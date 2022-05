Er hangt onweer boven Europa

Bericht delen via:

De Europese beurzen hebben flinke krassen opgelopen. Technisch staan alle nationale beursbarometers op onweer.

Niet één van de landelijke aandelenindices in Europa heeft de broek weten op te houden. Overal beweegt de lokale beursindex in een dalend trendkanaal. Dit laat overigens onverlet dat, gegeven de serieuze oversoldcondities van dit moment, tussentijdse oplevingen niet zijn uitgesloten.

Beperkt herstel mogelijk

Eventueel herstel zal op de meest aandelenmarkten beperkt blijven tot oude bodems. Zolang die boven de markt hangen, is er nog geen ruimte voor een substantieel herstel. Dit impliceert in het beste geval dat er 8 tot 12% ruimte is voor herstel.



Beleggers zijn erg terughoudend. De onweerswolken boven de markten stapelen zich dan ook op:

Centrale banken die op de rem trappen

Effecten van de sanctiemaatregelen tegen Rusland op Europese economie

Taaie inflatiecijfers

Impact van lockdowns in China, onder andere op aanvoerketens

Vandaag bekijk ik de kortetermijn plaatjes van de beurzen in Amsterdam, Frankfurt, Parijs, Brussel, Londen, Lissabon, Milaan en Madrid en Zurich alsmede van de Eurostoxx 50 index.

Nederlandse beurs blijft binnen de dalende trend

De AEX-index blijft technisch bezien zwak. Lagere toppen en lagere bodems bevestigen het aanbod boven de markt.

De Nederlandse beurs heeft steun rond 647,90 punten (de bodem van 26 februari 2021). De weerstand bevindt zich op 743,05 punten (gevormd op 5 april).







Oplevingen DAX vinden plaats binnen een dalende trend

De Duitse beurs beweegt binnen een gematigd dalende trend. Toppen en bodems lopen in elkaar over. Er hangt aanbod boven de markt, maar extreem is dat niet. De dalende trend geeft overigens wel aan dat voorzichtigheid geboden blijft.

We zien steun rond 12.438,85 punten (de bodem van 7 maart). Pas boven de weerstand van 14.983,83 punten (gevormd op 1 oktober 2021) verbetert het technische plaatje van de DAX-index.







CAC40 weet nog niet te inspireren

De verkoopdruk in de CAC40-index is beperkt. Hoewel de koersbodems en de koerstoppen lager liggen, lijkt het erop dat de daling niet intens is. Wij blijven echter behoedzaam.

We zien steun rond 5.755,60 punten (de bodem van 5 maart 2021). Weerstand ligt op 6.747,69 punten (gevormd op 20 december 2021).







Bel20 krult neerwaarts

De beurs van Brussel (Bel 20-index) is verzwakt nadat de stijgende trend als de aprilbodem naar onderen is gebroken.

De doorbraak en slotstand van de Bel 20-index onder de voormalige steun maakt neerwaarts ruimte voor een diepere correctie richting de steun van 3.562,31 punten (de bodem van 28 januari 2021).



Weerstand is gevormd op 4.294,25 punten (de top van 21 april).





Op de Spaanse beurs blijven de verkopers dominant

Technisch ligt de IBEX-index er zwak bij nadat een bodem is gebroken. Er is naar beneden ruimte richting de steun van 7.287,70 punten (de bodem van 7 maart).

De weerstand bevindt zich op 8.651,20 punten (de top van 5 mei). De volgende horde ligt al op 8.912,20 punten.

Portugese aandelenbeurs vormt een mogelijk hogere koersbodem

De Portugese beursbarometer, de PSI20-index, zoekt naar grond onder de voeten. Technisch zou de beursindex in de recente daling een potentiële hogere bodem kunnen vormen.

Indien de koers rond of boven de voormalige toppen weet te blijven, blijft het technische plaatje redelijk positief. De steun bevindt zich op 5.295,38 punten (de bodem van 20 december 2021).

Zwitserse beurs beweegt in een neerwaartse trend

De Zwitserse SMI-index zet het negatieve koerspatroon voort. Lagere toppen en bodems signaleren nog steeds verkoopdruk boven de markt. We mogen rekening houden met verdere koersdalingen.

Er ligt steun rond 10.513,43 punten (de bodem van 26 februari 2021). De SMI-index in Zürich heeft weerstand rond 12.219,51 punten (de top van 29 april).







Italiaanse beurs stuit op aanbod rond de voorliggende koersbodems

De Italiaanse beurs vormt een lagere top onder de voormalige bodem. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief.

Er ligt steun op 21.311,51 punten (de bodem van 28 januari 2021). De weerstand ligt rond 25.505,68 punten (de top van 29 maart).

Beurs van Londen blijft lagere toppen vormen

De FTSE 100 index is onder de laatste bodem gebroken. De Engelse beurs (FTSE 100 index) verliet eerder al de stijgende trend. De lagere top signaleert verkoopdruk.

Nu het plaatje verder verpietert en de laatste steun niet weet stand te houden mag een neerwaarts koersverloop bij de FTSE 100 index niet meer worden uitgesloten.

We mogen verdere koersdalingen verwachten richting de steun van 6.813,03 punten (de bodem van 19 juli 2021). Weerstand ligt op 7.793,45 punten (gevormd op 14 juni 2018).



Euro Stoxx 50 index vormt een mogelijke lagere koerstop

Het Europese beursgemiddelde (Euro Stoxx 50 index) vormt een lagere top onder de voormalige bodem. Deze oude steun fungeert thans als nieuwe weerstand.

Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op 3.384,29 (bodem van 5 juni 2020). De weerstand ligt rond 4.027,43 (gevormd op 30 november 2021).