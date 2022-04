Slotcall: drie gouden tips van Elon Musk

De AEX worstelde de gehele dag met de 700-puntengrens: niet een heel relevant level, maar psychologisch maakt het wel een verschilletje. Het sentiment is bearish en daar zijn tal van oorzaken voor aan te wijzen.

Allereerst die vervelende, oplopende rentes natuurlijk. Maar ook flinke lockdownactiviteiten in China helpen de bears een handje, evenals de al twee maanden voortdurende oorlog in de Oekraïne.

Wat het sentiment op het Damrak ook niet hielp, was een hernieuwde deceptie rond Philips. Het concern blijft kampen met ondeugdelijke medische apparatuur en werd wederom fors lager gezet.

Andere usual suspects waren grondstofgevoelige fondsen als ArcelorMittal, Shell, Aperam en AMG. Een Chinese economie die opnieuw schade oploopt als gevolg van lockdowns is niet het nieuws waar dit soort bedrijven op zitten te wachten.

Natuurlijk ook vandaag enkele fondsen die het negatieve sentiment weten te omzeilen. Unilever bijvoorbeeld, vermoedelijk dankzij sterk cijferende branchegenoten. Ook Ahold, AkzoNobel en Just Eat Takeaway ontsprongen vandaag de berendans.

De AEX eindigde de dag stevig in het rood op ruim 699 punten, onder de 700 puntengrens dus met een dagverlies van 2,5%.

Dan nog even dit

RELX

Dataleverancier RELX geldt als een baken van rust op het Damrak. Het fonds voldoet eigenlijk altijd wel aan de verwachtingen en is vrij van controverse. En dat is aan de waardering te merken ook. die is best pittig.

AkzoNobel

Philips

Inflatietips van Elon Musk

Wie denkt dat alleen gewone burgers zich zorgen maken over de hoge inflatie, zit ernaast. Ook miljardairs als Elon Musk houden zich hier actief mee bezig. Nu heeft de Tesla oprichter weinig te klagen: hij heeft zijn vermogen de afgelopen jaren ongekend hard zien stijgen en geldt momenteel zelfs als rijkste man ter wereld met een geschat vermogen dat richting de $300 miljard gaat.

Musk geeft enkele tips om beleggers te behoeden voor de forse geldontwaarding en daar zit een verrassende tip bij. We starten echter met een voor de hand liggende categorie: vastgoed. Dat behoort in tijden van hoge inflatie zijn waarde te behouden.

En hoewel voor steeds meer consumenten het kopen van een eigen huis niet meer tot de mogelijkheden behoort, kan er uiteraard wel – indirect – bescherming worden gezocht middels investeringen in beursgenoteerd vastgoed.

Dan nog een relatief voor de hand liggende ‘hard asset.’ En dat is landbouwgrond. Iets waar onder andere die andere miljardair, Bill Gates, flink in heeft geïnvesteerd. Gates heeft volgens The Guardian inmiddels voor zo’n $700 miljoen aan landbouwgrond opgekocht waarmee hij de grootste private landbouwgrondbezitter in de VS is geworden.

Tot slot een voor velen meer verrassende categorie: kunst. Dat is natuurlijk een categorie die geen cashflow genereert, maar als we kijken naar de afgelopen vijfentwintig jaar, hoeft dan niet bezwaarlijk te zijn.

Wat blijkt? Contemporary art heeft de afgelopen vijfentwintig jaar een enorme outperformance laten zien ten opzichte van de S&P 500. Waar laatstgenoemde het moest doen met een gemiddeld jaarrendement van afgerond 10%, leverde een investering in kunst over diezelfde periode jaarlijks maar liefst 14% op.

Een ding hebben de drie bovenvermelde categorieën gemeen: harde assets die niet bijgedrukt kunnen worden.

Harde of zachte landing?

Het zal een ieder – beleggers niet uitgezonderd - inmiddels wel duidelijk zijn dat de wereld een flink inflatieprobleem heeft. De ECB zit nog in een winterslaap, maar de Fed lijkt het menens om de inflatie weer terug te dringen tot rond een min of meer gewenste 2%.

Het jongste inflatiecijfer was 8,5% en dat betekent dat er voor de Fed weinig anders op zit dan actie te ondernemen. Agressieve actie zelfs want de centrale bank loopt achter de feiten aan. De verwachting is nu dat bij de volgende Fed-meeting de rente met vijftig basispunten zal worden verhoogd.

Speculatie dat het zelfs vijfenzeventig basispunten kunnen worden, lijkt uitgesloten. Dat kan namelijk al snel als een paniekstap worden uitgelegd, met alle gevolgen van dien voor de financiële markten.

De Fed staat voor de complexe taak de rente dusdanig te verhogen binnen een relatief korte tijdsspanne dat het de groei zal afremmen. Tegelijkertijd is het uiteraard niet de bedoeling dat dit leidt tot een recessie. Oftewel, Powell mikt op een zogeheten ‘soft landing.’

De kans dat de Fed dit huzarenstukje kan afleveren is aanwezig, maar een deel van de torenhoge inflatie is veroorzaakt door disrupties in de supply chain en – in een veel later stadium – heeft ook de oorlog in de Oekraine een bijdrage geleverd.

Uiteraard heeft quantitative easing ook fors bijgedragen aan de huidige uit de hand gelopen inflatie. Hoeveel precies, dat valt niet zo eenvoudig te berekenen. Wellicht dat hier rond de zomer eens uitgebreid bij zal worden stil gestaan. Luistert u vooral ook even naar het hoofd van het IMF:





Die disrupties in de supply chain zullen op enig moment echt wel worden opgelost, hoewel dat niet op korte termijn zal lukken. De oorlog in de Oekraine, en dan vooral de sancties over en weer tussen het Westen en Rusland, is een ander verhaal. Daar valt niet zo gek veel over te zeggen: de gevechten zullen op enig moment echt wel worden gestaakt, maar daarmee zijn de sancties nog niet van tafel.

Beide items vallen overigens buiten de Fed’s invloedssfeer. Wat de Amerikaanse centrale bank wel kan doen, is proberen de vraag af te remmen door de rente agressief te verhogen.

We zien daar overigens al de eerste, indirecte effecten van. Wells Fargo – de grootste Amerikaanse hypotheekverstrekker – is inmiddels begonnen met het ontslaan van werknemers die op de hypotheekafdeling werken.

Maar het 'spill over effect' moet nog komen: bijvoorbeeld op de - krappe - arbeidsmarkt, waar werknemers hun koopkracht onderuit zien gaan en dit met loonsverhogingen zullen trachten te compenseren. Daar heeft de grote baas van de zeer invloedrijke BIS nog wel een mening over:

Geld kost weer geld

Het tijdperk van ‘gratis geld’ in de eurozone loopt op zijn laatste benen. Op het absolute hoogtepunt stond er bijna $10.000 miljard uit aan leningen waarbij de rentes negatief waren. Dat is inmiddels geslonken tot slechts $300 miljard.



Bron: Bloomberg

De interest rate swap markt, doorgaans een behoorlijk betrouwbare indicator, denkt inmiddels dat de ECB de rente dit jaar nog met vijfenzeventig basispunten zal verhogen. Wie vertelt het Lagarde?

Mogelijk dat de eerste renteverhoging van de ECB deze zomer, in juli, zal volgen. Mocht de centrale bank dan ‘al’ verhogen, dan is een verhoging over geheel 2022 met honderd basispunten niet uitgesloten.

Het zal het bankwezen van de eurozone wat lucht verschaffen en dat is hard nodig ook. Immers, de kans op een harde landing van de economie in de eurozone is aanmerkelijk groter dan die van de VS om tal van redenen.

We durven hier alvast wel te stellen dat een recessie in de eurozone niet ontlopen zal kunnen worden en dat betekent voor de banken weer een rondje afschrijvingen op non performing loans.

Wall Street

Het leek vooraf kansloos, maar niets is minder waar: de kans dat Elon Musk Twitter inlijft, is fors gestegen. Er woedt volop speculatie dat een deal zelfs later vandaag al aangekondigd kan worden. Twitter wint tussentijds ruim 3% op het bericht.

De rest van de markt oogt wat sombertjes, al vallen de koersverliezen in verhouding tot Europa best mee. Wel staan onder andere de olietankermaatschappijen stevig onder druk en daar krijgt IEX-favoriet Euronav ook een tikje van mee.

Na een paar uur handel noteert Wall Street verdeeld tot licht lager: de Dow Jones zakte tussentijds met 1,2% evenals de S&P 500 terwijl de Nasdaq aardig goed stand weet te houden met een verlies van slechts 0,4%.

Rentes

Een opvallend ruige dag op de obligatiemarkten waarbij de rentes een flinke neerwaartse beweging hebben gemaakt. Mogelijk een kleine correctie - technisch herstel - op de felle opwaartse beweging van de afgelopen weken. Al te stevige conclusies zouden wij hieraan dan ook zeker niet willen verbinden.







Bron: Reuters





Brede markt

Een aardig rode dag vandaag, ook bij de bredere markt. Positieve uitschieter is - uiteraard - de VIX die het een niveau hoger zoekt. De olieprijs moest een stevige veer laten en dat gold ook voor de euro ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Pariteit komt langzaam in zicht en dat is geen vooruitzicht om blij van te worden. De ECB kan maar beter - snel - in de voetsporen van de Fed stappen met renteverhogingen, anders wordt de rekening voor zowel consument als importerend bedrijfsleven snel onbetaalbaar.

Het Damrak

AkzoNobel (+ 0,7%) lijkt nog steeds te profiteren van minder slecht dan gevreesde Q1-cijfers

(+ 0,7%) lijkt nog steeds te profiteren van minder slecht dan gevreesde Q1-cijfers ArcelorMittal (- 8,9%) zal zorgelijk kijken naar hetgeen er zich momenteel - weer - afspeelt in China rond corona

(- 8,9%) zal zorgelijk kijken naar hetgeen er zich momenteel - weer - afspeelt in China rond corona Just Eat Takeaway (+ 0,7%) wacht een uiterst roerige aandeelhoudersvergadering, de messen worden geslepen

(+ 0,7%) wacht een uiterst roerige aandeelhoudersvergadering, de messen worden geslepen Philips (-/- 11,2%) heeft het lek nog altijd niet boven en kwam met meer slecht nieuws naar buiten vanochtend

(-/- 11,2%) heeft het lek nog altijd niet boven en kwam met meer slecht nieuws naar buiten vanochtend Shell (-/- 5,6%) krijgt een stevige tik van wegzakkende olieprijzen

(-/- 5,6%) krijgt een stevige tik van wegzakkende olieprijzen Unilever (+ 1,7%) profiteert vermoedelijk van redelijke tot ronduit goede cijfers van branchegenoten. Het concern rapport zelf donderdag cijfers

(+ 1,7%) profiteert vermoedelijk van redelijke tot ronduit goede cijfers van branchegenoten. Het concern rapport zelf donderdag cijfers Flow Traders (-/- 1,1%) weet vandaag eens niet te profiteren van nerveuze marktomstandigheden

(-/- 1,1%) weet vandaag eens niet te profiteren van nerveuze marktomstandigheden JDE Peet's (- 1,1%) zal zeker flink last hebben van de inflatie, maar consumenten bezuinigigen niet snel op hun koffie-uitgaven

(- 1,1%) zal zeker flink last hebben van de inflatie, maar consumenten bezuinigigen niet snel op hun koffie-uitgaven TKH Group (-/- 0,9%) is het jaar ronduit sterk van start gegaan, de Beleggersdesk vindt daar ook wat van

(-/- 0,9%) is het jaar ronduit sterk van start gegaan, Ebusco (-/- 2,1%) opende nog licht positief, maar moest onder invloed van het bearish sentiment toch het hoofd buigen

(-/- 2,1%) opende nog licht positief, maar moest onder invloed van het bearish sentiment toch het hoofd buigen Fastned (-/- 3,8%) is volgens een zakenbank geen €92 maar €62 waard: we zijn benieuwd naar de sommetjes. De Beleggersdesk komt met pijn en moeite niet verder dan €25 namelijk.

(-/- 3,8%) is volgens een zakenbank geen €92 maar €62 waard: we zijn benieuwd naar de sommetjes. De Beleggersdesk komt met pijn en moeite niet verder dan €25 namelijk. Fugro (-/- 5,1%) moet een beperkt deel van de bijzonder forse koerswinst van dit jaar inleveren

(-/- 5,1%) moet een beperkt deel van de bijzonder forse koerswinst van dit jaar inleveren Op de lokale markt zakt Lucas Bols (-/- 3,3%) rap weg richting een tientje





Adviezen (bron: Guruwatch.nl)

AkzoNobel: naar €102 van €111 en kopen - Sanford C Bernstein

AkzoNobel: naar €114 van €110 en kopen - Barclays

ASML: naar €630 van €685 en houden - UBS

AF-KLM: naar €4 van €4,60 en houden - Barclays

ABN Amro: naar €12,50 van €11,50 en houden - UBS

Heineken: naar €98 van €95 en houden - Morgan Stanley

Heineken: naar €112 van €110 en naar kopen van houden - HSBC

Fastned: naar €62 van €92 en kopen - Berenberg

Nestlé: naar CHF 120 van CHF 118 en houden - Deutsche Bank

Nestlé: naar CHF 128 van CHF 125 en kopen - Baader Bank

