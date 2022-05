Er hangt onweer boven Europa

Royce, geweldig artikel. En speciaal omdat je Portugal noemt.

Ja, ja, die beurs gaat zeer goed! Opvallend, want ze noteren hun koersen in euro's.

Maar wie weet zitten daar veel banken in. En hogere yields betekent in principe hogere

bank koersen. Maar wie weet zitten ze daar niet in.

Waar is het feestje? In Portugal is dus het feestje!



Onweer is herkenbaar! Dat maakt het lastig. Korte termijn kan het (wat tot aardig) hoger, maar onweer is onweer. En als het bliksemt, dan bliksemt het. En dan moeten we niet long zitten.



TTROO houdt tot nu toe de cash back up vast. Het is nog niet voldoende overtuigend met de huidige futures. Het doorzetten na de opening van de Europese futures valt dus wat tegen, maar we krijgen natuurlijk het 09.00 uur moment. Het openen van de aandelen beurzen.



Wie weet kan dat nog voor wat opleving zorgen. En daarna wordt het dus weer interessant of de beurzen het groen wel of niet kan doorzetten. Maar we weten waar de lauwe reactie vandaan komt: O N W E E R in het vooruitzicht.



Amerikaanse beurzen voldoen duidelijk nog niet aan de Golden Buy Opportunity Requirements. Ze liggen er simpel weg nog steeds te goed voor. Eerder twee dagen rood, dan 1 dag rood.



Op weg naar de beurs openingen. De Future openingen brachten iets moois, maar ze hebben veel meer inspiratie nodig.