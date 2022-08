Hoe kon het zo misgaan bij de internetzeepbel?

Ik denk dat dit een normaal proces is wat je vaker terugziet te beginnen met de tulpenbollenbubbel wat ook een technologische revolutie was met de belofte elke denkbare tulp te kunnen kweken. Als gevolg daarvan is Nederland nog altijd het mondiale centrum van de bloemenhandel. Ik heb Jim Rogers wel eens horen zeggen dat in de jaren 70 alles waar het woord computer in zat door het dak ging. In de jaren 2000 was hetzelfde aan de hand met China. Nu zijn die voorspellingen en verwachtingen allemaal uitgekomen, maar het zijn wilde ritten. Wat we geleerd hebben is dat je een index moet kopen zodat je altijd de winnaars hebt. De rest valt er immers uit.