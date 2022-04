Slotcall: drie gouden tips van Elon Musk

Van achteren kijk je een koei in zijn kont, zeggen ze bij ons, niemand had op dat super negatieve corona nieuws uit china gerekend, leggen ze echt de boel bijna helemaal plat, om een nieuwe griepachtige variant??

Of hebben ze in china ook te maken met een verschijnsel, dat ook hier steeds nadrukkelijker de kop op steekt, broer Leo's buurvrouw is volledig geprikt, toch wordt ze bijna doodziek van corona, onze oude super serviceman, Henk Wortel ligt in coma door zware longproblemen, hoe meer prikken hij kreeg, hoe meer de altijd kerngezonde topoplosser achteruit boert, ik kan moeiteloos meerdere voorbeelden toevoegen, wij hebben geen enkel prikje gehad en zijn, ondanks hoog risico aktieviteiten nog steeds kerngezond, mensen; wat gebeurd hier; blijkt het middel hier en in china, veel erger dan de kwaal???