10% plus: over dividend en risico PostNL, ForFarmers, Randstad en de rest

Dividend passeren, het is de nachtmerrie van iedere CEO en CFO van een waarde-aandeel. Want het dividendbeleid is vaak de enige reden dat beleggers erin zitten. Misschien hebt u zelf twee jaar geleden daarom Shell verkocht, Randstad wil ook nog wel eens passeren en KPN heeft zelfs een klassieker op zijn naam staan.

En misschien binnenkort PostNL ook, denkt u misschien. We schakelen echter eerst over naar Rusland, waar Gazprom het dividend passeert. U ziet het. Even geen dividend, maar investeren is de reden die de Russische gigant geeft.



Kwart van de koers af: dit komt onverwacht, denkt u. Nee, want gisteren op het slot noteerde Gazprom al 17,6% dividendrendement. Ofwel, de markt hield er al rekening mee, getuige dat extreme percentage. En dan nog een kwart eraf, het is wel erg veel. Misschien omdat de Russische beurs momenteel wat apart handelt.

Het doet er verder niet toe, er zit toch niemand in het westen meer in Gazprom en beter is het om naar ons land te kijken. Want met mogelijk een (winst)recessie op komst, zou het ook bij ons ook kunnen.

Onhaalbaar dividend

Dit zijn de hoogste dividenders op het Damrak en wie hebben we daar op nummer één? Ja, het fonds met de vele shorts.

Zo meteen meer over PostNL, ForFamers, Randstad en KPN. Verder valt ING op en ja, dividend kan bij banken ook kwetsbaar zijn als de stroppenpot overloopt en er weer allerlei exposure is. Bij Heijmans zijn het er wat veel, bij vastgoed heurt het zo, en Philips? Tja, daar vraagt u wat.



Hier is PostNL. U ziet dat het dividend zowat nog grilliger is dan de koers en de markt acht het huidige dividend gewoon niet haalbaar. Het echte en exacte rekenwerk is van onze Beleggersdesk.



De klassieker

Hier dat oude, klassieke KPN-verhaal. Het dividendrendement liep tot 14% op - anders gezegd, de koers bleef optisch achter - omdat de markt wist dat KPN moest passeren. Dat gebeurde ook.



ForFamers komt ook boven 10% uit. Spiekt u bij onze desk in hoeverre dat realistisch is. Of anders gooit u gewoon uw trekker ervoor.



Op het oog zou Randstad misschien ook weer, maar... En dit is waarom ik zelf denk dat een winstrecessie gaat meevallen. Het bedrijfsleven heeft de lockdowns aangegrepen om te meanen & leanen en is ruim gekapitaliseerd. Zo ook Randstad. De balans is sterk genoeg om in een minder jaar niet meteen te hoeven korten.



Jansen en Janssen

Eigenlijk zijn dit voor cyclicals allemaal typische dividendgrafieken. Als het bedrijf veel verdient, u ook en zo niet, u ook niet. Voor langetermijnbeleggers zijn dividendgroeiaandelen veel interessanter. Dit is een van de allermooiste. Hoe simpel is eigenlijk goed beleggen?