liveblog het volgende: "Die in de EU lopen twee basispuntjes terug. Die in de VS... Waarom? Speculatief, raad u vooral mee, maar een een relatief sterke economie betekent nog altijd vooral een krappe arbeidsmarkt en dús inflatiedruk en dús een norse en havikse Fed?"

Brede markt

De AEX (-2%) presteert nóg slechter dan de Franse CAC 40 (-1,7%) en de Duitse DAX (-1,5%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt tot 27 punten.

Wall Street koerst als volgt: S&P 500 (-0,9%), Dow 30 (-0,3%) en de Nasdaq (-1,9%).

De euro daalt met 1,1% tot 0,994 ten opzichte van de Amerikaanse dollar nu weer blijkt dat de Amerikaanse economie zich wat beter staande weet te houden.

Goud (-0,9%) en zilver (-0,9%) gaan gelijk op naar beneden.

Olie: WTI (-2,2%) en Brent (-2,3%) dalen ook.

Bitcoin (-0,9%) koerst ook in de min.

Het Damrak

Van de AEX (-2%) werden we vandaag niet vrolijk, maar de AMX (-2%) en AScX (-2%) kunnen er ook wat van. De topper uit elke index: KPN (+0,2%), InPost (+8,9%) en TomTom (+2,2%). En dan is het wel zo eerlijk om ook de grootste floppers van vandaag te noemen: ArcelorMittal (-6,3%), Basic-Fit (-6,8%) en CM.com (-5,9%).

(-0,2%) op de kooplijst geplaatst. Het koersdoel werd daarbij opgeschroefd van €28 naar €34. Wolters Kluwer (+0,1%), de defensieve haven in elke portefeuille, kreeg vandaag een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. Het koersdoel steeg van €93 naar €103. Dit jaar laat Wolters Kluwer met een min van zo'n 5,9% een outperformance zien ten opzichte van de AEX en het aandeel behoort dan ook in de top vijf van de Nederlandse hoofdindex.

(+0,1%), de defensieve haven in elke portefeuille, kreeg vandaag een koersdoelverhoging van Kepler Cheuvreux. Het koersdoel steeg van €93 naar €103. Dit jaar laat Wolters Kluwer met een min van zo'n 5,9% een outperformance zien ten opzichte van de AEX en het aandeel behoort dan ook in de top vijf van de Nederlandse hoofdindex. Ondanks de mooie plus die InPost (+8,9%) vandaag op het bord zet, behoort het aandeel nog altijd bij de slechtst presterende midkappers dit jaar met een YTD-rendement van ruim -47%.

(+8,9%) vandaag op het bord zet, behoort het aandeel nog altijd bij de slechtst presterende midkappers dit jaar met een YTD-rendement van ruim -47%. Een mooie deal voor TomTom (+2,2%): voortaan zullen alle Europese Hyundais en Kia's voorzien worden van TomTom-technologie. En dat zijn nog al wat auto's; vorig jaar verkochten beide merken samen ruim een miljoen wagens.

(+2,2%): voortaan zullen alle Europese Hyundais en Kia's voorzien worden van TomTom-technologie. En dat zijn nog al wat auto's; vorig jaar verkochten beide merken samen ruim een miljoen wagens. Callcenterbedrijf Majorel (-3,5%) heeft Findasense Global overgenomen voor een niet nader genoemd bedrag. Findasense is een producent van customer experience-oplossingen.

Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

Wolters Kluwer: naar €103 van €93 en houden - Kepler Cheuvreux

Boskalis: naar €33 van €32,50 en houden - Berenberg

Ajax: naar €17 van €20 en kopen - Berenberg

Azerion: naar €7,90 van €8,70 en houden - Credit Suisse

Ahold Delhaize: naar €34 van €28 en verhoogd naar kopen - Bryan Garnier & Co

Agenda vrijdag 2 september

11.00 EU: Producenten Prijs Index (juli)

14.30 VS: Maandelijkse Payroll Report (augustus)

14:30 VS: Loongroei (augustus)

16.00 VS: Fabrieksorders (juli)

17.30 Bod van HAL op Boskalis loopt af